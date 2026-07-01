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до 4 чел.
«Древний град на Осетре»: из Москвы - в Зарайск
Познакомиться с приветливым городом и услышать множество фактов, легенд и поверий о нём
Начало: В районе станции метро «Коньково»
13 июл в 08:00
14 июл в 08:00
от 50 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Коломна и Зарайск: калачи, коврижки и два древних кремля
Из Москвы по старинным городам с аутентичными крепостями, ароматной выпечкой и мастер-классами
Начало: Около станции метро «Кузьминки»
25 июл в 07:15
12 сен в 07:15
6990 ₽ за человека
Групповая
История земли Зарайской: из Москвы в Зарайск, Бронницы и усадьбу Достоевского Даровое
Путешествие по двум городкам-оазисам русской провинции и в гости к Фёдору Михайловичу
Начало: У станции метро «Кузьминки»
9 авг в 08:00
12 сен в 08:00
5380 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Зарайск»
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