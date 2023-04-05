Московские истории с итальянским акцентом

Разглядеть следы средиземноморской страны в сердце города и узнать, как она повлияла на его судьбу

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Все дороги ведут в Рим, и на протяжении веков пленительная, цветущая Италия остаётся мощным магнитом для русской культуры, страной любви и вдохновения! На прогулке вы в этом убедитесь. Мы соберём в единую мозаику очевидные и неочевидные факты итальянского присутствия в Москве.

Поговорим о великих зодчих и генуэзских купцах, флорентийском синдроме и итальянских каникулах наших классиков. А в старинной дворянской усадьбе ощутим вкус настоящей dolce vita.
Московские истории с итальянским акцентом
Московские истории с итальянским акцентом
Московские истории с итальянским акцентом
Московские истории с итальянским акцентом
Московские истории с итальянским акцентом
Московские истории с итальянским акцентом
Московские истории с итальянским акцентом
Московские истории с итальянским акцентом
Московские истории с итальянским акцентом
Московские истории с итальянским акцентом
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Описание

Что вас ожидает

Необыкновенные приключения итальянцев в Московском царстве

Очарование далёких русских земель взаимно влекло итальянцев-фрязинов — почему их так называли, вы узнаете на встрече. Из главной крепости Первопрестольной перенесёмся в Милан, чтобы оценить находчивость и решительность известного итальянского зодчего. Шутка ли — кардинально изменить жизнь в 60 лет и золотыми буквами вписать своё имя в историю столицы! А с другим итальянским мастером отправимся гулять по Москве 18 века. И с благодарностью вспомним создателя послепожарной архитектуры — обрусевшего, но всё же итальянца.

Вы узнаете, что за «живую воду» привезли в Московское княжество генуэзские купцы, как Иван III спас венецианского посла, зачем в Москву пожаловал «одинокий бродяга любви» Казанова и кто из итальянских гениев послужил прототипом булгаковского Воланда.

Встреча на фермате, флорентийский синдром и «Последний день Помпеи»

Итальянский язык звучен, певуч и понятен музыканту из любой точки мира. Мы приобщимся к этому универсальному языку и отыщем ту самую «фермату», где влюблённые назначают друг другу свидания. У памятника Чайковскому поговорим об итальянских каникулах великого классика, прочитаем по нотам фрагменты из его произведений и обсудим особое заболевание, которое Флоренция подарила всем ценителям подлинного искусства.

Вас ожидают сенсационные подробности судьбоносной поездки художника Карла Брюллова на место древнеримской трагедии и напоминание о его триумфе в Москве. Мы изучим вклад императора-корсиканца в создание нового архитектурного стиля, изменившего в том числе и облик Москвы, и вслед за русским Леонардо да Винчи раскроем секрет итальянских мастеров.

Дольче вита по-московски, или формула любви по-итальянски

На нашем пути возникнет фантастический особняк: именно здесь после возвращения с Капри вынужденно поселится Горький, тогда как прежние владельцы отправятся в Италию. Вы увидите здание театра, где блистал Шаляпин, и услышите историю любви русского Царь-баса и итальянской примы-балерины. Но никто во всей Москве не расскажет о душеньке-Италии лучше, чем Гоголь. В Доме Гоголя — римлянина по духу, да и по прописке, мы завершим наше итало-московское путешествие, потягивая настоящий итальянский кофе от шефа-бариста Андреа Гранвиллано.

В программе прогулки:

  • Манежная площадь — осмотр северо-западной части Кремлёвской стены, Александровского сада и Дом Жолтовского
  • Большая Никитская улица — здание Зоологического музея, Дом Брюса, памятник Чайковскому у консерватории, театр «Геликон-опера» (усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых)
  • Малая Никитская улица — особняк Рябушинского
  • площадь Никитских ворот — фонтан-ротонда «Пушкин и Натали»
  • Никитский бульвар — особняк Луниных (музей Востока) и Дом Гоголя

Организационные детали

  • Самое главное — одеться по погоде
  • Дополнительные расходы — посещение кафе в Доме Гоголя

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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