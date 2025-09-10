Разглядеть следы средиземноморской страны в сердце города и узнать, как она повлияла на его судьбу
Все дороги ведут в Рим, и на протяжении веков пленительная, цветущая Италия остаётся мощным магнитом для русской культуры, страной любви и вдохновения! На прогулке вы в этом убедитесь. Мы соберём в единую мозаику очевидные и неочевидные факты итальянского присутствия в Москве.
Поговорим о великих зодчих и генуэзских купцах, флорентийском синдроме и итальянских каникулах наших классиков.
Необыкновенные приключения итальянцев в Московском царстве
Очарование далёких русских земель взаимно влекло итальянцев-фрязинов — почему их так называли, вы узнаете на встрече. Из главной крепости Первопрестольной перенесёмся в Милан, чтобы оценить находчивость и решительность известного итальянского зодчего. Шутка ли — кардинально изменить жизнь в 60 лет и золотыми буквами вписать своё имя в историю столицы! А с другим итальянским мастером отправимся гулять по Москве 18 века. И с благодарностью вспомним создателя послепожарной архитектуры — обрусевшего, но всё же итальянца.
Вы узнаете, что за «живую воду» привезли в Московское княжество генуэзские купцы, как Иван III спас венецианского посла, зачем в Москву пожаловал «одинокий бродяга любви» Казанова и кто из итальянских гениев послужил прототипом булгаковского Воланда.
Встреча на фермате, флорентийский синдром и «Последний день Помпеи»
Итальянский язык звучен, певуч и понятен музыканту из любой точки мира. Мы приобщимся к этому универсальному языку и отыщем ту самую «фермату», где влюблённые назначают друг другу свидания. У памятника Чайковскому поговорим об итальянских каникулах великого классика, прочитаем по нотам фрагменты из его произведений и обсудим особое заболевание, которое Флоренция подарила всем ценителям подлинного искусства.
Вас ожидают сенсационные подробности поездки художника Карла Брюллова на место древнеримской трагедии и напоминание о его триумфе в Москве. Мы изучим вклад императора-корсиканца в создание нового архитектурного стиля, изменившего в том числе и облик Москвы, и вслед за русским Леонардо да Винчи раскроем секрет итальянских мастеров.
Дольче вита по-московски, или формула любви по-итальянски
На нашем пути возникнет фантастический особняк: именно здесь после возвращения с Капри вынужденно поселится Горький, тогда как прежние владельцы отправятся в Италию. Вы увидите здание театра, где блистал Шаляпин, и услышите историю любви русского Царь-баса и итальянской примы-балерины. Но никто во всей Москве не расскажет о душеньке-Италии лучше, чем Гоголь. В Доме Гоголя — римлянина по духу, да и по прописке, мы завершим наше итало-московское путешествие.
В программе прогулки:
Манежная площадь — осмотр северо-западной части Кремлёвской стены, Александровского сада и Дома Жолтовского
Большая Никитская улица — здание Зоологического музея, Дом Брюса, памятник Чайковскому у консерватории, театр «Геликон-опера» (усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых)
Малая Никитская улица — особняк Рябушинского
Площадь Никитские ворота — фонтан-ротонда «Пушкин и Натали»
Никитский бульвар — особняк Луниных (музей Востока) и Дом Гоголя
Организационные детали
Самое главное — одеться по погоде
Детям до 12 лет посещение экскурсии бесплатно (при группе свыше 5 человек), для пенсионеров действует скидка 15%
Экскурсия завершится в районе метро Арбатская
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3251 туриста
Я Екатерина, гид-лингвист и аккредитованный московский экскурсовод. На экскурсиях с радостью делюсь тем, что искренне люблю. Прежде всего самым интересным, что открываю в родном городе.
С удовольствием изучаю особый язык Москвы, читать дальшеуменьшить
сохранившийся в названиях, невероятной архитектуре, удивительных историях мест и судеб. Мой девиз — говорить на одном языке с городом; стремиться лучше понять того, кто, кажется, уже хорошо знаком. Приглашаю вас на увлекательные, полные открытий прогулки-разговоры с Москвой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Посетили с семьёй прекрасную экскурсию с итальянским акцентом. Очень важно выбрать интересного, а главное профессионального гида, нам повезло дважды с Екатериной, за что огромное ей спасибо. Было интересно и детям читать дальшеуменьшить
и взрослым и места, которые обычно проходишь и не замечаешь, стали заметными и такими интересными. Нас покорил Дом Горьгоко, очень хочется теперь попасть внутрь на экскурсию и Дом Гоголя с чудесной кофейней.
+2
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Екатерина
Получила большое удовольствие от прогулки по центу с Екатериной. С первых минут стало понятно, что она не просто разбирается в теме, а увлечена ею и очень хочет поделиться своей любовью читать дальшеуменьшить
к русской и итальянской культурам. Очень интересный маршрут, пройдя по которому, не только узнала много нового о влиянии итальянских мастеров на архитектуру в Москве, но и услышала истории о жизни русских писателей и музыкантов, связанных с Италией и итальянцами, об оставленных ими в заграницей следах.
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Татьяна
Огромное спасибо Екатерине за такую увлекательную экскурсию! На два часа мы словно перенеслись назад в прошлое. Екатерина - прекрасный рассказчик, ее очень интересно слушать. Я хоть и живу в Москве, но о некоторых местах узнала впервые. Обязательно пойдем на другие экскурсии Екатерины. Успехов и процветания!
P.S. Кофейня в Доме Гоголя прекрасна. Там безумно вкусный кофе и выпечка)))
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Светлана
Уже не первый раз на экскурсии с Екатериной, Екатерина как всегда на высоте! Знание материала отличное, все интересно, задорно! Думаю что экскурсия подходит для всех, особенно кто интересуется архитектурой 🤗🫶
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А
Алиса
Круто! Узнали то, что за всю жизнь в Москве не знали!
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Светлана
Эта наша вторая экскурсия с прекрасной Екатериной! Экскурсия очень интересная, познавательная, Екатерина не даст заскучать ни на минуту. Мы остались в восторге и планируем посетить и остальные ее экскурсии.
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