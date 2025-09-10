Все дороги ведут в Рим, и на протяжении веков пленительная, цветущая Италия остаётся мощным магнитом для русской культуры, страной любви и вдохновения! На прогулке вы в этом убедитесь. Мы соберём в единую мозаику очевидные и неочевидные факты итальянского присутствия в Москве. Поговорим о великих зодчих и генуэзских купцах, флорентийском синдроме и итальянских каникулах наших классиков.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Необыкновенные приключения итальянцев в Московском царстве

Очарование далёких русских земель взаимно влекло итальянцев-фрязинов — почему их так называли, вы узнаете на встрече. Из главной крепости Первопрестольной перенесёмся в Милан, чтобы оценить находчивость и решительность известного итальянского зодчего. Шутка ли — кардинально изменить жизнь в 60 лет и золотыми буквами вписать своё имя в историю столицы! А с другим итальянским мастером отправимся гулять по Москве 18 века. И с благодарностью вспомним создателя послепожарной архитектуры — обрусевшего, но всё же итальянца.

Вы узнаете, что за «живую воду» привезли в Московское княжество генуэзские купцы, как Иван III спас венецианского посла, зачем в Москву пожаловал «одинокий бродяга любви» Казанова и кто из итальянских гениев послужил прототипом булгаковского Воланда.

Встреча на фермате, флорентийский синдром и «Последний день Помпеи»

Итальянский язык звучен, певуч и понятен музыканту из любой точки мира. Мы приобщимся к этому универсальному языку и отыщем ту самую «фермату», где влюблённые назначают друг другу свидания. У памятника Чайковскому поговорим об итальянских каникулах великого классика, прочитаем по нотам фрагменты из его произведений и обсудим особое заболевание, которое Флоренция подарила всем ценителям подлинного искусства.

Вас ожидают сенсационные подробности поездки художника Карла Брюллова на место древнеримской трагедии и напоминание о его триумфе в Москве. Мы изучим вклад императора-корсиканца в создание нового архитектурного стиля, изменившего в том числе и облик Москвы, и вслед за русским Леонардо да Винчи раскроем секрет итальянских мастеров.

Дольче вита по-московски, или формула любви по-итальянски

На нашем пути возникнет фантастический особняк: именно здесь после возвращения с Капри вынужденно поселится Горький, тогда как прежние владельцы отправятся в Италию. Вы увидите здание театра, где блистал Шаляпин, и услышите историю любви русского Царь-баса и итальянской примы-балерины. Но никто во всей Москве не расскажет о душеньке-Италии лучше, чем Гоголь. В Доме Гоголя — римлянина по духу, да и по прописке, мы завершим наше итало-московское путешествие.

В программе прогулки:

Манежная площадь — осмотр северо-западной части Кремлёвской стены, Александровского сада и Дома Жолтовского

Большая Никитская улица — здание Зоологического музея, Дом Брюса, памятник Чайковскому у консерватории, театр «Геликон-опера» (усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых)

Малая Никитская улица — особняк Рябушинского

Площадь Никитские ворота — фонтан-ротонда «Пушкин и Натали»

Никитский бульвар — особняк Луниных (музей Востока) и Дом Гоголя

Организационные детали