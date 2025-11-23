Мы прогуляемся по Останкино — месту, где наука, искусство и история соединились в ярком культурном пространстве.
Вы увидите усадьбу, в которой творил легендарный крепостной театр, и телецентр, где создавались знаменитые передачи. Узнаете о пронзительной любви, гениях и технических прорывах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Усадьбу Останкино — уникальный памятник русского классицизма и деревянного зодчества, где блистал крепостной театр графа Шереметева.
- Останкинский пруд и памятник Владимиру Зворыкину — изобретателю телевидения, чья судьба удивительнее любого фильма.
- Телецентр «Останкино» — сердце советского и российского ТВ, где рождались легендарные передачи.
- Останкинскую телебашню — инженерный шедевр и один из главных символов Москвы.
Я расскажу:
- Как Прасковья Жемчугова стала лучшей крепостной актрисой Останкинского театра.
- Что означает выражение «жить за шереметьевский счёт».
- Почему биография Владимира Зворыкина похожа на блокбастер.
- Какая программа российского ТВ попала в Книгу рекордов Гиннесса.
- Какие подарки стали самыми запоминающимися на «Поле чудес».
- В чём секрет архитектурного чуда Останкинской телебашни.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
- Программа подойдёт для взрослых и детей от 12 лет.
- После экскурсии рекомендую попробовать легендарные останкинские пончики.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Я аккредитованный гид, преподаватель немецкого языка, журналист, актриса, поэтому темы из области литературы, кино, музыки, театра — мой приоритет. Москва для меня — лучший город Земли, я люблю её всем
Входит в следующие категории Москвы
