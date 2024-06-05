Е Елена Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил читать дальше вопросы мы получили исчерпывающие ответы. До парка "Патриот" и Храма вооруженных сил и обратно нас доставили на комфортабельном автомобиле. Организация на высшем уровне. Владимир профессионально и добросовестно провёл экскурсию. Было дано очень много информации. Большое спасибо Владимиру! Рекомендую посетить экскурсию с Владимиром! 28 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши

Н Наталья Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» все отлично организовано было, спасибо

Е Елена Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил Великолепный парк. Грандиозный храм. Огромная коллекция техники. Прекрасный знающий гид. Комфортабельный автомобиль. Рекомендуем!

с сергей Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» Очень ь хорошая экскурсия!

Т Татьяна Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил Замечательная экскурсия! Подтверждаю все отзывы! Владимир- профессионал, очень интересно, познавательно и с любовью к истории. Прекрасно общается с детьми и подростками. Комфортная машина, грамотный маршрут, учтены все наши дополнительные пожелания. Рекомендую. 10 из 5.

И Ирина Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» Экскурсия понравилась. Очень скудный обед. Одна гречневая каша без мяса на второе. Ниже стандартного обеда

Л Людмила Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти» Понравилась экскурсия, хорошие экскурсоводы. Хочется отметить Игоря, познавательно, много интересных фактов о Великой Отечественной войне и связь с сегодняшней СВО (борьба с нацизмом). Конечно, хотелось бы подольше побыть в Храме и побольше погулять по территории парка. Благодарность организаторам, водителю.

А Анна Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти Все очень понравилось. Организация поездки, экскурсия, музейная экспозиция, инфраструктура - все на высшем уровне. Спасибо организаторам и экскурсоводу Ирине Анатольевне.

Н Николай Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы Облом,приехал посмотреть убранство храма,а он был закрыт