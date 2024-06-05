Главный храм Вооружённых Сил России из Москвы

Найдено 8 экскурсий в категории «Храм Вооружённых Сил России» в Москве, цены от 2 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
18 отзывов
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка)
«В центре нашего внимания будет величественный Главный храм Вооруженных сил РФ»
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
7 300 за всё до 6 чел.
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
43 отзыва
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе м. Парк Победы
«Погуляете по парку Патриот и посетите современный храм Вооруженных сил, возведенный из стекла и бетона»
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
2 740 за человека
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
59 отзывов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
«И посетите Главный храм Вооруженных сил РФ»
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500 за всё до 8 чел.
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
580 отзывов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
«Уникальная возможность посетить весь музейный комплекс и главный храм вооруженных сил российской федерации в составе сертифицированного экскурсовода за один день»
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750 за человека
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
123 отзыва
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
«почему Главный храм Вооружённых Сил — цвета патины»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:45
12 июля в 09:45
от 2 590 за человека
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Начало: Адрес клиента по запросу
«Уникальная возможность индивидуального посещения Музейно-Храмового комплекса "Главный храм вооруженных сил
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 000 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
Осмотреть уникальный собор и открыть историю военных лет
Начало: СТ.М. «Парк Победы»
«Посещение Храма Вооружённых сил»
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
3 300 за человека
Главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога Памяти»
Групповая
9 часов
Главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога Памяти»
«какие материалы использовались при строительстве Главного храма Вооружённых Сил»
Расписание: Воскресенье в 10:00
2 590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Вооружённых Сил России»

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