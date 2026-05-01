Старообрядческий, купеческий, Город воинской славы — всё это о Ржеве! Вы посетите старинный собор и осмотрите памятники довоенного периода. Узнаете исторические факты, а также какое отношение к городу имеет выражение «попасть впросак». А у Ржевского мемориала почтим память советских солдат и вспомним о великом подвиге.
Описание экскурсии
- Покровский старообрядческий храм. Посетим старейший собор города, в котором никогда не прерывалась молитва.
- Дом в деревне Хорошево (снаружи). Увидим, где Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин провёл ночь с 4 на 5 августа 1943 года и отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.
- Обзорная экскурсия по Ржеву. Осмотрим редкие памятники довоенного периода — дом купцов Образцовых, здание Государственного банка в стиле модерн, старейший в городе Оковецкий собор. Вы услышите легенды и мифы о происхождении названия города.
- Ржевский мемориал Советскому солдату. После обеда в кафе побываем у мемориального комплекса, высота которого 25 метров, а площадь — одна из крупнейших в Европе.
- Мемориал «Героям-панфиловцам». На обратном пути остановимся у ещё одного мемориального комплекса, посвящённого 28 воинам Красной армии.
Вы узнаете:
- в каком месте побывал И. В. Сталин во время своего единственного выезда на фронт.
- как связано выражение «попасть впросак» со знаменитыми ржевскими канатами.
- как призрачный князь Владимир Ржев охранял и зачем ему каждую ночь выставляли сапоги.
- как местный житель чуть не пленил самого Наполеона.
- как Великая Отечественная война разделила историю города на «до» и «после».
- почему 90% старообрядцев Тверской области жили именно во Ржеве.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса.
- Дорога в одну сторону занимает 3-4 часа.
- Трансфер и обед включены.
- Дополнительно оплачивается (по желанию) выбор места в автобусе — 500 ₽.
- После бронирования нужно предоставить паспортные данные для регистрации междугородней поездки.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 16 туристов
Мы — ведущая компания на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров. Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины. Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!
