Погрузитесь в мистическую атмосферу старой Москвы, исследуя места с темной историей и легендами.
Вы посетите район Ивановской горки, Хитровскую площадь и Чистые пруды, узнаете истории о призраках и загадочных событиях города.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Тайны Ивановской горки
Экскурсия начинается на Славянской площади, где вы узнаете происхождение выражения «У чёрта на Куличиках». Вы посетите Иоано-Предтеченский монастырь, где содержалась в заточении Дарья Салтыкова, известная как Салтычиха, и увидите храм Всех Святых на Кулишках.
Мрачные истории Хитровки
Маршрут продолжается на Хитровской площади — месте, которое в XIX веке считалось криминальным центром Москвы. Вы увидите дом мадам Ярошенко и узнаете истории о жизни московского «дна», а также посетите Подкопаевский переулок с его трагическими легендами.
Призраки и проклятия
В районе Чистых прудов вы услышите легенду о проклятии боярина Кучки и узнаете, почему пруды называли «Погаными». Особое внимание уделяется Меншиковой башне и истории падения Александра Меншикова, а также дому с призраком скупца на Мясницкой улице. Важная информация:
- Если вас более трёх, доплата с каждого последующего гостя 2000 р.
- В середине экскурсии предусмотрена поездка на трамвае — возьмите карту «Тройка» или банковскую карту для оплаты проезда.
- Во время экскурсии будет санитарная остановка с возможностью посещения кафе (время чаепития не входит в общее время экскурсии).
- Рекомендуется одеваться по погоде, и даже немного теплее. Возьмите с собой бутылочку питьевой воды и зонтик.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Славянская площадь
- Храм всех святых на Кулижках
- Иоано-Предтеченский монастырь
- Храм Святого князя Владимира во старых садех
- Хитровская площадь
- Подкопаевский переулок
- Особняк генерала Хитрово
- Чистые пруды
- Меншикова башня
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на трамвае
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Китай-город, вход номер 10
Завершение: Метро Тургеневская, выход номер 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
