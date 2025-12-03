Тайны Ивановской горки

Экскурсия начинается на Славянской площади, где вы узнаете происхождение выражения «У чёрта на Куличиках». Вы посетите Иоано-Предтеченский монастырь, где содержалась в заточении Дарья Салтыкова, известная как Салтычиха, и увидите храм Всех Святых на Кулишках.

Мрачные истории Хитровки

Маршрут продолжается на Хитровской площади — месте, которое в XIX веке считалось криминальным центром Москвы. Вы увидите дом мадам Ярошенко и узнаете истории о жизни московского «дна», а также посетите Подкопаевский переулок с его трагическими легендами.

Призраки и проклятия

В районе Чистых прудов вы услышите легенду о проклятии боярина Кучки и узнаете, почему пруды называли «Погаными». Особое внимание уделяется Меншиковой башне и истории падения Александра Меншикова, а также дому с призраком скупца на Мясницкой улице. Важная информация: