Мифы и легенды, призраки и мистика старой Москвы

Погрузитесь в мистическую атмосферу старой Москвы, исследуя места с темной историей и легендами.

Вы посетите район Ивановской горки, Хитровскую площадь и Чистые пруды, узнаете истории о призраках и загадочных событиях города.
Описание экскурсии

Тайны Ивановской горки

Экскурсия начинается на Славянской площади, где вы узнаете происхождение выражения «У чёрта на Куличиках». Вы посетите Иоано-Предтеченский монастырь, где содержалась в заточении Дарья Салтыкова, известная как Салтычиха, и увидите храм Всех Святых на Кулишках.

Мрачные истории Хитровки

Маршрут продолжается на Хитровской площади — месте, которое в XIX веке считалось криминальным центром Москвы. Вы увидите дом мадам Ярошенко и узнаете истории о жизни московского «дна», а также посетите Подкопаевский переулок с его трагическими легендами.

Призраки и проклятия

В районе Чистых прудов вы услышите легенду о проклятии боярина Кучки и узнаете, почему пруды называли «Погаными». Особое внимание уделяется Меншиковой башне и истории падения Александра Меншикова, а также дому с призраком скупца на Мясницкой улице. Важная информация:
  • Если вас более трёх, доплата с каждого последующего гостя 2000 р.
  • В середине экскурсии предусмотрена поездка на трамвае — возьмите карту «Тройка» или банковскую карту для оплаты проезда.
  • Во время экскурсии будет санитарная остановка с возможностью посещения кафе (время чаепития не входит в общее время экскурсии).
  • Рекомендуется одеваться по погоде, и даже немного теплее. Возьмите с собой бутылочку питьевой воды и зонтик.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Славянская площадь
  • Храм всех святых на Кулижках
  • Иоано-Предтеченский монастырь
  • Храм Святого князя Владимира во старых садех
  • Хитровская площадь
  • Подкопаевский переулок
  • Особняк генерала Хитрово
  • Чистые пруды
  • Меншикова башня
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд на трамвае
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Китай-город, вход номер 10
Завершение: Метро Тургеневская, выход номер 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

