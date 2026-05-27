Едем в путешествие по живописным берегам Оки — туда, где искусство, природа и архитектура складываются в цельную картину. Вы посетите усадьбу Поленово с её необычными постройками, увидите самую красивую деревню России и отдохнёте на теплоходе. А в финале — церковь-ротонда в Подмоклово, словно сошедшая с полотен Рафаэля.

Описание экскурсии

7:15 — выезд из Москвы

10:40 — музей-усадьба Василия Поленова

Вы побываете в Большом доме и «Адмиралтействе» и почувствуете атмосферу творческой усадьбы на берегу Оки. Узнаете, как жил и работал Поленов и почему эти места стали центром притяжения художников.

13:00 — прогулка на теплоходе

Вы отправитесь в неспешное плавание по Оке — с живописными видами и ощущением отдыха. Мы расскажем, как природа реки повлияла на культуру и жизнь региона.

14:15–15:30 — Бехово

Окажетесь в одной из самых красивых деревень России. Осмотрите Троицкую церковь и выйдете на смотровые площадки с видами на Оку и знаменитый обрыв Любви.

15:30–17:00 — Подмоклово

Вы посетите церковь Рождества Богородицы — редкий для Подмосковья образец итальянского барокко, который сравнивают с картинами Рафаэля. Мы расскажем о её архитектуре и символике, а ещё поделимся необычной историей о Лермонтове и «Страшном суде».

17:00 — отправление в Москву

Едем чуть больше 1 ч.

Организационные детали