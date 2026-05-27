К красоте, что вдохновляла великих русских живописцев
Едем в путешествие по живописным берегам Оки — туда, где искусство, природа и архитектура складываются в цельную картину.
Вы посетите усадьбу Поленово с её необычными постройками, увидите самую красивую деревню России и отдохнёте на теплоходе. А в финале — церковь-ротонда в Подмоклово, словно сошедшая с полотен Рафаэля.
Описание экскурсии
7:15 — выезд из Москвы
10:40 — музей-усадьба Василия Поленова
Вы побываете в Большом доме и «Адмиралтействе» и почувствуете атмосферу творческой усадьбы на берегу Оки. Узнаете, как жил и работал Поленов и почему эти места стали центром притяжения художников.
13:00 — прогулка на теплоходе
Вы отправитесь в неспешное плавание по Оке — с живописными видами и ощущением отдыха. Мы расскажем, как природа реки повлияла на культуру и жизнь региона.
14:15–15:30 — Бехово
Окажетесь в одной из самых красивых деревень России. Осмотрите Троицкую церковь и выйдете на смотровые площадки с видами на Оку и знаменитый обрыв Любви.
15:30–17:00 — Подмоклово
Вы посетите церковь Рождества Богородицы — редкий для Подмосковья образец итальянского барокко, который сравнивают с картинами Рафаэля. Мы расскажем о её архитектуре и символике, а ещё поделимся необычной историей о Лермонтове и «Страшном суде».
17:00 — отправление в Москву
Едем чуть больше 1 ч.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, прогулка на теплоходе, билеты в музей, аренда радиогидов с одноразовыми наушниками
Еду рекомендуем взять с собой — обед не предусмотрен
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Участник
5650 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Аннино»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью.
Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
