Посетите основные достопримечательности города Владимир, которые пронизаны культурой и традициями древней Руси.
Узнайте увлекательные исторические факты и легенды, позволяющие лучше понять и воспринять дух этого уникального города.
Узнайте увлекательные исторические факты и легенды, позволяющие лучше понять и воспринять дух этого уникального города.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Владимирская проза времени: Погружение в историю и культуру Владимир — древний город на берегу реки Клязьма, в котором сохранились шедевры белокаменного зодчества XII–XIII вв. Начинаем путешествие из Москвы от м. Шоссе Энтузиастов, время в дороге около 2,5 часов на новом автомобиле Huyndai Creta. Мы увидим уникальные памятники, которые переносят нас во времена древней Руси:
- Свято-Успенский кафедральный собор, фрески Андрея Рублева и Даниила Черного, некрополь Владимирских князей, чудотворные иконы.
- Дмитриевский собор, построенный в 1193 году в числе первых христианских храмов после крещения Руси, где сохранились фрески XII века.
- Золотые ворота, которые считаются сердцем Владимира.
- Храм Покрова на Нерли, 1185 год — первый храм Покрова на Руси, уникальная архитектура и энергетика Благодати, где было явление Богородицы. Находится в селе Боголюбово. Все локации внесены во всемирное наследие ЮНЕСКО. По завершении нашего путешествия по древнему Владимиру, мы покинем этот город, но с собой унесем частичку его истории, культуры и вдохновения. Эта экскурсия оставит незабываемые впечатления и глубокий след в наших сердцах, напоминая нам о великой истории и богатстве Русской земли. Важная информация: Важно: при посещении монастырей женщины покрывают головы платками, платье — ниже колен, мужчины в брюках (в шортах в монастырь не допускаются).
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты в музей
- Оплата по платной трассе Москва - Владимир
Место начала и завершения?
Ул Энтузиастов д. 2, Бизнес - центр Голден Гейт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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