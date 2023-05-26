Из Москвы во Владимир с гидом-психологом
Посетите основные достопримечательности города Владимир, которые пронизаны культурой и традициями древней Руси.
Узнайте увлекательные исторические факты и легенды, позволяющие лучше понять и воспринять дух этого уникального города.
Узнайте увлекательные исторические факты и легенды, позволяющие лучше понять и воспринять дух этого уникального города.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Владимирская проза времени: Погружение в историю и культуру.
- Владимир — древний город на берегу реки Клязьма, в котором сохранились шедевры белокаменного зодчества XII–XIII вв. Начинаем путешествие из Москвы от м. Шоссе Энтузиастов, время в дороге около 2,5 часов на новом автомобиле Huyndai Creta.
- Владимир, богатый историей и культурой, приветствует нас своими древними каменными шедеврами, воплощающими искусство белокаменного зодчества XII-XIII веков. Здесь сохранились уникальные памятники, которые переносят нас во времена древней Руси.
- 1. Дмитриевский Собор, 990 г от Рождества Христова.
- 2. Палаты.
- 3. Золотые ворота, сердце г. Владимира.
- 4. Музей Хрусталя и Стекла, где сохранились творения мастеров XVIII века.
- 5. Римско-католическая церковь, как ансамбль архитектуры (по желанию).
- 6. Богородице-Рождественский мужской монастырь (XII век), где отпевали Александра Невского и была его могила около 500 лет.
- 7. Водонапорная башня, внутри размещается экспозиция Старый Владимир.
- 8. Мы соприкоснемся не только с сакральным зодчеством и историей г. Владимир, но и узнаем об известных людях, родившихся в этом городе, таких как адмирал Лазарев, первооткрыватель Антарктиды, голос победы — Левитан и др.
- По завершении нашего путешествия по древнему Владимиру, мы покинем этот город, но с собой унесем частичку его истории, культуры и вдохновения. Эта экскурсия оставит незабываемые впечатления и глубокий след в наших сердцах, напоминая нам о великой истории и богатстве Русской земли.
Важная информация:
- По маршруту планируется свободное время и обеденный перерыв в уютном ресторанчике г. Владимира (места бронируются заранее, исходя из пожеланий путешествующих).
- Важно: при посещении монастырей, женщины покрывают головы платками, платье ниже колен, мужчины в брюках (в шортах в монастырь не допускаются).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Обед
- Билеты в музей от 100 ₽–200 ₽ за чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Электродная д 2 стр1, у ресторана КлюкваЗавершение: м. Шоссе Энтузиастов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- По маршруту планируется свободное время и обеденный перерыв в уютном ресторанчике г. Владимира (места бронируются заранее, исходя из пожеланий путешествующих).
- Важно: при посещении монастырей, женщины покрывают головы платками, платье ниже колен, мужчины в брюках (в шортах в монастырь не допускаются)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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