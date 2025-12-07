Приглашаю в захватывающее путешествие по загадочному Измайловскому острову.
Это место полнится удивительными историями о государевых забавах, неожиданных экспериментах садоводов и архитектурными диковинками. Вы узнаете о прошлом рукотворного острова, его создателе и обитателях.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- примеры русского храмового зодчества
- великолепные изразцы 17 века
- потешный кремль, который поражает размахом мысли
- слоновьи угодья
- изобилие фигурного чугуна
Подивитесь:
- как на Руси рукотворные острова создавались
- с какой оперативностью для целей государева садоводства целые заводы выстраивались
- сколько диковинной птицы в государевом хозяйстве того времени водилось
- что экзотического можно добавить к сквашивающейся капусте
- зачем карпам серьги
Узнаете:
- как зарубежные гости от музыкантов убежать пытались
- каковы были истинные наименования обнаруженного в этих местах «Дедушки русского флота»
- как Пётр I острым курсом против ветра на судне ходил
- отчего эта местность славится неразрешимыми загадками и чрезвычайной секретностью
- как спортивные сооружения оказываются окутанными ореолом почти правительственной тайны
Услышите:
- о государевых забавах
- первом в мире грандиозном парке развлечений
- эпическом измайловском вернисаже
- специфических местных погодах
- царёвых ананасах
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается экскурсионный сбор (2000 ₽ за группу) и входные билеты:
— в Большой выставочный зал: взрослый — 250 ₽, детский — 125 ₽
— в фонд открытого хранения («Печи и изразцы» и выставка «Керамика. Новые поступления. Усадьбы и церкви Москвы и Московской области»): взрослый 200 ₽, детский — 100 ₽
- Экскурсия проходит с радиогидом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Чугунной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 727 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
