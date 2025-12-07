Мои заказы

Измайловский остров и царские потехи

Из Москвы - в блистательную эпоху царя Алексея Михайловича
Приглашаю в захватывающее путешествие по загадочному Измайловскому острову.

Это место полнится удивительными историями о государевых забавах, неожиданных экспериментах садоводов и архитектурными диковинками. Вы узнаете о прошлом рукотворного острова, его создателе и обитателях.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • примеры русского храмового зодчества
  • великолепные изразцы 17 века
  • потешный кремль, который поражает размахом мысли
  • слоновьи угодья
  • изобилие фигурного чугуна

Подивитесь:

  • как на Руси рукотворные острова создавались
  • с какой оперативностью для целей государева садоводства целые заводы выстраивались
  • сколько диковинной птицы в государевом хозяйстве того времени водилось
  • что экзотического можно добавить к сквашивающейся капусте
  • зачем карпам серьги

Узнаете:

  • как зарубежные гости от музыкантов убежать пытались
  • каковы были истинные наименования обнаруженного в этих местах «Дедушки русского флота»
  • как Пётр I острым курсом против ветра на судне ходил
  • отчего эта местность славится неразрешимыми загадками и чрезвычайной секретностью
  • как спортивные сооружения оказываются окутанными ореолом почти правительственной тайны

Услышите:

  • о государевых забавах
  • первом в мире грандиозном парке развлечений
  • эпическом измайловском вернисаже
  • специфических местных погодах
  • царёвых ананасах

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается экскурсионный сбор (2000 ₽ за группу) и входные билеты:
    — в Большой выставочный зал: взрослый — 250 ₽, детский — 125 ₽
    — в фонд открытого хранения («Печи и изразцы» и выставка «Керамика. Новые поступления. Усадьбы и церкви Москвы и Московской области»): взрослый 200 ₽, детский — 100 ₽
  • Экскурсия проходит с радиогидом

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Чугунной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 727 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
читать дальше

ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам. С радостью покажу вам любимый город!

