Знаете ли вы, что в Москве есть рукотворный остров? И появился он около 350 лет назад по велению Алексея Михайловича Романова.
Это именно то место, где, наслаждаясь покоем и тишиной, вы сможете узнать много интересного об увлечениях русских царей и императоров.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Я расскажу вам о возникновении острова и о том, чем занимались здесь царственные особы. Ведь Измайлово создавали не для парадных церемоний. Изначально это был центр крупнейшего экспериментального хозяйства своего времени. Именно в этом месте были открыты кирпичный и винокуренный заводы, а также первая на Руси стекольная мануфактура. Были даже попытки разводить тутового шелкопряда. И это далеко не все… И конечно именно здесь родина русского флота. Почему? Узнаете во время нашей прогулки. Важная информация:
- Экскурсия проходит на открытой территории усадьбы.
- Экскурсия будет интересна детям от 6 лет и их родителям.
- После экскурсии можно посетить самостоятельно экспозицию «Измайлово — царская вотчина XVII века». Билеты на выставки оплачиваются отдельно.
- Экскурсию можно провести для больших групп и школьных классов (до 25 чел.).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Я покажу вам:
- Историческую территорию государева дворца
- Покровский собор. Храм, который был создан в XVII столетии и чудом сохранился до наших дней. Именно здесь сохранились изразцы, созданные Степаном по имени Полубес и Максим Степанов
- Мостовая башня. Сооружение, являющееся важным элементом в жизни русской крепости
- Памятник Петру I
- Проездные ворота, сохранившиеся с XVII столетия
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии м. Партизанская, выход №1 (на ул)
Завершение: Парк Измайлово
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
