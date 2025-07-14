Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Измайловский остров - парадная резиденция русских царей или рабочий городок имени Баумана
Начало: Станция метро «Партизанская», выход номер 1
Расписание: Согласно расписанию.
7 авг в 12:00
14 авг в 12:00
1700 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Измайловский остров: как проводили досуг царские особы
Начало: Начало экскурсии м. Партизанская, выход №1 (на ул)
Расписание: Согласно расписанию.
17 авг в 12:00
19 авг в 15:00
1700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРадослав14 июля 2025Увидел вся история России находяс на одном острове
- ЮЮлия7 января 2025Гид Юлия - милая приятная девушка. Рассказала об истории Измайлово, о первых царях из династии Романовых, о постройках, было много
- ЩЩЕБЛЫКИНА21 июня 2024Измайлово - родина русского флотаПолучено много интересной информации. Анастасия профессионал!! На очередной экскурсии хотелось бы вновь оказаться именно с этим гидом.
- ЕЕкатерина17 сентября 2023Измайлово - родина русского флотаСпасибо Анастасии за интересную экскурсию. Было здорово побывать в таком красивом и уютном месте.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парк «Измайлово»»
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