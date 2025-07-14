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Парк «Измайлово» – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Измайлово»» в Москве, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Измайловский остров - парадная резиденция русских царей или рабочий городок имени Баумана
Пешая
1 час
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Измайловский остров - парадная резиденция русских царей или рабочий городок имени Баумана
Начало: Станция метро «Партизанская», выход номер 1
Расписание: Согласно расписанию.
7 авг в 12:00
14 авг в 12:00
1700 ₽ за человека
Измайловский остров: как проводили досуг царские особы
Пешая
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Измайловский остров: как проводили досуг царские особы
Начало: Начало экскурсии м. Партизанская, выход №1 (на ул)
Расписание: Согласно расписанию.
17 авг в 12:00
19 авг в 15:00
1700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Радослав
    14 июля 2025
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Увидел вся история России находяс на одном острове
  • Ю
    Юлия
    7 января 2025
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Гид Юлия - милая приятная девушка. Рассказала об истории Измайлово, о первых царях из династии Романовых, о постройках, было много
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    исторических справок. Одну звезду сняли, потому что рассказ был скучноват, и экскурсия длилась чуть больше 1,5 часов вместо заявленных 2-х. Считаем, что цена несколько завышена.

  • Щ
    ЩЕБЛЫКИНА
    21 июня 2024
    Измайлово - родина русского флота
    Получено много интересной информации. Анастасия профессионал!! На очередной экскурсии хотелось бы вновь оказаться именно с этим гидом.
  • Е
    Екатерина
    17 сентября 2023
    Измайлово - родина русского флота
    Спасибо Анастасии за интересную экскурсию. Было здорово побывать в таком красивом и уютном месте.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парк «Измайлово»»

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  1. Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
  2. Измайловский остров - парадная резиденция русских царей или рабочий городок имени Баумана
  3. Измайловский остров: как проводили досуг царские особы
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Воробьевы Горы
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Парк «Измайлово»" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 5500. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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