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Изысканная Поварская

4.6
8 отзывов
Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
Мы отправимся на прогулку 👣 по одной из самых древних улочек столицы ⭐️.

Когда-то Поварская была главной аристократической улицей Москвы.

Роскошь архитектуры не дает нам забыть об этом времени? Но что скрывается за этими шикарными фасадами? Какую историю 📖 хранят эти старинные особняки? Расскажем на нашей экскурсии 🧭.

Вы узнаете, где поселил Л.

Н.

Толстой семью Ростовых в произведении “Война и мир”, как связаны с Поварской линии судьбы Пушкина, Бунина и Цветаевой, где находился храм на Курьих ножках и многое-многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 600 ₽ за человека

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Изысканная Поварская
Изысканная Поварская

Что вы увидите

  • Церковь Симеона Столпника
  • Усадьба Казакова-Дункер
  • Особняк Миндовского
  • Дом Святополк-Четвертинского
  • Дом Волконской
Поварская была и остается одной из самых изысканных улиц Москвы. Гулять 👣 по ней - все равно что бродить по музею под открытым небом, перемещаясь от эпохи к эпохе. Когда-то она считалась дорогой на Великий Новгород, по которой ездили цари да вельможи. Потом тракт немного сместился в сторону, а пространство между Арбатскими переулками и Никитскими улицами заселила обслуга царского двора.
О “кухонном” прошлом этого района могут рассказать названия переулков: Столовый, Ножовый, Скатертный, Хлебный. Тогда же Поварскую слободу облюбовали княжеские семьи и боярская знать, и она постепенно превратилась в элитный, парадный район Москвы.
Поварскую по праву сравнивают с Миллионной улицей Петербурга: к революции 1917 года в районе проживало 7 графских и несколько княжеских фамилий. Как истинная аристократка, Поварская надежно хранит свои секреты. Приоткрыть завесу тайны мы предлагаем на нашей экскурсии!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Арбатская пл., 14, Москва
Место завершения
🏁 По договоренности
Изысканная Поварская
Изысканная Поварская
Изысканная Поварская
Изысканная Поварская

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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8 отзывов оставили туристы

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