Поварская была и остается одной из самых изысканных улиц Москвы. Гулять 👣 по ней - все равно что бродить по музею под открытым небом, перемещаясь от эпохи к эпохе. Когда-то она считалась дорогой на Великий Новгород, по которой ездили цари да вельможи. Потом тракт немного сместился в сторону, а пространство между Арбатскими переулками и Никитскими улицами заселила обслуга царского двора.

О “кухонном” прошлом этого района могут рассказать названия переулков: Столовый, Ножовый, Скатертный, Хлебный. Тогда же Поварскую слободу облюбовали княжеские семьи и боярская знать, и она постепенно превратилась в элитный, парадный район Москвы.

Поварскую по праву сравнивают с Миллионной улицей Петербурга: к революции 1917 года в районе проживало 7 графских и несколько княжеских фамилий. Как истинная аристократка, Поварская надежно хранит свои секреты. Приоткрыть завесу тайны мы предлагаем на нашей экскурсии!