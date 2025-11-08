Вас ждет прогулка по центру аристократической Москвы.
Узнаем удивительную историю Храма Христа Спасителя, в теплой атмосфере откроем для себя знаменитые улицы с невероятными историями о ее обитателях.
С нами будут Александр Пушкин, Лев Толстой, Михаил Булгаков, Борис Пастернак, Сергей Есенин и Айседора Дункан, Профессор Преображенский и Мастер, и не только они…
Описание экскурсии
Прогулка по центру аристократической Москвы В ходе экскурсии мы узнаем удивительную историю Храма Христа Спасителя, в теплой атмосфере откроем для себя знаменитые улицы с невероятными историями о ее обитателях. Я расскажу вам:
- Над какой кадрилью смеялась Айседора Дункан.
- Чем лечил аристократов доктор?
- Как и чему учились дети из дворянских семей?
- Узнаем, где жили три жены Есенина.
- Чья квартира описана как нехорошая в романе «Мастер и Маргарита»?
- Кого боготворил Савва Морозов, любил Максим Горький, а Ленин называл товарищ «Феномен»?
- Где жил и работал профессор Преображенский?
- Кто подписал соглашение о капитуляции Парижа в 1814 году?
• Кому Эрмитаж и Музей изобразительных искусств А. С. Пушкина обязаны коллекцией импрессионистов? Важная информация:
Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.
По средам в 12.00. По пятницам в 15.00, в 18.00. По субботам в 12.00, в 15.00. По воскресеньям в 12.00, в 15.00. По согласованию проведу и в другое, удобное для Вас время, если буду свободна.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Христа Спасителя
- Красные и Белые палаты
- Усадьба Ржевских - Орлова-Филиппа
- Усадьба Хрущевых-Селезневых
- Дом Лопухина - Станицкой
- Усадьба Коншиных - дом Архарова
- Дом генерала Ермолова
- Дом Дениса Давыдова
- Пожарное депо
- Доходный дом Я.А. Река
- Дворец Долгоруковых. Галерея Искусств Зураба Церетели
- Усадьба Ивана Морозова на Пречистенке
- Памятник В. Сурикову
- Доходный дом Исакова
- Усадьба Охотниковых
- Московский Дворик
- Дом Мастера
- Остоженка 36. Дом в псевдорусском стиле
- Особняк Всеволожских
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: Остоженка 49
Когда и сколько длится?
По средам в 12.00. По пятницам в 15.00, в 18.00. По субботам в 12.00, в 15.00. По воскресеньям в 12.00, в 15.00. По согласованию проведу и в другое, удобное для Вас время, если буду свободна.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Поэтому одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
8 ноя 2025
7.11.25. Пришла на экскурсию к гиду Елене по рекомендации своих друзей.
Она оказалась увлеченным человеком, влюбленная в свой город и
с первых минут экскурсии погрузила в увлекательный мир разных эпох, рассказывала про
Входит в следующие категории Москвы
