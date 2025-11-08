Мои заказы

В сердце аристократической Москвы: Волхонка, Пречистенка и Остоженка

В сердце аристократической Москвы
Вас ждет прогулка по центру аристократической Москвы.

Узнаем удивительную историю Храма Христа Спасителя, в теплой атмосфере откроем для себя знаменитые улицы с невероятными историями о ее обитателях.

С нами будут Александр Пушкин, Лев Толстой, Михаил Булгаков, Борис Пастернак, Сергей Есенин и Айседора Дункан, Профессор Преображенский и Мастер, и не только они…
5
1 отзыв
В сердце аристократической Москвы: Волхонка, Пречистенка и Остоженка
В сердце аристократической Москвы: Волхонка, Пречистенка и Остоженка
В сердце аристократической Москвы: Волхонка, Пречистенка и Остоженка

Описание экскурсии

Прогулка по центру аристократической Москвы В ходе экскурсии мы узнаем удивительную историю Храма Христа Спасителя, в теплой атмосфере откроем для себя знаменитые улицы с невероятными историями о ее обитателях. Я расскажу вам:
  • Над какой кадрилью смеялась Айседора Дункан.
  • Чем лечил аристократов доктор?
  • Как и чему учились дети из дворянских семей?
  • Узнаем, где жили три жены Есенина.
  • Чья квартира описана как нехорошая в романе «Мастер и Маргарита»?
  • Кого боготворил Савва Морозов, любил Максим Горький, а Ленин называл товарищ «Феномен»?
  • Где жил и работал профессор Преображенский?
  • Кто подписал соглашение о капитуляции Парижа в 1814 году?

• Кому Эрмитаж и Музей изобразительных искусств А. С. Пушкина обязаны коллекцией импрессионистов? Важная информация:

Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.

По средам в 12.00. По пятницам в 15.00, в 18.00. По субботам в 12.00, в 15.00. По воскресеньям в 12.00, в 15.00. По согласованию проведу и в другое, удобное для Вас время, если буду свободна.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Христа Спасителя
  • Красные и Белые палаты
  • Усадьба Ржевских - Орлова-Филиппа
  • Усадьба Хрущевых-Селезневых
  • Дом Лопухина - Станицкой
  • Усадьба Коншиных - дом Архарова
  • Дом генерала Ермолова
  • Дом Дениса Давыдова
  • Пожарное депо
  • Доходный дом Я.А. Река
  • Дворец Долгоруковых. Галерея Искусств Зураба Церетели
  • Усадьба Ивана Морозова на Пречистенке
  • Памятник В. Сурикову
  • Доходный дом Исакова
  • Усадьба Охотниковых
  • Московский Дворик
  • Дом Мастера
  • Остоженка 36. Дом в псевдорусском стиле
  • Особняк Всеволожских
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: Остоженка 49
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 12.00. По пятницам в 15.00, в 18.00. По субботам в 12.00, в 15.00. По воскресеньям в 12.00, в 15.00. По согласованию проведу и в другое, удобное для Вас время, если буду свободна.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • Поэтому одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Ирина
8 ноя 2025
7.11.25. Пришла на экскурсию к гиду Елене по рекомендации своих друзей.
Она оказалась увлеченным человеком, влюбленная в свой город и
с первых минут экскурсии погрузила в увлекательный мир разных эпох, рассказывала про
читать дальше

архитектуру исторических зданий, архитекторов и интересные факты из жизни знаменитых обитателей старинных особняков.
Также во время экскурсии показала московский старинный дворик, спрятанный в закоулочке от взглядов прохожих.
Обычно я устаю от экскурсий, но у Елены
подача материала такая легкая и непринужденная, что после двух часов экскурсии, она буквально заряжает своей энергией и любовью к Москве.
Экскурсия очень понравилась!
Однозначно рекомендую профессионального и позитивного гида Елену!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
Пешая
1.5 часа
25 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
Пешая
2.5 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
Начало: У выхода из метро «Кропоткинская»
Расписание: См. расписание
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
8000 ₽ за всё до 25 чел.
По следам героев Булгакова: Пречистенка и Остоженка
Пешая
1.5 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
По следам героев Булгакова: Пречистенка и Остоженка
Переулками в районе Арбата - с писателем и его персонажами
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
1400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве