Многие ключевые события российской арт-сцены происходили на территории ЦСИ Винзавод. На экскурсии вы не только увидите действующие выставки, но и подберёте ключ к пониманию современного искусства. Познакомитесь с проектами Винзавода и узнаете об истории создания первого частного арт-кластера в России.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите несколько галерей Винзавода — VLADEY Space, pop/off/art, «Треугольник», a—s—t—r—a и другие. Каждый месяц выставки и экспозиции обновляются — это значит, что каждый раз вы будете видеть что-то новое!

Гид расскажет:

Почему все пути современного искусства ведут на Винзавод

Как работают галереи современного искусства

Работы каких художников выставляются в галереях арт-кластера

Кто играет главные роли в современном российском искусстве

Почему уличное искусство так широко представлено на Винзаводе

Организационные детали