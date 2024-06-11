Многие ключевые события российской арт-сцены происходили на территории ЦСИ Винзавод.
На экскурсии вы не только увидите действующие выставки, но и подберёте ключ к пониманию современного искусства.
Познакомитесь с проектами Винзавода и узнаете об истории создания первого частного арт-кластера в России.
На экскурсии вы не только увидите действующие выставки, но и подберёте ключ к пониманию современного искусства.
Познакомитесь с проектами Винзавода и узнаете об истории создания первого частного арт-кластера в России.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите несколько галерей Винзавода — VLADEY Space, pop/off/art, «Треугольник», a—s—t—r—a и другие. Каждый месяц выставки и экспозиции обновляются — это значит, что каждый раз вы будете видеть что-то новое!
Гид расскажет:
- Почему все пути современного искусства ведут на Винзавод
- Как работают галереи современного искусства
- Работы каких художников выставляются в галереях арт-кластера
- Кто играет главные роли в современном российском искусстве
- Почему уличное искусство так широко представлено на Винзаводе
Организационные детали
- Доступные для посещения галереи будут меняться из-за расписания работы и монтажа новых выставок
- Экскурсия проходит внутри галерей, но предполагает переходы по улице
- Вход в галереи свободный
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории Винзавода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ЦСИ Винзавод — Организатор в Москве
Центр современного искусства Винзавод — первый и самый большой частный центр современного искусства в России, объединяющий галереи, образовательные программы, студии, мастерские и шоурумы. Собрав все направления современной культуры в одном пространстве, открытом для широкой аудитории, Винзавод поддерживает актуальное российское искусство и создаёт комфортную среду для его развития.Задать вопрос
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