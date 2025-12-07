Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

На Поварской что ни особняк — то история! Дома с привидениями, тайниками и городскими байками.



Да и поздороваться есть с кем: Пушкин, Лермонтов, Дюма, Бунин, Пастернак, Ахмадулина — и даже Михалков приветственно «помашут» нам из своих окон. И это только звёзды литературы. А уж сколько здесь жило и побывало других знаменитостей — не счесть.