На Поварской что ни особняк — то история! Дома с привидениями, тайниками и городскими байками.
Да и поздороваться есть с кем: Пушкин, Лермонтов, Дюма, Бунин, Пастернак, Ахмадулина — и даже Михалков приветственно «помашут» нам из своих окон. И это только звёзды литературы. А уж сколько здесь жило и побывало других знаменитостей — не счесть.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- храм Симеона Столпника — что общего у тайных венчаний и «Иван Васильевич меняет профессию»
- усадьбу Грачёвых — роскошный особняк и казино в Монте-Карло
- усадьбу Дункер — Цетлина — самый весёлый особняк на Поварской
- Центр драматургии и режиссуры — почему он стал столицей театральной жизни Европы
- Дом Искусств — от художников и поэтов до олигархов
- особняк Саарбекова — как за один день 3 000 рублей превратить в 40 000
- доходный дом графини Милорадович — хозяйка доходного дома, которая жила в дворницкой
- Верховный Суд РФ — история от Ивана Грозного до всевидящей Фемиды
- доходный дом Баскакова — нобелевский лауреат Иван Бунин «помашет» нам из окна
- особняк Носенкова, где бегал маленький Саша Пушкин
- Академию Гнесиных. Лайфхак: что нужно сделать, чтобы сюда поступить
- Музей Горького — кто застрелился в зале суда и при чём тут дочь Пушкина
- особняк Голицына — Самариных — Медведниковская гимназия, лучшая мужская гимназия начала 20 века
- особняк графа Шереметева — к кому Пушкин забегал читать свои новинки
- особняк Миндовского — почему все фасады и комнаты разные
- дом Волконской — при чём тут граф Дюма
- Дом киноактёра. Вспомним знаменитый диалог: «Моя фамилия вам ни о чём не скажет, я начинающий» — «Поздновато начинаете»
- Центральный Дом литераторов — главную аристократическую масонскую ложу России
- усадьбу Сологуба — Толстой, поэты, писатели, масоны и клады, которые охраняют духи бывших хозяев
- дом Михалковых — почему «главней всего погода в доме»
- музей «Чайковский и Москва» — как довести великого композитора до нервного срыва
Я расскажу:
- как из поселения поваров царского двора эта улица превратилась в аристократический район с роскошными особняками
- у кого гостил Александр Дюма и кого навещали Высоцкий и Марина Влади
- где жили Пушкин и Лермонтов и в каком здании тайно венчались граф Шереметев и крепостная актриса Жемчугова
- множество поварских и посольских историй, городских легенд и фактов о достопримечательностях и выдающихся людях
Организационные детали
Дети до 10 лет гуляют бесплатно (условие не распространяется на организованные детские группы и школьные экскурсии).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Поварской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катарина — ваш гид в Москве
Я родилась в Москве и первые годы жила в Замоскворечье. С тех пор и полюбила город так сильно. Окончила Академию туризма и гостиничного бизнеса и стала гидом.
