В этом путешествии вы посетите древнюю Оптину Пустынь, Шамордино, героический Козельск и храм в Нижних Прысках. Услышите истории о старцах, чудесах и подвигах веры.
Узнаете, как за исцелением души и тела приезжали Лев Толстой и Гоголь, маршал Жуков, Есенин и Ахматова. И тоже ощутите внутреннюю тишину и благословение.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Переезд по скоростной магистрали — дорога в одну сторону занимает 4 часа.
- Свято-Введенская Оптина Пустынь — экскурсия по территории монастыря, где хранятся чудотворные мощи преподобных старцев.
- Казанская Амвросиевская пустынь в Шамордино — основанная старцем Амвросием обитель, храмы и святой источник (в тёплое время года).
- Козельск — древний героический город, переживший семинедельную осаду в 1238 году и отмеченный званием «Город воинской славы».
- Фотостоп на смотровой площадке с панорамой реки Жиздры и старинного Козельска.
- Храм Преображения Господня в селе Нижние Прыски (1731 год) — по преданию, единственный храм, который «простоит до второго пришествия Христова».
Вы узнаете:
- о духовном наследии Оптинских старцев и их дарах рассудительности, прозорливости и исцеления.
- чудесах, происходящих в монастырях Оптиной пустыни и Шамордино.
- судьбе Козельска — города, навсегда вошедшего в историю русской доблести.
- старинных храмах Калужской земли и их роли в духовной истории России.
Организационные детали
Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shen.
Long или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном, предварительная рассадка в салоне может отличаться
В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, проезд по платной скоростной магистрали в обе стороны, радиогид с удобными одноразовыми наушниками Обязательно возьмите паспорт, свидетельство о рождении детей. Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту. Посадка в транспорт проходит строго по списку пассажиров и по документам Дополнительно оплачивается обед — 680 ₽ (по желанию при бронировании экскурсии) Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Детали поездки
- Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу в зависимости от объективных обстоятельств, изменять порядок предоставления услуг, а в случае невозможности предоставления услуги предоставить равноценную замену или сделать возврат стоимости или разницы услуги. Это также касается плохих погодных условий.
- Поздней осенью, зимой и ранней весной из-за короткого светового дня посещение некоторых объектов может происходить в тёмное время суток.
- В автобусе запрещено употреблять спиртные напитки и курить.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3850 ₽
|Новогодние праздники
|4350 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Тропарёво»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
9 дек 2025
Экскурсия нам с мужем понравилась. Организация на высоте. Экскурсовод Светлана очень профессиональный специалист. Водитель Александр асссс. Друзьям обязательно порекомендуем.
Входит в следующие категории Москвы
