Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков (в мини-группе)

Групповая экскурсия в Москве

Перестать мыслить категориями «нравится-не нравится», научиться различать стили и подмечать детали

Эта экскурсия будет интересна каждому. Ведь архитектура — самый доступный вид искусства, с которым мы встречаемся ежедневно. Покажем вам, как «настроить» зрение так, чтобы город превратился в музей под открытым небом. Познакомим с архитектурными стилями и научим отличать подлинное здание от стилизации.

Экскурсия проводится совместно с баром «Ровесник» — каждый гость получит фирменный тёплый напиток «Глаза инженера».
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков (в мини-группе)
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков (в мини-группе)
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков (в мини-группе)
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков (в мини-группе)
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков (в мини-группе)
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков (в мини-группе)
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков (в мини-группе)
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков (в мини-группе)
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков (в мини-группе)
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков (в мини-группе)
Ближайшие даты:
14
дек
24
дек
5
янв
6
янв

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • дом-матрёшку, чьи средневековые стены были вскрыты только 30 лет назад — и то случайно.
  • московский Нотр-Дам, или как архитекторы создавали современную готику 19 века.
  • утончённый модерн и модернизм в 150 метрах друг от друга.
  • неочевидные проходные дворы между переулками. Они появились из-за того, что Москва, как живой организм, постоянно обновляется и перестраивается.
  • дом эпохи авангарда, который построил архитектор Алексей Щусев.

Вы узнаете:

  • каковы основы основ главных архитектурных стилей Москвы.
  • что влияло на архитектурную моду разных эпох.
  • как отличить подлинное здание своей эпохи от стилизации по одному только фасаду и в целом как подмечать больше деталей.
  • как перестать мыслить категориями «нравится — не нравится» и научиться говорить об архитектуре более осознанно.

Организационные детали

  • Значительная часть экскурсии — около 2 часов — проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

В стоимость билета включены:

  • Виртуальные карточки-памятки, чтобы продолжить изучать архитектурные стили самостоятельно.
  • Напиток от бара «Ровесник». Пожалуйста, сообщите нам заранее, какой вариант вы предпочитаете — алкогольный или безалкогольный.
  • Небольшой сувенир.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Брюсовом переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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