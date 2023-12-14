Перестать мыслить категориями «нравится-не нравится», научиться различать стили и подмечать детали
Эта экскурсия будет интересна каждому. Ведь архитектура — самый доступный вид искусства, с которым мы встречаемся ежедневно. Покажем вам, как «настроить» зрение так, чтобы город превратился в музей под открытым небом. Познакомим с архитектурными стилями и научим отличать подлинное здание от стилизации.
Экскурсия проводится совместно с баром «Ровесник» — каждый гость получит фирменный тёплый напиток «Глаза инженера».
Экскурсия проводится совместно с баром «Ровесник» — каждый гость получит фирменный тёплый напиток «Глаза инженера».
Ближайшие даты:
14
дек
дек
24
дек
дек
5
янв
янв
6
янв
янв
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- дом-матрёшку, чьи средневековые стены были вскрыты только 30 лет назад — и то случайно.
- московский Нотр-Дам, или как архитекторы создавали современную готику 19 века.
- утончённый модерн и модернизм в 150 метрах друг от друга.
- неочевидные проходные дворы между переулками. Они появились из-за того, что Москва, как живой организм, постоянно обновляется и перестраивается.
- дом эпохи авангарда, который построил архитектор Алексей Щусев.
Вы узнаете:
- каковы основы основ главных архитектурных стилей Москвы.
- что влияло на архитектурную моду разных эпох.
- как отличить подлинное здание своей эпохи от стилизации по одному только фасаду и в целом как подмечать больше деталей.
- как перестать мыслить категориями «нравится — не нравится» и научиться говорить об архитектуре более осознанно.
Организационные детали
- Значительная часть экскурсии — около 2 часов — проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
В стоимость билета включены:
- Виртуальные карточки-памятки, чтобы продолжить изучать архитектурные стили самостоятельно.
- Напиток от бара «Ровесник». Пожалуйста, сообщите нам заранее, какой вариант вы предпочитаете — алкогольный или безалкогольный.
- Небольшой сувенир.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Брюсовом переулке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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