Архитектура — самый доступный вид искусства, с которым мы встречаемся ежедневно. Но далеко не все умеют «настраивать» зрение так, чтобы город превратился в музей под открытым небом. Мы научим вас этому. Познакомим с архитектурными стилями и покажем, как отличить подлинное здание от стилизации. Экскурсия проводится совместно с баром «Ровесник» — каждый гость получит фирменный напиток.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- дом-матрёшку, чьи средневековые стены были вскрыты только 30 лет назад — и то случайно.
- московский Нотр-Дам, или как архитекторы создавали современную готику 19 века.
- утончённый модерн и модернизм в 150 метрах друг от друга.
- неочевидные проходные дворы между переулками. Они появились из-за того, что Москва, как живой организм, постоянно обновляется и перестраивается.
- дом эпохи авангарда, который построил архитектор Алексей Щусев.
Вы узнаете:
- каковы основы основ главных архитектурных стилей Москвы.
- что влияло на архитектурную моду разных эпох.
- как отличить подлинное здание своей эпохи от стилизации по одному только фасаду и в целом как подмечать больше деталей.
- как перестать мыслить категориями «нравится — не нравится» и научиться говорить об архитектуре более осознанно.
Организационные детали
- Значительная часть экскурсии — около 2 часов — проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
В стоимость билета включены:
- Виртуальные карточки-памятки, чтобы продолжить изучать архитектурные стили самостоятельно.
- Напиток от бара «Ровесник». Пожалуйста, сообщите нам заранее, какой вариант вы предпочитаете — алкогольный или безалкогольный.
- Небольшой сувенир.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Брюсовом переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1722 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С недавних пор я увлеклась архитектурой и поэтому Ваша экскурсия была мне необходима. На экскурсии очень наглядно объяснили как отличать разные стили друг от друга. Это было очень интересно. Мы
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мне как инженеру экскурсия от "Москвы глазами инженера" понравилась.
На мой взгляд, более глубоко погружают в тему с понятными, чёткими объяснениями.
Экскурсия прошла отлично.
На мой взгляд, более глубоко погружают в тему с понятными, чёткими объяснениями.
Экскурсия прошла отлично.
Вам был полезен этот отзыв?
Очень клевая компания и отличная экскурсия! Я за одно лето побывал на 15 городских экскурсиях от них.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо, хорошо структурированная, полная информация, соответствует заявленной теме.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия, узнала много нового. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия понравилась. Интересно и познавательно!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков»
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурная Москва. Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
Завтра в 09:00
25 авг в 09:00
от 7050 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В лабиринте Чистопрудных переулков
Разобраться в архитектурных стилях и уловить старомосковский дух района
Начало: В районе метро Чистые пруды
Завтра в 10:00
23 авг в 10:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
27 авг в 11:00
11 сен в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Москва и советские архитектурные утопии
Раскрыть все этапы развития советской архитектуры столицы и увидеть ее самые яркие примеры
Начало: У м. Баррикадная
27 авг в 11:00
11 сен в 10:00
от 8400 ₽ за всё до 6 чел.
2700 ₽ за человека