Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков

Перестать мыслить категориями «нравится/не нравится» и научиться различать стили
Архитектура — самый доступный вид искусства, с которым мы встречаемся ежедневно. Но далеко не все умеют «настраивать» зрение так, чтобы город превратился в музей под открытым небом. Мы научим вас этому. Познакомим с архитектурными стилями и покажем, как отличить подлинное здание от стилизации. Экскурсия проводится совместно с баром «Ровесник» — каждый гость получит фирменный напиток.
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков
Как читать фасады: архитектурная азбука для новичков

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • дом-матрёшку, чьи средневековые стены были вскрыты только 30 лет назад — и то случайно.
  • московский Нотр-Дам, или как архитекторы создавали современную готику 19 века.
  • утончённый модерн и модернизм в 150 метрах друг от друга.
  • неочевидные проходные дворы между переулками. Они появились из-за того, что Москва, как живой организм, постоянно обновляется и перестраивается.
  • дом эпохи авангарда, который построил архитектор Алексей Щусев.

Вы узнаете:

  • каковы основы основ главных архитектурных стилей Москвы.
  • что влияло на архитектурную моду разных эпох.
  • как отличить подлинное здание своей эпохи от стилизации по одному только фасаду и в целом как подмечать больше деталей.
  • как перестать мыслить категориями «нравится — не нравится» и научиться говорить об архитектуре более осознанно.

Организационные детали

  • Значительная часть экскурсии — около 2 часов — проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

В стоимость билета включены:

  • Виртуальные карточки-памятки, чтобы продолжить изучать архитектурные стили самостоятельно.
  • Напиток от бара «Ровесник». Пожалуйста, сообщите нам заранее, какой вариант вы предпочитаете — алкогольный или безалкогольный.
  • Небольшой сувенир.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Брюсовом переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера
Глазами инженера — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1722 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
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Ирина
С недавних пор я увлеклась архитектурой и поэтому Ваша экскурсия была мне необходима. На экскурсии очень наглядно объяснили как отличать разные стили друг от друга. Это было очень интересно. Мы
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узнали много интересного и увлекательного. В конце получили памятку как читать фасады а также алкогольный коктейль,сто тоже было очень приятно после прогулки под дождем. Обязательно ещё буду посещать экскурсии от Москва глазами инженеров.

С недавних пор я увлеклась архитектурой и поэтому Ваша экскурсия была мне необходима. На экскурсии очень
С недавних пор я увлеклась архитектурой и поэтому Ваша экскурсия была мне необходима. На экскурсии очень
С недавних пор я увлеклась архитектурой и поэтому Ваша экскурсия была мне необходима. На экскурсии очень
С недавних пор я увлеклась архитектурой и поэтому Ваша экскурсия была мне необходима. На экскурсии очень
С недавних пор я увлеклась архитектурой и поэтому Ваша экскурсия была мне необходима. На экскурсии очень
С недавних пор я увлеклась архитектурой и поэтому Ваша экскурсия была мне необходима. На экскурсии очень
С недавних пор я увлеклась архитектурой и поэтому Ваша экскурсия была мне необходима. На экскурсии очень
С недавних пор я увлеклась архитектурой и поэтому Ваша экскурсия была мне необходима. На экскурсии очень
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А
Мне как инженеру экскурсия от "Москвы глазами инженера" понравилась.
На мой взгляд, более глубоко погружают в тему с понятными, чёткими объяснениями.
Экскурсия прошла отлично.
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Евгений
Очень клевая компания и отличная экскурсия! Я за одно лето побывал на 15 городских экскурсиях от них.
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Н
Спасибо, хорошо структурированная, полная информация, соответствует заявленной теме.
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Светлана
Отличная экскурсия, узнала много нового. Рекомендую.
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Д
Экскурсия понравилась. Интересно и познавательно!
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