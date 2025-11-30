Северная часть исторических Хамовников — один из самых аутентичных уголков Москвы.
Здесь, среди каменных особняков и доходных домов, до сих пор можно найти следы деревянной Москвы — редкие, но живые.
Некоторые дома
Здесь, среди каменных особняков и доходных домов, до сих пор можно найти следы деревянной Москвы — редкие, но живые.
Некоторые дома
Описание квеста
На квесте вы:
- Увидите уникальные сохранившиеся памятники архитектуры.
- Узнаете, в каких домах придумали своих героев известные писатели.
- Получите «налогово-архитектурную» консультацию.
- Разгадаете десяток загадок.
Откроете для себя уникальные дворики и дома. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест можно пройти в удобное для вас время, своей компанией или в одиночку. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.
Откроете для себя уникальные дворики и дома. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест можно пройти в удобное для вас время, своей компанией или в одиночку. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.
• Откроете для себя уникальные дворики и дома. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест можно пройти в удобное для вас время, своей компанией или в одиночку. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:
- Отсутствие гида — ключевая особенность. Такой формат идеально подходит для тех, кто хочет самостоятельно и в комфортном темпе познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом. Участники сами решают, когда и как проходить маршрут, в каком темпе и с кем.
- Один доступ — одна команда. Стоимость указана за 1–5 человек, независимо от числа участников.
- Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой.
- Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент.
- После завершения квеста ссылка остается, но пройти квест еще раз вы не сможете.
- Квест лучше проходить в светлое время суток.
- Если застряли — используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе — это ответ.
- Возможно вам понадобится приложение с картами на ваш выбор (Yandex, Google, Apple).
Один доступ — одна команда. Время прохождения вы выбираете сами: купив квест, проходите в любое удобное время и дату. Рекомендуем проходить в светлое время суток.
Ответы на вопросы
Что включено
- Квест в Вашем телефоне
Что не входит в цену
- Услуги гида (сопровождение гидом не предусмотрено!)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Парк Культуры (выход 3)
Завершение: Метро Арбатская, Хлебный переулок
Когда и сколько длится?
Когда: Один доступ — одна команда. Время прохождения вы выбираете сами: купив квест, проходите в любое удобное время и дату. Рекомендуем проходить в светлое время суток.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Отсутствие гида - ключевая особенность. Такой формат идеально подходит для тех, кто хочет самостоятельно и в комфортном темпе познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом. Участники сами решают, когда и как проходить маршрут, в каком темпе и с кем
- Один доступ - одна команда. Стоимость указана за 1-5 человек, независимо от числа участников
- Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой
- Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент
- После завершения квеста ссылка остается, но пройти квест еще раз вы не сможете
- Квест лучше проходить в светлое время суток
- Если застряли - используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе - это ответ
- Возможно вам понадобится приложение с картами на ваш выбор (Yandex, Google, Apple)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
30 ноя в 17:00
1 дек в 18:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Прогулка по старым московским переулкам с посещением доходных домов. Узнайте об их истории, архитектуре и тайнах
Начало: У метро «Чистые пруды»
Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 17:00, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
1665 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Особенные дома Москвы
Присоединяйтесь к экскурсии по Москве и узнайте о зданиях, которые формировали историю. Вас ждут уникальные архитектурные шедевры и интересные факты
Начало: В районе метро «Театральная»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
2 дек в 10:30
4 дек в 10:30
2700 ₽ за человека