На квесте вы:

Увидите уникальные сохранившиеся памятники архитектуры.

Узнаете, в каких домах придумали своих героев известные писатели.

Получите «налогово-архитектурную» консультацию.

Разгадаете десяток загадок.

Откроете для себя уникальные дворики и дома. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест можно пройти в удобное для вас время, своей компанией или в одиночку. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.

