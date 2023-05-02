Сейчас у многих есть рецепт, как стать богатым и знаменитым — но задумывались ли вы, как становятся великими? Чтобы разобраться в этом, мы с ребятами окунемся в мир детства великих поэтов, бардов и полководцев, которое прошло в переулках Старого Арбата.
Поиграем в советские детские игры, пройдем следами маленьких Пушкина и Лермонтова и даже снимем исторический фильм!
Поиграем в советские детские игры, пройдем следами маленьких Пушкина и Лермонтова и даже снимем исторический фильм!
Описание экскурсии
Московское детство Пушкина, Цветаевой — и не только!
Мы прогуляемся по знаменитой улице Старый Арбат и ее переулкам: вы удивитесь, как много легендарных личностей бродили здесь еще до того, как стать великими поэтами и писателями. Побываем во дворе, где играл в прятки Булат Окуджава, увидим дома, где прошла юность Марины Цветаевой, куда приезжал подростком Лермонтов, где жил Пушкин и где родился Александр Суворов. Здесь, в сердце старой Москвы, ребята узнают:
- Как можно быть сиротой со счастливым детством — на примере Михаила Лермонтова;
- Какое будущее родители готовили для Марины Цветаевой;
- За каким занятием любил проводить время маленький Пушкин;
- За что Борю Бугаева (будущего Андрея Белого) чуть не исключили из гимназии;
- Благодаря какой детской игре Александр Суворов стал непобедимым полководцем;
- и многое другое!
Творческие задания и викторина
Чтобы материал лучше запомнился, мы будем закреплять его с ребятами через задания и игры. Участники попробуют «снять» исторический фильм, научатся играть в любимые игры советских детей из 50-х, пройдут занимательную викторину и придумают себе творческий псевдоним.
Организационные детали
- Программа рассчитана на детей от 10 до 15 лет
- Экскурсию возможно провести для большой группы или школьного класса до 30 человек
- Экскурсия проходит на улице, просьба одеваться по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Смоленская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 156 туристов
Меня зовут Полина. Я историк, аккредитованный гид по Москве, педагог по ораторскому искусству и актриса. Лауреат 2-й степени конкурса экскурсоводов 2011 года и финалист Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для меня важно не только рассказать о достопримечательностях и культуре любимого города, но и погрузить каждого путешественника в атмосферу заданной темы и эпохи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная нетипичная экскурсия, которая будет интересна и занимательна для детей (ну и для взрослых тоже)
Полина очень позитивна и активна, умеет заинтересовать и удержать внимание + несколько интересных фишек (спойлерить не буду😏)
Полина очень позитивна и активна, умеет заинтересовать и удержать внимание + несколько интересных фишек (спойлерить не буду😏)
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