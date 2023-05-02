Сейчас у многих есть рецепт, как стать богатым и знаменитым — но задумывались ли вы, как становятся великими? Чтобы разобраться в этом, мы с ребятами окунемся в мир детства великих поэтов, бардов и полководцев, которое прошло в переулках Старого Арбата. Поиграем в советские детские игры, пройдем следами маленьких Пушкина и Лермонтова и даже снимем исторический фильм!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Московское детство Пушкина, Цветаевой — и не только!

Мы прогуляемся по знаменитой улице Старый Арбат и ее переулкам: вы удивитесь, как много легендарных личностей бродили здесь еще до того, как стать великими поэтами и писателями. Побываем во дворе, где играл в прятки Булат Окуджава, увидим дома, где прошла юность Марины Цветаевой, куда приезжал подростком Лермонтов, где жил Пушкин и где родился Александр Суворов. Здесь, в сердце старой Москвы, ребята узнают:

Как можно быть сиротой со счастливым детством — на примере Михаила Лермонтова;

Какое будущее родители готовили для Марины Цветаевой;

За каким занятием любил проводить время маленький Пушкин;

За что Борю Бугаева (будущего Андрея Белого) чуть не исключили из гимназии;

Благодаря какой детской игре Александр Суворов стал непобедимым полководцем;

и многое другое!

Творческие задания и викторина

Чтобы материал лучше запомнился, мы будем закреплять его с ребятами через задания и игры. Участники попробуют «снять» исторический фильм, научатся играть в любимые игры советских детей из 50-х, пройдут занимательную викторину и придумают себе творческий псевдоним.

Организационные детали