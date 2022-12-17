Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату

Узнать самое интересное о детстве Пушкина, Окуджавы и Цветаевой, выполняя творческие задания

Сейчас у многих есть рецепт, как стать богатым и знаменитым — но задумывались ли вы, как становятся великими? Чтобы разобраться в этом, мы с ребятами окунемся в мир детства великих поэтов, бардов и полководцев, которое прошло в переулках Старого Арбата.

Поиграем в советские детские игры, пройдем следами маленьких Пушкина и Лермонтова и даже снимем исторический фильм!
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
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Описание

Что вас ожидает

Московское детство Пушкина, Цветаевой — и не только!

Мы прогуляемся по знаменитой улице Старый Арбат и ее переулкам: вы удивитесь, как много легендарных личностей бродили здесь еще до того, как стать великими поэтами и писателями. Побываем во дворе, где играл в прятки Булат Окуджава, увидим дома, где прошла юность Марины Цветаевой, куда приезжал подростком Лермонтов, где жил Пушкин и где родился Александр Суворов. Здесь, с сердце старой Москвы, ребята узнают:

  • Как можно быть сиротой со счастливым детством — на примере Михаила Лермонтова;
  • Какое будущее родители готовили для Марины Цветаевой;
  • За каким занятием любил проводить время маленький Пушкин;
  • За что Борю Бугаева (будущего Андрея Белого) чуть не исключили из гимназии;
  • Благодаря какой детской игре Александр Суворов стал непобедимым полководцем;
  • и многое другое!

Творческие задания и викторина

Чтобы материал лучше запомнился, мы будем закреплять его с ребятами через задания и игры. Участники попробуют «снять» исторический фильм, научатся играть в любимые игры советских детей из 50-х, пройдут занимательную викторину и придумают себе творческий псевдоним.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей от 10 до 15 лет
  • Экскурсию возможно провести для большой группы или школьного класса до 25 человек
  • Экскурсия проходит на улице, просьба одеваться по погоде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Смоленская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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