Мы прогуляемся по знаменитой улице Старый Арбат и ее переулкам: вы удивитесь, как много легендарных личностей бродили здесь еще до того, как стать великими поэтами и писателями. Побываем во дворе, где играл в прятки Булат Окуджава, увидим дома, где прошла юность Марины Цветаевой, куда приезжал подростком Лермонтов, где жил Пушкин и где родился Александр Суворов. Здесь, с сердце старой Москвы, ребята узнают:
Чтобы материал лучше запомнился, мы будем закреплять его с ребятами через задания и игры. Участники попробуют «снять» исторический фильм, научатся играть в любимые игры советских детей из 50-х, пройдут занимательную викторину и придумают себе творческий псевдоним.