В Этномире знают, как превратить морозный день в душевное приключение. Вы научитесь колядовать, примете участие в зимних забавах и даже заглянете в будущее во время гадания. А после можно побродить по заснеженным улочкам, покататься на упряжках с хаски или оленями и узнать, как Новый год отмечают в разных уголках мира.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:45 — сбор группы и трансфер из Москвы в Калужскую область. Едем в парк «Этномир», где можно посетить этнодворы, тематические музеи, ремесленные мастерские и сувенирные лавки и попробовать национальные блюда в этнических кафе.

Экскурсия «На Колядки в хату». Вы погрузитесь в атмосферу одного из самых весёлых праздников зимы. Узнаете, зачем колядующие скрывали лица под масками и что на самом деле означала звезда в их руках. Вам расскажут и о разнице между колядованием и щедрованием, о нарядах и праздничных угощениях. А ещё вы разучите несколько традиционных колядок.

Анимационная программа «Рождественские потешки». Вас встретят хранители, которые берегут старинные обычаи. Они объяснят правила игры на ловкость — «Калечины-Малечины», вовлекут в хоровод и помогут найти пару в традиционной забаве «Платочек». Каждый сможет попробовать себя в роли звонаря и помочь заиньке найти дорогу домой. В финале — гадание.

Мастер-класс по созданию рождественского венка (за доплату). Вы узнаете, откуда взялась эта традиция, а заодно разберётесь, что означают конкретные цвета и символы в оформлении. А после создадите своё праздничное украшение.

Свободное время в «Этномире». Вы сами решаете, чем заняться.

Погуляйте по заснеженным улицам

Прокатитесь на собачьей или оленьей упряжке

Промчитесь в санях с тройкой лошадей

Распишите ёлочную игрушку или смастерите колядную козу из лыка

Отправьтесь в павильон «Восточная Азия» за ориентальными новогодними традициями или в «Котодом» — гладить мурчащих пушистиков

21:00 — примерное время прибытия в Москву. Высадим вас у ближайшей станции метро по пути следования

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер, анимационная программа, билеты в музеи

Все дополнительные активности в свободное время оплачиваются самостоятельно по прайсу парка

После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Оставшаяся часть вносится до начала поездки

Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили

Мы можем изменять порядок посещения объектов

С вами будет гид из нашей команды

Обед в кафе — 900 ₽ за чел.

Мастер-класс по созданию рождественского венка — 950 ₽ за чел.

(при покупке экскурсии)