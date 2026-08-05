Вы научитесь колядовать, примете участие в зимних забавах и даже заглянете в будущее во время гадания.
А после можно побродить по заснеженным улочкам, покататься на упряжках с хаски или оленями и узнать, как Новый год отмечают в разных уголках мира.
Описание экскурсии
8:45 — сбор группы и трансфер из Москвы в Калужскую область. Едем в парк «Этномир», где можно посетить этнодворы, тематические музеи, ремесленные мастерские и сувенирные лавки и попробовать национальные блюда в этнических кафе.
Экскурсия «На Колядки в хату». Вы погрузитесь в атмосферу одного из самых весёлых праздников зимы. Узнаете, зачем колядующие скрывали лица под масками и что на самом деле означала звезда в их руках. Вам расскажут и о разнице между колядованием и щедрованием, о нарядах и праздничных угощениях. А ещё вы разучите несколько традиционных колядок.
Анимационная программа «Рождественские потешки». Вас встретят хранители, которые берегут старинные обычаи. Они объяснят правила игры на ловкость — «Калечины-Малечины», вовлекут в хоровод и помогут найти пару в традиционной забаве «Платочек». Каждый сможет попробовать себя в роли звонаря и помочь заиньке найти дорогу домой. В финале — гадание.
Мастер-класс по созданию рождественского венка (за доплату). Вы узнаете, откуда взялась эта традиция, а заодно разберётесь, что означают конкретные цвета и символы в оформлении. А после создадите своё праздничное украшение.
Свободное время в «Этномире». Вы сами решаете, чем заняться.
- Погуляйте по заснеженным улицам
- Прокатитесь на собачьей или оленьей упряжке
- Промчитесь в санях с тройкой лошадей
- Распишите ёлочную игрушку или смастерите колядную козу из лыка
- Отправьтесь в павильон «Восточная Азия» за ориентальными новогодними традициями или в «Котодом» — гладить мурчащих пушистиков
21:00 — примерное время прибытия в Москву. Высадим вас у ближайшей станции метро по пути следования
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, анимационная программа, билеты в музеи
- Все дополнительные активности в свободное время оплачиваются самостоятельно по прайсу парка
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Оставшаяся часть вносится до начала поездки
- Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
- Мы можем изменять порядок посещения объектов
- С вами будет гид из нашей команды
- Обед в кафе — 900 ₽ за чел.
- Мастер-класс по созданию рождественского венка — 950 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|5690 ₽
|Пенсионеры
|5640 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|5490 ₽