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Колядки да пляски, зимние сказки: из Москвы в парк «Этномир»

Водить хороводы, щедровать и гулять по этнодворам
В Этномире знают, как превратить морозный день в душевное приключение.

Вы научитесь колядовать, примете участие в зимних забавах и даже заглянете в будущее во время гадания.

А после можно побродить по заснеженным улочкам, покататься на упряжках с хаски или оленями и узнать, как Новый год отмечают в разных уголках мира.
Колядки да пляски, зимние сказки: из Москвы в парк «Этномир»
Колядки да пляски, зимние сказки: из Москвы в парк «Этномир»
Колядки да пляски, зимние сказки: из Москвы в парк «Этномир»

Описание экскурсии

8:45 — сбор группы и трансфер из Москвы в Калужскую область. Едем в парк «Этномир», где можно посетить этнодворы, тематические музеи, ремесленные мастерские и сувенирные лавки и попробовать национальные блюда в этнических кафе.

Экскурсия «На Колядки в хату». Вы погрузитесь в атмосферу одного из самых весёлых праздников зимы. Узнаете, зачем колядующие скрывали лица под масками и что на самом деле означала звезда в их руках. Вам расскажут и о разнице между колядованием и щедрованием, о нарядах и праздничных угощениях. А ещё вы разучите несколько традиционных колядок.

Анимационная программа «Рождественские потешки». Вас встретят хранители, которые берегут старинные обычаи. Они объяснят правила игры на ловкость — «Калечины-Малечины», вовлекут в хоровод и помогут найти пару в традиционной забаве «Платочек». Каждый сможет попробовать себя в роли звонаря и помочь заиньке найти дорогу домой. В финале — гадание.

Мастер-класс по созданию рождественского венка (за доплату). Вы узнаете, откуда взялась эта традиция, а заодно разберётесь, что означают конкретные цвета и символы в оформлении. А после создадите своё праздничное украшение.

Свободное время в «Этномире». Вы сами решаете, чем заняться.

  • Погуляйте по заснеженным улицам
  • Прокатитесь на собачьей или оленьей упряжке
  • Промчитесь в санях с тройкой лошадей
  • Распишите ёлочную игрушку или смастерите колядную козу из лыка
  • Отправьтесь в павильон «Восточная Азия» за ориентальными новогодними традициями или в «Котодом» — гладить мурчащих пушистиков

21:00 — примерное время прибытия в Москву. Высадим вас у ближайшей станции метро по пути следования

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, анимационная программа, билеты в музеи
  • Все дополнительные активности в свободное время оплачиваются самостоятельно по прайсу парка
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Оставшаяся часть вносится до начала поездки
  • Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
  • Мы можем изменять порядок посещения объектов
  • С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается (при покупке экскурсии)
  • Обед в кафе — 900 ₽ за чел.
  • Мастер-класс по созданию рождественского венка — 950 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый5690 ₽
Пенсионеры5640 ₽
Дети от 6 до 16 лет5490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 63 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

Входит в следующие категории Москвы

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