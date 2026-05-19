Вы покидаете суету причала «Красный Октябрь», поднимаетесь на борт — и через минуту слышите только плеск воды. В этот миг Москва перестаёт давить и, наоборот, обнимает своей особой атмосферой. Вместо шумной набережной — лишь мягкий бриз и близкие люди рядом.
Навстречу плывёт знакомый, но совсем другой город… И появляется ощущение уединения в самом сердце столицы.
Навстречу плывёт знакомый, но совсем другой город… И появляется ощущение уединения в самом сердце столицы.
Описание экскурсии
- Кремлёвские стены и соборы с воды — ракурс, который недоступен с тротуара
- Патриарший мост, Нескучный сад, парк Горького и Лужники — за один заход
- Оптимальная продолжительность. Вы не успеете устать, но точно сделаете лучшие кадры для соцсетей
- Старт в любую минуту без привязки к расписанию речных трамвайчиков
Почему Москва «в ладонях»? Потому что за 1,5 часа вы почувствуете город по-настоящему своим — не скользя по нему беглым взглядом туриста, а знакомясь с ним близко, почти тактильно.
Организационные детали
- В катер «Юна» поместится до 7 чел. На борту есть тент от солнца и осадков, воздушные отопители, туалет, пледы, спасательные жилеты
- Капитан проведёт инструктаж по безопасности
- Дети допускаются с любого возраста: до 12 лет — в спасательных жилетах, до 7 лет — в сопровождении взрослых (один взрослый на одного ребёнка). Если с вами дети до 3 лет — заранее напишите, чтобы мы приготовили специальный спасжилет
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Болотной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 39 туристов
Я представляю небольшую судоходную компанию. Мы занимаемся водными прогулками на катерах с капитанами по самому центру Москвы. Именно в столице работаем с 2020 года. У нас есть лицензия на пассажирские перевозки водными видами транспорта на все наши катера.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
чудесная прогулка, комфортабельный, чистый катер, очень приятный капитан.
Марина
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Москва в ладонях: прогулка на катере»
Индивидуальная
до 7 чел.
На частном катере по Москве-реке
Оцените красоту Москвы с воды на современном катере. Вас ждут захватывающие виды на Кремль, небоскребы и зеленые парки столицы
Начало: На причале Красный октябрь
Завтра в 16:00
29 мая в 16:00
16 667 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Речная прогулка от Воробьевых гор до причала «Китай-город»
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 12:39
Завтра в 12:39
590 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Увлекательное путешествие на катере по Москве-реке, где можно увидеть главные достопримечательности столицы и сделать потрясающие фото
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
-10%
до 31 мая
от 18 450 ₽ за экскурсию