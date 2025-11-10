Мои заказы

Комплекс «Лужники»: стадион БСА + канатная дорога

Поговорить о большом спорте на высоте птичьего полёта и самом главном стадионе страны
Эта экскурсия объединяет значимые спортивные локации, истории об известных спортсменах и зимних видах спорта. Большая её часть пройдёт символически — на высоте.

Также вы услышите об уникальном природном комплексе «Воробьёвы горы» и о том, как станция метро стала единым целым с историей большого спорта.
Комплекс «Лужники»: стадион БСА + канатная дорога© Ольга
Комплекс «Лужники»: стадион БСА + канатная дорога© Ольга
Комплекс «Лужники»: стадион БСА + канатная дорога© Ольга
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

  • Вы побываете на самой длинной станции столичного метро «Воробьёвы горы» и полюбуетесь через панорамные окна видами набережных.
  • Подниметесь в крытой эскалаторной галерее и увидите столицу сверху.
  • Пройдёте по Аллее славы зимних Олимпийских видов спорта и выйдете на знаменитую смотровую площадку Москвы.
  • Спуститесь по канатной дороге к самому большому в России спортивному комплексу.
  • Окажетесь на легендарном стадионе «Лужники».

Вы узнаете:

  • о строительстве станции метро «Воробьёвы горы».
  • зимних Олимпийских видах спорта и российских знаменитостях в спортивном мире.
  • современных объектах в «Лужниках».

Кому подойдёт экскурсия

Программа будет интересна:

  • профессиональным спортсменам.
  • любителям разных видов спорта.
  • людям, ведущим активный и здоровый образ жизни.
  • детям старше 6 лет, которые интересуются и занимаются спортом.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается:
    — экскурсия на стадионе: взрослые — 900 ₽ за чел., дети — 500 ₽ за чел.
    — канатная дорога: взрослые — 700 ₽ за чел., дети — 500 ₽ за чел.
  • Я выдам каждому участнику индивидуальные наушники, чтоб меня было хорошо слышно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Станция метро «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 384 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Армянский храмовый комплекс: авторская экскурсия с иподиаконом
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Армянский храмовый комплекс
Индивидуальная экскурсия по армянскому храмовому комплексу в Москве. Узнайте о древней истории и культуре Армении, насладитесь уникальными барельефами
Начало: На территории храмового комплекса
Сегодня в 10:30
13 ноя в 10:30
от 1500 ₽ за всё до 10 чел.
Лучшие люди страны: Ваганьковское кладбище в мини-группе
Пешая
2 часа
297 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшие люди страны: Ваганьковское кладбище в мини-группе
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
Расписание: пн
16 ноя в 11:00
23 ноя в 11:00
1800 ₽ за человека
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной до главной выставки России
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной до главной выставки России
Проследить, как менялась Главная выставка страны, и познакомиться с достижениями регионов
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве