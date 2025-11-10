Эта экскурсия объединяет значимые спортивные локации, истории об известных спортсменах и зимних видах спорта. Большая её часть пройдёт символически — на высоте.
Также вы услышите об уникальном природном комплексе «Воробьёвы горы» и о том, как станция метро стала единым целым с историей большого спорта.
Также вы услышите об уникальном природном комплексе «Воробьёвы горы» и о том, как станция метро стала единым целым с историей большого спорта.
Описание экскурсии
- Вы побываете на самой длинной станции столичного метро «Воробьёвы горы» и полюбуетесь через панорамные окна видами набережных.
- Подниметесь в крытой эскалаторной галерее и увидите столицу сверху.
- Пройдёте по Аллее славы зимних Олимпийских видов спорта и выйдете на знаменитую смотровую площадку Москвы.
- Спуститесь по канатной дороге к самому большому в России спортивному комплексу.
- Окажетесь на легендарном стадионе «Лужники».
Вы узнаете:
- о строительстве станции метро «Воробьёвы горы».
- зимних Олимпийских видах спорта и российских знаменитостях в спортивном мире.
- современных объектах в «Лужниках».
Кому подойдёт экскурсия
Программа будет интересна:
- профессиональным спортсменам.
- любителям разных видов спорта.
- людям, ведущим активный и здоровый образ жизни.
- детям старше 6 лет, которые интересуются и занимаются спортом.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается:
— экскурсия на стадионе: взрослые — 900 ₽ за чел., дети — 500 ₽ за чел.
— канатная дорога: взрослые — 700 ₽ за чел., дети — 500 ₽ за чел.
- Я выдам каждому участнику индивидуальные наушники, чтоб меня было хорошо слышно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станция метро «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 384 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.Задать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Армянский храмовый комплекс
Индивидуальная экскурсия по армянскому храмовому комплексу в Москве. Узнайте о древней истории и культуре Армении, насладитесь уникальными барельефами
Начало: На территории храмового комплекса
Сегодня в 10:30
13 ноя в 10:30
от 1500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшие люди страны: Ваганьковское кладбище в мини-группе
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
Расписание: пн
16 ноя в 11:00
23 ноя в 11:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной до главной выставки России
Проследить, как менялась Главная выставка страны, и познакомиться с достижениями регионов
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 9 чел.