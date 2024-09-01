1.5 часа
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 15:45
Завтра в 11:38
от 450₽ за человека
2 часа 15 минут
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Сегодня в 16:38
Завтра в 11:08
от 650₽ за человека
3 часа
Круиз
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
15 сен в 21:00
16 сен в 13:00
1 999₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей1 сентября 2024Играли свадьбу,все понравилось. Цены на фото конские.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Московская канатная дорога»
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