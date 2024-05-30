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прошло по плану, получили много новой информации о Москве, хотя мы здесь уже не в первый раз. Был удобный транспорт с хорошим водителем. Гид ответил на все наши вопросы, подсказал лайфхаки и сориентировал по поводу посещения других экскурсий. Грамотно составленная программа и рассказ экскурсовода влюбляют в Москву ещё больше. Мы попросили сдвинуть нам посещение панорамы на более позднее время, чтобы посмотреть Москву во время заката, и нам без проблем поменяли билеты, обо все позаботились. Поэтому у нас остались незабываемые впечатления и желание ещё раз обратиться в эту компанию.