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Групповая
4 часа
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
«Изюминкой станет поездка на канатной дороге — увлекательном смотровом аттракционе»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
«Воробьёвы горы — здесь мы остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость)»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: возле метро «Театральная»
«В стоимость включены: услуги гида, трансфер на комфортабельном автобусе, проезд на канатной дороге»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия30 мая 2024Понравилась гид, информация подана интересно и приятно.
- ООльга18 мая 2024Нам с мужем все очень понравилось)
- ССергей29 апреля 2024Отлично провёл время, скучно не было, узнали много интересных фактов о Москве. Кто хочет за короткий срок посмотреть большую часть
- ННаталья6 марта 2024Экскурсия прошла замечательно. Согласно заявленной программе, плюс бонусом смена почетного караула. Гид- профессионал своего дела: тактичный, с юмором, образованный. Все
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Канатная дорога»
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 1 960 до 5 350. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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