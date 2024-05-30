Экскурсии с посещением канатной дороги в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Москве, цены от 1 960 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
44 отзыва
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
«Изюминкой станет поездка на канатной дороге — увлекательном смотровом аттракционе»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960 за человека
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
«Воробьёвы горы — здесь мы остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость)»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350 за человека
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: возле метро «Театральная»
«В стоимость включены: услуги гида, трансфер на комфортабельном автобусе, проезд на канатной дороге»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    30 мая 2024
    На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
    Понравилась гид, информация подана интересно и приятно.
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
    Нам с мужем все очень понравилось)
  • С
    Сергей
    29 апреля 2024
    Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
    Отлично провёл время, скучно не было, узнали много интересных фактов о Москве. Кто хочет за короткий срок посмотреть большую часть
    читать дальше

    столицы, то данная экскурсия однозначно вам подходит. Единственно что я бы давал чуть больше времени для фотографий, так как большая часть людей в экскурсии это туристы, было бы логично дать им время сделать несколько фотографий.

  • Н
    Наталья
    6 марта 2024
    Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
    Экскурсия прошла замечательно. Согласно заявленной программе, плюс бонусом смена почетного караула. Гид- профессионал своего дела: тактичный, с юмором, образованный. Все
    читать дальше

    прошло по плану, получили много новой информации о Москве, хотя мы здесь уже не в первый раз. Был удобный транспорт с хорошим водителем. Гид ответил на все наши вопросы, подсказал лайфхаки и сориентировал по поводу посещения других экскурсий. Грамотно составленная программа и рассказ экскурсовода влюбляют в Москву ещё больше. Мы попросили сдвинуть нам посещение панорамы на более позднее время, чтобы посмотреть Москву во время заката, и нам без проблем поменяли билеты, обо все позаботились. Поэтому у нас остались незабываемые впечатления и желание ещё раз обратиться в эту компанию.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Канатная дорога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
  2. Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
  3. Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 1 960 до 5 350. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Канатная дорога», 57 ⭐ отзывов, цены от 1960₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам