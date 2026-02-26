Эта прогулка подойдёт тем, кто любит вдумчивые маршруты и неочевидную Москву. Мы соединим то, что обычно не связывают. Пройдём от сакрального пространства Косинских озёр и петровского времени — через память войны — к парадной усадебной культуре 18 века. Поговорим о наследии Петра I, связи Косино с рождением русского флота, военной истории этих мест и блеске балов и фейерверков.

Описание экскурсии

Косинские озёра: Святое, Белое и Чёрное

Мы увидим три озера разного происхождения, характера и символики. Обсудим, как вокруг Святого озера сложилась традиция паломничества. Разберёмся, каким образом в 20 веке здесь исчезали целые исторические комплексы: часовни, мосты, аллеи и купальни — и научимся «читать» утраченные пространства по рельефу и фрагментам ландшафта.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Косино. Храм 19 века, где молилась императрица Мария Фёдоровна. Сюда была возвращена Косинская (Моденская) икона после десятилетий забвения. Мы поговорим о судьбе храмов в 20 веке — закрытиях, утрате и чудесном возвращении святынь.

Косинский детский морской клуб

Именно здесь продолжается петровская традиция: ежегодно спускают на воду копию царского ботика. Вы узнаете, почему именно Косино стало колыбелью морских опытов будущего императора.

Остатки тренировочных окопов школы снайперов (1941 г.)

Мы рассмотрим фрагменты окопов, где во время ВОВ проходили обучение снайперы. Это редкий пример военной истории, буквально вшитой в пейзаж.

Усадьба Кусково

Финал маршрута — парадная резиденция Шереметевых. Здесь устраивали балы, фейерверки, морские парады, спектакли крепостного театра и приёмы на десятки тысяч гостей. Вы услышите о «демократичности» этих гуляний и о том, как Кусково стало театром под открытым небом.

Организационные детали