Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым

Узнать историю дворца 18-го века, а также появления и развития регулярных французских садов в России

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Приглашаю прогуляться по одной из самых известных усадеб России 18-го века — Кусково.

«Земли лоскутик драгоценный» чудом сохранил единственный в Москве французский регулярный парк, деревянный дворец и увеселительные павильоны эпохи Елизаветы Петровны.

Я покажу вам все знаменитые и неизвестные уголки усадьбы, а также посвящу в семейные тайны его владельцев.
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметьевым
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Оказавшись в Кусково. невольно погружаешься в сказочный мир, где тесно переплелись история страны, богатейшие коллекции и человеческие судьбы. В маршруте моей экскурсии — не только великолепный дворец, оранжереи и сохранившиеся парковые павильоны, но и постройки, что не смогли дожить до наших дней. А также природа и искусство, реальность и фантазия. Итак, вот наш план:

  • побываем в дворце 18 века, где сохранилась коллекция исторических предметов,
  • посмотрим уникальные полотна и распознаем приметы галантного века,
  • рассмотрим гравюры и выясним, какие усадебные постройки сохранились, а какие были утрачены,
  • пойдём гулять в регулярный парк, уникальный по своей сохранности,
  • зайдем в Грот и увидим уникальный интерьер из морских и речных ракушек,
  • отыщем в среднерусском ландшафте домик, построенный по подобию средиземноморской виллы.

В конце экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться среди беломраморных статуй, липовых аллей и холмов Воздушного театра, исследовать грандиозный зал под открытым небом, а также посетить все открытые павильоны.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей/парк: стандартная стоимость 250/50 руб. за человека, есть льготы
  • По желанию можно приобрести входные билеты в другие объекты: Грот, Голландский и Итальянский домики, Оранжерею (для самостоятельного осмотра после экскурсии)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в усадьбе Кусково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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