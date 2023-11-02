Узнать историю дворца 18-го века, а также появления и развития регулярных французских садов в России
Приглашаю прогуляться по одной из самых известных усадеб России 18-го века — Кусково.
«Земли лоскутик драгоценный» чудом сохранил единственный в Москве французский регулярный парк, деревянный дворец и увеселительные павильоны эпохи Елизаветы Петровны.
Я покажу вам все знаменитые и неизвестные уголки усадьбы, а также посвящу в семейные тайны его владельцев.
«Земли лоскутик драгоценный» чудом сохранил единственный в Москве французский регулярный парк, деревянный дворец и увеселительные павильоны эпохи Елизаветы Петровны.
Я покажу вам все знаменитые и неизвестные уголки усадьбы, а также посвящу в семейные тайны его владельцев.
Ближайшие даты:
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
8
ноя
ноя
9
ноя
ноя
10
ноя
ноя
16
ноя
ноя
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Оказавшись в Кусково. невольно погружаешься в сказочный мир, где тесно переплелись история страны, богатейшие коллекции и человеческие судьбы. В маршруте моей экскурсии — не только великолепный дворец, оранжереи и сохранившиеся парковые павильоны, но и постройки, что не смогли дожить до наших дней. А также природа и искусство, реальность и фантазия. Итак, вот наш план:
- побываем в дворце 18 века, где сохранилась коллекция исторических предметов,
- посмотрим уникальные полотна и распознаем приметы галантного века,
- рассмотрим гравюры и выясним, какие усадебные постройки сохранились, а какие были утрачены,
- пойдём гулять в регулярный парк, уникальный по своей сохранности,
- зайдем в Грот и увидим уникальный интерьер из морских и речных ракушек,
- отыщем в среднерусском ландшафте домик, построенный по подобию средиземноморской виллы.
В конце экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться среди беломраморных статуй, липовых аллей и холмов Воздушного театра, исследовать грандиозный зал под открытым небом, а также посетить все открытые павильоны.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей/парк: стандартная стоимость 250/50 руб. за человека, есть льготы
- По желанию можно приобрести входные билеты в другие объекты: Грот, Голландский и Итальянский домики, Оранжерею (для самостоятельного осмотра после экскурсии)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в усадьбе Кусково
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1301 туриста
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой. Родилась и живу в Коломне, очень люблю свой город и сделаю все, чтобы вы полюбили его так же, как и я.
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