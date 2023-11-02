Приглашаю прогуляться по одной из самых известных усадеб России 18-го века — Кусково. «Земли лоскутик драгоценный» чудом сохранил единственный в Москве французский регулярный парк, деревянный дворец и увеселительные павильоны эпохи Елизаветы Петровны. Я покажу вам все знаменитые и неизвестные уголки усадьбы, а также посвящу в семейные тайны его владельцев.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Оказавшись в Кусково. невольно погружаешься в сказочный мир, где тесно переплелись история страны, богатейшие коллекции и человеческие судьбы. В маршруте моей экскурсии — не только великолепный дворец, оранжереи и сохранившиеся парковые павильоны, но и постройки, что не смогли дожить до наших дней. А также природа и искусство, реальность и фантазия. Итак, вот наш план:

побываем в дворце 18 века, где сохранилась коллекция исторических предметов,

посмотрим уникальные полотна и распознаем приметы галантного века,

рассмотрим гравюры и выясним, какие усадебные постройки сохранились, а какие были утрачены,

пойдём гулять в регулярный парк, уникальный по своей сохранности,

зайдем в Грот и увидим уникальный интерьер из морских и речных ракушек,

отыщем в среднерусском ландшафте домик, построенный по подобию средиземноморской виллы.

В конце экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться среди беломраморных статуй, липовых аллей и холмов Воздушного театра, исследовать грандиозный зал под открытым небом, а также посетить все открытые павильоны.

Организационные детали