Мы возьмём в аренду машину времени и с помощью богатой фантазии и VR-очков побываем в семи веках за 90 минут.
Вы почувствуете лёгкий бриз с Неглинки, попадёте на мгновенье в московские
Вы почувствуете лёгкий бриз с Неглинки, попадёте на мгновенье в московские
Описание экскурсии
- Нулевой километр. Какие животные спрятались у подножия начала всех дорог? И так ли это на самом деле?
- Воскресенские ворота. Кто выглядывал из их окошек?
- Красная площадь. При чём тут рынок? И какие переулки бережно хранят память об этом?
- ГУМ и ГИМ, а, может, МГУ? Перенесёмся в прошлое и разберёмся
- Собор Василия Блаженного. При чём тут мороженое, Вифлеемская звезда и 14 октября?
- Мавзолей Ленина. Чёрная лента на фасаде и пять букв. Одних это место притягивает, других пугает
А ещё мы:
- пронесёмся сквозь семь веков и узнаем легенды Первопрестольной с помощью VR-очков
- выясним, кто такой Василий Блаженный, и почему в его честь назван собор
- найдём башни Кремля и разгадаем их тайны
- понаблюдаем за сменой почётного караула и обсудим, как они греются зимой
Также вас ждёт увлекательная викторина, сладкие призы и сувенир ручной работы.
Организационные детали
В Мавзолей заходить не будем, посмотрим только снаружи.
во вторник в 13:00, в четверг в 14:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Жукову на Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 13:00, в четверг в 14:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 237 туристов
Я жду вас у себя на экскурсиях:) Люблю придумывать квесты и загадки, рассказывать интересные истории и вовлекать в них людей. Я родилась и живу в Москве, в городе «сорока сороков». Очень люблю рисовать, и каждому путешественнику оставляю не только ценную информацию о городе, но и частичку своего творчества. Не сомневайтесь — приходите!
Входит в следующие категории Москвы
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