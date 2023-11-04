Узнать, где могла быть восьмая сталинская высотка и почему музей похож на сказочный терем
Сколько ещё неизвестного осталось на Красной площади! Каждый камень здесь дышит историей, и именно о ней мы будем говорить.
Вы узнаете, почему главный собор страны назван в честь юродивого и где могла стоять конструктивистская башня Татлина. Увидите, как сменяется караул в Александровском саду, и полюбуетесь убранством Казанского собора.
Вы узнаете, почему главный собор страны назван в честь юродивого и где могла стоять конструктивистская башня Татлина. Увидите, как сменяется караул в Александровском саду, и полюбуетесь убранством Казанского собора.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На нашем пути — Красная площадь, собор Василия Блаженного, Спасская башня, Казанский собор, мавзолей, кремлёвские стены. Вы узнаете:
- Почему здание Исторического музея, построенное английским архитектором, похоже на терем из русских сказок
- Как появились Казанский собор и чудотворная икона Казанской Божьей Матери
- Сколько зубцов у стен Кремля
- Почему главный собор страны назван в честь любимого юродивого Ивана Грозного
- Где хотели возвести башню Татлина в стиле конструктивизма и восьмую сталинскую высотку
- Как могла бы выглядеть Красная площадь, если бы нереализованные проекты прошлого всё же были воплощены в жизнь
А ещё:
- Услышите бой курантов
- Увидите смену почётного караула в Александровском саду
- Прогуляетесь по Никольской улице, полной достопримечательностей
- Оцените фундаменты белого Кремля и узнаете, каким был первый деревянный Кремль
- Осмотрите убранство храма иконы Казанской Божьей Матери
Организационные детали
- Для посещения храма иконы Казанской Божьей Матери женщинам необходимо иметь с собой платок
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
в субботу и воскресенье в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Театральная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 895 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материла, информация легко запоминается и вызывает живой интерес! Являюсь лауреатом конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и Рен-ТВ «Тайны истории», автор статей об истории Москвы.
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