Сколько ещё неизвестного осталось на Красной площади! Каждый камень здесь дышит историей, и именно о ней мы будем говорить.



Вы узнаете, почему главный собор страны назван в честь юродивого и где могла стоять конструктивистская башня Татлина. Увидите, как сменяется караул в Александровском саду, и полюбуетесь убранством Казанского собора.