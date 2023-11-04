Неизвестная Красная площадь

Узнать, где могла быть восьмая сталинская высотка и почему музей похож на сказочный терем

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Ответы на вопросы
Сколько ещё неизвестного осталось на Красной площади! Каждый камень здесь дышит историей, и именно о ней мы будем говорить.

Вы узнаете, почему главный собор страны назван в честь юродивого и где могла стоять конструктивистская башня Татлина. Увидите, как сменяется караул в Александровском саду, и полюбуетесь убранством Казанского собора.
Неизвестная Красная площадь
Неизвестная Красная площадь
Неизвестная Красная площадь
Неизвестная Красная площадь
Неизвестная Красная площадь
Неизвестная Красная площадь
Неизвестная Красная площадь
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На нашем пути — Красная площадь, собор Василия Блаженного, Спасская башня, Казанский собор, мавзолей, кремлёвские стены. Вы узнаете:

  • Почему здание Исторического музея, построенное английским архитектором, похоже на терем из русских сказок
  • Как появились Казанский собор и чудотворная икона Казанской Божьей Матери
  • Сколько зубцов у стен Кремля
  • Почему главный собор страны назван в честь любимого юродивого Ивана Грозного
  • Где хотели возвести башню Татлина в стиле конструктивизма и восьмую сталинскую высотку
  • Как могла бы выглядеть Красная площадь, если бы нереализованные проекты прошлого всё же были воплощены в жизнь

А ещё:

  • Услышите бой курантов
  • Увидите смену почётного караула в Александровском саду
  • Прогуляетесь по Никольской улице, полной достопримечательностей
  • Оцените фундаменты белого Кремля и узнаете, каким был первый деревянный Кремль
  • Осмотрите убранство храма иконы Казанской Божьей Матери

Организационные детали

  • Для посещения храма иконы Казанской Божьей Матери женщинам необходимо иметь с собой платок
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

в субботу и воскресенье в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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