Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье

Погрузиться в историю храма-матрешки и услышать о памятниках в сердце столицы

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Москвы
В этой экскурсии 🧭 вы перенесетесь в средневековую Москву и, шагая по эпохам, дойдете до наших времен.

На площади рассмотрите достопримечательности 🏛️ разных периодов, после взглянете на этот знаменитый ансамбль, гуляя по березовой роще Зарядья.

А главный в нашей программе — пряничный Покровский собор: гид расскажет о его сложной конструкции и исторических экспонатах.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье

Что вас ожидает

Собор Василия Блаженного
Это самая яркая достопримечательность 🏛️ Красной площади. Возведен он был по приказу Ивана Грозного после покорения Казанского царства — мы поговорим о причинах и последствиях этой военной кампании. Осмотрим собор снаружи и изнутри исследуем все его 9 церквей — разберемся, почему они оказались на одном фундаменте. Вы поймете, каким задумывался храм и каким получился, а еще раскроете символику цветов.
И, конечно, будет рассказ о личности Василия Блаженного. В чем причина его популярности, почему он был похоронен рядом с храмом и зачем его мощи перенесли? Кто такие блаженные и кто еще покоится в соборе? Вы получите ответы на эти и другие вопросы.

Главная площадь страны
Красная площадь исстари была местом большого торга — мы поговорим о ее коммерческом прошлом, о том, какие события здесь происходили. Вы узнаете о «переезде» памятника Минину и Пожарскому и наконец разберетесь, что такое Лобное место: место казней или все-таки трибуна для выступлений. А еще гид поделится любопытными легендами о других памятниках площади!

Сюжеты трех улиц
Спускаясь к парку Зарядье, поговорим о трех главных улицах центра: Никольской — улице Просвещения, Ильинке — колыбели банковского дела, и Варварке, усеянной церквушками. Здесь вас ждут истории 📖 о покровительнице путешественников, об Английском дворе и о монастыре, основанном на месте резиденции ранних Романовых.

Лес 🌳 в центре столицы ⭐️
А Зарядье подарит вам интересные ракурсы на Кремль! С парящего моста вы полюбуетесь белоснежной сталинской высоткой и услышите о соседних памятниках. И, конечно, познакомитесь с инфраструктурой парка, а также узнаете, что было на его месте до революции и в советские годы.

Организационные детали

  • Дополнительно необходимо приобрести входные билеты 🎫 в Собор Василия Блаженного на себя и на гида. Это можно сделать на официальном сайте Государственного Исторического Музея. Стоимость взрослого билета — 500 рублей. Для детей и пенсионеров действуют льготные условия.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе метро «Площадь Революции»
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Мы стремимся вывести сферу туризма в России на новый уровень и сделать каждое путешествие по нашей стране особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
Напишите мне

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей#Зарядье🗽Достопримечательности#Храм Василия Блаженного#Красная площадь и Кремль🏞Парки

Максим проводит ещё 2 экскурсии

Исторический музей: вся биография России
5 000
2 часа
Исторический музей: вся биография России
Проследить зарождение и развитие государства, исследуя богатую коллекцию музея
Фотосессия с Москвой
3 750
2 часа
Фотосессия с Москвой
2 отзыва
От Воробьевых гор до ВДНХ — выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
2210 отзывов
Семь чудесных домов Чистопрудного
4 000
2 часа
Семь чудесных домов Чистопрудного
10 отзывов
Исследовать скрытые уголки старинного района Москвы и удивиться необычным архитектурным решениям
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
900
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
863 отзыва
Неизведанная Таганка
650
2 часа
Неизведанная Таганка
23 отзыва
Погулять по одному московскому району, слушая его удивительные сюжеты
Билет в Оружейную палату
1 200
2 часа
Билет в Оружейную палату
55 отзывов
По Солянке и Котельникам
От 5 000
3 часа
По Солянке и Котельникам
17 отзывов
Познакомиться с историческим районом Москвы и побывать внутри сталинской высотки в квартире балерины
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве