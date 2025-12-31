Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

В этой экскурсии вы перенесётесь в средневековую Москву и, шагая по эпохам, дойдёте до наших времен. На площади рассмотрите достопримечательности разных периодов, после взглянете на этот знаменитый ансамбль, гуляя по берёзовой роще Зарядья. А главный в нашей программе — пряничный Покровский собор: гид расскажет о его сложной конструкции и исторических экспонатах.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 5 чел.

Описание экскурсии

Собор Василия Блаженного

Это самая яркая достопримечательность Красной площади. Возведен он был по приказу Ивана Грозного после покорения Казанского царства — мы поговорим о причинах и последствиях этой военной кампании. Осмотрим собор и его 9 церквей снаружи — разберёмся, почему они оказались на одном фундаменте. Вы поймёте, каким задумывался храм и каким получился, а ещё раскроете символику цветов.

И конечно, будет рассказ о личности Василия Блаженного. В чём причина его популярности, почему он был похоронен рядом с храмом и зачем его мощи перенесли? Кто такие блаженные и кто ещё покоится в соборе? Вы получите ответы на эти и другие вопросы.

Главная площадь страны

Красная площадь исстари была местом большого торга — мы поговорим о её коммерческом прошлом, о том, какие события здесь происходили. Вы узнаете о «переезде» памятника Минину и Пожарскому и наконец разберётесь, что такое Лобное место: место казней или всё-таки трибуна для выступлений. А ещё гид поделится любопытными легендами о других памятниках площади!

Сюжеты трех улиц

Спускаясь к парку Зарядье, поговорим о трёх главных улицах центра: Никольской — улице Просвещения, Ильинке — колыбели банковского дела, и Варварке, усеянной церквушками. Здесь вас ждут истории о покровительнице путешественников, об Английском дворе и о монастыре, основанном на месте резиденции ранних Романовых.

Лес в центре столицы

А Зарядье подарит вам интересные ракурсы на Кремль! С парящего моста вы полюбуетесь белоснежной сталинской высоткой и услышите о соседних памятниках. И конечно, познакомитесь с инфраструктурой парка, а также узнаете, что было на его месте до революции и в советские годы.

Иногда по решению парка «Зарядье» экскурсия по нему отменяется, тогда мы предложим другую локацию.

Организационные детали