Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Собор Василия Блаженного

Это самая яркая достопримечательность 🏛️ Красной площади. Возведен он был по приказу Ивана Грозного после покорения Казанского царства — мы поговорим о причинах и последствиях этой военной кампании. Осмотрим собор снаружи и изнутри исследуем все его 9 церквей — разберемся, почему они оказались на одном фундаменте. Вы поймете, каким задумывался храм и каким получился, а еще раскроете символику цветов.

И, конечно, будет рассказ о личности Василия Блаженного. В чем причина его популярности, почему он был похоронен рядом с храмом и зачем его мощи перенесли? Кто такие блаженные и кто еще покоится в соборе? Вы получите ответы на эти и другие вопросы.

Главная площадь страны

Красная площадь исстари была местом большого торга — мы поговорим о ее коммерческом прошлом, о том, какие события здесь происходили. Вы узнаете о «переезде» памятника Минину и Пожарскому и наконец разберетесь, что такое Лобное место: место казней или все-таки трибуна для выступлений. А еще гид поделится любопытными легендами о других памятниках площади!

Сюжеты трех улиц

Спускаясь к парку Зарядье, поговорим о трех главных улицах центра: Никольской — улице Просвещения, Ильинке — колыбели банковского дела, и Варварке, усеянной церквушками. Здесь вас ждут истории 📖 о покровительнице путешественников, об Английском дворе и о монастыре, основанном на месте резиденции ранних Романовых.

Лес 🌳 в центре столицы ⭐️

А Зарядье подарит вам интересные ракурсы на Кремль! С парящего моста вы полюбуетесь белоснежной сталинской высоткой и услышите о соседних памятниках. И, конечно, познакомитесь с инфраструктурой парка, а также узнаете, что было на его месте до революции и в советские годы.

Организационные детали