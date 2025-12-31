Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Это самая яркая достопримечательность Красной площади. Возведен он был по приказу Ивана Грозного после покорения Казанского царства — мы поговорим о причинах и последствиях этой военной кампании. Осмотрим собор и его 9 церквей снаружи — разберёмся, почему они оказались на одном фундаменте. Вы поймёте, каким задумывался храм и каким получился, а ещё раскроете символику цветов. И конечно, будет рассказ о личности Василия Блаженного. В чём причина его популярности, почему он был похоронен рядом с храмом и зачем его мощи перенесли? Кто такие блаженные и кто ещё покоится в соборе? Вы получите ответы на эти и другие вопросы.
Главная площадь страны
Красная площадь исстари была местом большого торга — мы поговорим о её коммерческом прошлом, о том, какие события здесь происходили. Вы узнаете о «переезде» памятника Минину и Пожарскому и наконец разберётесь, что такое Лобное место: место казней или всё-таки трибуна для выступлений. А ещё гид поделится любопытными легендами о других памятниках площади!
Сюжеты трех улиц
Спускаясь к парку Зарядье, поговорим о трёх главных улицах центра: Никольской — улице Просвещения, Ильинке — колыбели банковского дела, и Варварке, усеянной церквушками. Здесь вас ждут истории о покровительнице путешественников, об Английском дворе и о монастыре, основанном на месте резиденции ранних Романовых.
Лес в центре столицы
А Зарядье подарит вам интересные ракурсы на Кремль! С парящего моста вы полюбуетесь белоснежной сталинской высоткой и услышите о соседних памятниках. И конечно, познакомитесь с инфраструктурой парка, а также узнаете, что было на его месте до революции и в советские годы. Иногда по решению парка «Зарядье» экскурсия по нему отменяется, тогда мы предложим другую локацию.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Мы осмотрим собор только снаружи. Если вы хотите зайти внутрь во время или после экскурсии, дополнительно необходимо купить входные билеты в собор Василия Блаженного. Это можно сделать на официальном сайте Государственного исторического музея. Стоимость взрослого билета — 1000 ₽. Для детей и пенсионеров действуют льготные условия.
Возможно провести экскурсию в помещении собора. В этом случае помимо билетов требуется оплатить взнос в размере 6000 ₽. Если вы хотите посетить собор с гидом, сообщите об этом в переписке при бронировании.
Если Красная площадь закрыта, мы предлагаем альтернативные маршруты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30464 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема, читать дальшеуменьшить
манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории.
Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре.
Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Антон
Экскурсия прошла интересно, насыщенно. Экскурсовод Лариса просто чудо. Несмотря форс-мажор всё было познавательно и увлекательно.
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I
Irina
Огромное спасибо Ирине за чудесную экскурсию, внимательность к нам и отличный вечер!
Было прохладно, заходили греться в ГУМ, там тоже рассказ продолжился)
Все круто, спасибо большое!
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А
Анастасия
Экскурсия максимально информативна и интересна, приятно слушать, оттого вся информация хорошо укладывается, а это все два часа неустанного рассказа гида по маршруту экскурсии. Очень все понравилось. Однозначно рекомендуем к посещению 💐
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Ольга
Спасибо за прекрасного, эрудированного и очень человечного гида! Это было феерично, не смотря на промозглую погоду. Лариса была великолепна! Рекомендуем! Никто вам лучше о Москве не расскажет! Спасибо!
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Анастасия
Отличная экскурсия! Ирина замечательный гид! Владеет англиским очень хорошо! с удовольствием рекомендуем и оставляем отзыв! 🌹🌹🌹
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Игорь
очень интересно, детям скучно не было.
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