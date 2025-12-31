Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье. Индивидуальная экскурсия

Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
В этой экскурсии вы перенесётесь в средневековую Москву и, шагая по эпохам, дойдёте до наших времен.

На площади рассмотрите достопримечательности разных периодов, после взглянете на этот знаменитый ансамбль, гуляя по берёзовой роще Зарядья.

А главный в нашей программе — пряничный Покровский собор: гид расскажет о его сложной конструкции и исторических экспонатах.
5
85 отзывов
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье. Индивидуальная экскурсия
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье. Индивидуальная экскурсия
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье. Индивидуальная экскурсия

Описание экскурсии

Собор Василия Блаженного

Это самая яркая достопримечательность Красной площади. Возведен он был по приказу Ивана Грозного после покорения Казанского царства — мы поговорим о причинах и последствиях этой военной кампании. Осмотрим собор и его 9 церквей снаружи — разберёмся, почему они оказались на одном фундаменте. Вы поймёте, каким задумывался храм и каким получился, а ещё раскроете символику цветов.
И конечно, будет рассказ о личности Василия Блаженного. В чём причина его популярности, почему он был похоронен рядом с храмом и зачем его мощи перенесли? Кто такие блаженные и кто ещё покоится в соборе? Вы получите ответы на эти и другие вопросы.

Главная площадь страны

Красная площадь исстари была местом большого торга — мы поговорим о её коммерческом прошлом, о том, какие события здесь происходили. Вы узнаете о «переезде» памятника Минину и Пожарскому и наконец разберётесь, что такое Лобное место: место казней или всё-таки трибуна для выступлений. А ещё гид поделится любопытными легендами о других памятниках площади!

Сюжеты трех улиц

Спускаясь к парку Зарядье, поговорим о трёх главных улицах центра: Никольской — улице Просвещения, Ильинке — колыбели банковского дела, и Варварке, усеянной церквушками. Здесь вас ждут истории о покровительнице путешественников, об Английском дворе и о монастыре, основанном на месте резиденции ранних Романовых.

Лес в центре столицы

А Зарядье подарит вам интересные ракурсы на Кремль! С парящего моста вы полюбуетесь белоснежной сталинской высоткой и услышите о соседних памятниках. И конечно, познакомитесь с инфраструктурой парка, а также узнаете, что было на его месте до революции и в советские годы.
Иногда по решению парка «Зарядье» экскурсия по нему отменяется, тогда мы предложим другую локацию.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы осмотрим собор только снаружи. Если вы хотите зайти внутрь во время или после экскурсии, дополнительно необходимо купить входные билеты в собор Василия Блаженного. Это можно сделать на официальном сайте Государственного исторического музея. Стоимость взрослого билета — 1000 ₽. Для детей и пенсионеров действуют льготные условия.
  • Возможно провести экскурсию в помещении собора. В этом случае помимо билетов требуется оплатить взнос в размере 6000 ₽. Если вы хотите посетить собор с гидом, сообщите об этом в переписке при бронировании.
  • Если Красная площадь закрыта, мы предлагаем альтернативные маршруты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30464 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
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манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории. Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре. Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
4
3
2
2
1
1
1
Антон
Экскурсия прошла интересно, насыщенно. Экскурсовод Лариса просто чудо. Несмотря форс-мажор всё было познавательно и увлекательно.
Экскурсия прошла интересно, насыщенно. Экскурсовод Лариса просто чудо. Несмотря форс-мажор всё было познавательно и увлекательно.
Экскурсия прошла интересно, насыщенно. Экскурсовод Лариса просто чудо. Несмотря форс-мажор всё было познавательно и увлекательно.
Экскурсия прошла интересно, насыщенно. Экскурсовод Лариса просто чудо. Несмотря форс-мажор всё было познавательно и увлекательно.
Экскурсия прошла интересно, насыщенно. Экскурсовод Лариса просто чудо. Несмотря форс-мажор всё было познавательно и увлекательно.
Экскурсия прошла интересно, насыщенно. Экскурсовод Лариса просто чудо. Несмотря форс-мажор всё было познавательно и увлекательно.
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I
Огромное спасибо Ирине за чудесную экскурсию, внимательность к нам и отличный вечер!

Было прохладно, заходили греться в ГУМ, там тоже рассказ продолжился)

Все круто, спасибо большое!
Огромное спасибо Ирине за чудесную экскурсию, внимательность к нам и отличный вечер!
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А
Экскурсия максимально информативна и интересна, приятно слушать, оттого вся информация хорошо укладывается, а это все два часа неустанного рассказа гида по маршруту экскурсии. Очень все понравилось. Однозначно рекомендуем к посещению 💐
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Ольга
Спасибо за прекрасного, эрудированного и очень человечного гида! Это было феерично, не смотря на промозглую погоду. Лариса была великолепна! Рекомендуем! Никто вам лучше о Москве не расскажет! Спасибо!
Спасибо за прекрасного, эрудированного и очень человечного гида! Это было феерично, не смотря на промозглую погоду.
Спасибо за прекрасного, эрудированного и очень человечного гида! Это было феерично, не смотря на промозглую погоду.
Спасибо за прекрасного, эрудированного и очень человечного гида! Это было феерично, не смотря на промозглую погоду.
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Анастасия
Отличная экскурсия! Ирина замечательный гид! Владеет англиским очень хорошо! с удовольствием рекомендуем и оставляем отзыв! 🌹🌹🌹
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Игорь
очень интересно, детям скучно не было.
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