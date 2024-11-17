Красные стены и башни Кремля, а также ансамбль Красной площади с собором Василия Блаженного — главный символ столицы. Символ, ведущий свою историю из далёкого Средневековья. Символ, окутанный легендами, но реальные факты о котором будоражат умы не меньше вымысла (или даже больше). Пора познакомиться с Кремлём и его прошлым — и я стану вашим проводником в историю.

Описание экскурсии

Сердце столицы — Московский Кремль

Когда и кем он был построен?

Как стал самой крупной действующей крепостью в Европе?

Что скрывают его могучие, многовековые стены?

Почему Москву стали называть белокаменной, а одну из самых красивых рек Москвы, Неглинную, заключили в коллектор?

И каким же образом Занеглинье превратилось в красивую московскую площадь — Манежную?

За 2 часа прогулки вы получите не только ответы на все эти вопросы, но и познакомитесь с историей создания Александровского сада, поймёте, кем же был для Руси святитель Гермоген и как он смог поднять народ на восстание в Смутное время. А также я расскажу историю создания Красной площади, раскрою тайны кремлёвских башен и некрополя. Не обойдём стороной Казанский собор и, конечно, поговорим об одной из самых узнаваемых достопримечательностей Москвы — храме Василия Блаженного.

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