Красные стены и башни Кремля, а также ансамбль Красной площади с собором Василия Блаженного — главный символ столицы. Символ, ведущий свою историю из далёкого Средневековья.
Символ, окутанный легендами, но реальные факты о котором будоражат умы не меньше вымысла (или даже больше). Пора познакомиться с Кремлём и его прошлым — и я стану вашим проводником в историю.
Символ, окутанный легендами, но реальные факты о котором будоражат умы не меньше вымысла (или даже больше). Пора познакомиться с Кремлём и его прошлым — и я стану вашим проводником в историю.
Описание экскурсии
Сердце столицы — Московский Кремль
- Когда и кем он был построен?
- Как стал самой крупной действующей крепостью в Европе?
- Что скрывают его могучие, многовековые стены?
- Почему Москву стали называть белокаменной, а одну из самых красивых рек Москвы, Неглинную, заключили в коллектор?
- И каким же образом Занеглинье превратилось в красивую московскую площадь — Манежную?
За 2 часа прогулки вы получите не только ответы на все эти вопросы, но и познакомитесь с историей создания Александровского сада, поймёте, кем же был для Руси святитель Гермоген и как он смог поднять народ на восстание в Смутное время. А также я расскажу историю создания Красной площади, раскрою тайны кремлёвских башен и некрополя. Не обойдём стороной Казанский собор и, конечно, поговорим об одной из самых узнаваемых достопримечательностей Москвы — храме Василия Блаженного.
Также в нашем маршруте:
- памятник-обелиск, посвящённый 300-летию Дома Романовых
- грот «Руины»
- Аллея городов-героев и городов воинской славы
- смена почётного караула у Могилы Неизвестного Солдата
- Иверская часовня
- Нулевой километр
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Александровский сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 613 туристов
Приветствую всех, кто заинтересован Москвой! Какая же она для меня? Добрая, родная и загадочная. То принимающая, то отталкивающая. С уютными двориками, шумными улицами, красивой архитектурой и биографиями, пронизывающими до глубины души. С Москвой у меня всегда были и будут особые отношения. Я с радостью о них расскажу, раскрою для вас город по-новому и покажу, что история может быть увлекательной.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лейсан
17 ноя 2024
Валентина прекрасный экскурсовод, приятная девушка, с удовольствием прогулялись с ней, слушая историю Москвы. Время пролетело незаметно. Желаю благодарных экскурсантов!
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