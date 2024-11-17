Кремль и его история: от Средневековья до современности

Сходить на экскурсию, чтобы главное место Москвы стало ближе и понятнее
Красные стены и башни Кремля, а также ансамбль Красной площади с собором Василия Блаженного — главный символ столицы. Символ, ведущий свою историю из далёкого Средневековья.

Символ, окутанный легендами, но реальные факты о котором будоражат умы не меньше вымысла (или даже больше). Пора познакомиться с Кремлём и его прошлым — и я стану вашим проводником в историю.
5
1 отзыв
Кремль и его история: от Средневековья до современности
Кремль и его история: от Средневековья до современности
Кремль и его история: от Средневековья до современности
Ближайшие даты:
4
янв11
янв18
янв25
янв
Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Сердце столицы — Московский Кремль

  • Когда и кем он был построен?
  • Как стал самой крупной действующей крепостью в Европе?
  • Что скрывают его могучие, многовековые стены?
  • Почему Москву стали называть белокаменной, а одну из самых красивых рек Москвы, Неглинную, заключили в коллектор?
  • И каким же образом Занеглинье превратилось в красивую московскую площадь — Манежную?

За 2 часа прогулки вы получите не только ответы на все эти вопросы, но и познакомитесь с историей создания Александровского сада, поймёте, кем же был для Руси святитель Гермоген и как он смог поднять народ на восстание в Смутное время. А также я расскажу историю создания Красной площади, раскрою тайны кремлёвских башен и некрополя. Не обойдём стороной Казанский собор и, конечно, поговорим об одной из самых узнаваемых достопримечательностей Москвы — храме Василия Блаженного.

Также в нашем маршруте:

  • памятник-обелиск, посвящённый 300-летию Дома Романовых
  • грот «Руины»
  • Аллея городов-героев и городов воинской славы
  • смена почётного караула у Могилы Неизвестного Солдата
  • Иверская часовня
  • Нулевой километр

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Александровский сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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17 ноя 2024
Валентина прекрасный экскурсовод, приятная девушка, с удовольствием прогулялись с ней, слушая историю Москвы. Время пролетело незаметно. Желаю благодарных экскурсантов!
Валентина прекрасный экскурсовод, приятная девушка, с удовольствием прогулялись с ней, слушая историю Москвы. Время пролетело незаметно.Валентина прекрасный экскурсовод, приятная девушка, с удовольствием прогулялись с ней, слушая историю Москвы. Время пролетело незаметно.

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