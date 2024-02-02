Отличный способ познакомить ребенка с Московским кремлём и Красной площадью. Очень приятная девушка-гид) рассказывает просто и понятно детям, при этом мне и самой, взрослой, было интересно, некоторые факты узнала впервые. Поставила бы 5 звёзд, если бы дети не начали капризничать из-за холода ближе к концу прогулки. Но это скорее претензии к одежде, или к климату. Сама прогулка была организована оптимально, чтоб успеть пройти и узнать побольше.