Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Индивидуальная квест-экскурсия в Москве

Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы

4.7
3 отзыва
Это один из лучших способов всей семьёй познакомиться с Москвой. В ходе квеста вы узнаете историю строительства Кремля, увлекательные факты о его башнях.

Познакомитесь с Красной площадью и памятниками в Александровском саду, пройдёте через Нулевой километр, послушаете бой курантов и загадаете 3 желания!
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Наш путь пройдёт вдоль Александровского сада, мы посетим Красную площадь и закончим приключение в Зарядье на Парящем мосту. Ребятам предстоит разгадать хитроумные загадки, чтобы пройти маршрут и получить приз.

Юные путешественники узнают:

  • Почему башни Кремля носят именно такие названия
  • Где можно за руку поздороваться с Москвой
  • Какая самая высокая башня Кремля, а какая самая низкая
  • В какой части Красной площади находился банк
  • Сколько часов было на Спасской башне и чем они отличались
  • Где были древние темницы Кремля
  • И многое другое

Детям будет интересно:

  • Найти фантастических существ
  • Отгадать сказки, спрятанные в комплексе фонтанов
  • Узнать тайну солнечных часов
  • Открыть хранилище банка
  • Выяснить, что находится под Александровским садом
  • Увидеть пост № 1 Почётного караула и посчитать, сколько у нас городов-героев

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят услуги гида и призы для детей
  • Квест будет интересен детям 7–12 лет
  • Могу провести квест для группы больше 6 человек по предварительному согласованию. Подробности — в личной переписке.
  • Одевайтесь, пожалуйста, по погоде! В холодное время года используйте несколько слоёв одежды, чтобы было комфортно. В жару не забудьте взять воду и головные уборы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
2 фев 2024
Отличный способ познакомить ребенка с Московским кремлём и Красной площадью. Очень приятная девушка-гид) рассказывает просто и понятно детям, при этом мне и самой, взрослой, было интересно, некоторые факты узнала впервые. Поставила бы 5 звёзд, если бы дети не начали капризничать из-за холода ближе к концу прогулки. Но это скорее претензии к одежде, или к климату. Сама прогулка была организована оптимально, чтоб успеть пройти и узнать побольше.
К
28 янв 2024
Интересно и познавательно, видно что человек увлечён
М
21 янв 2024
Экскурсия очень понравилась. Были семьей. Детям 8 и 10 лет. Дети в восторге, слушали с удовольствием. Мне самой было интересно и узнала много нового. Дети у нас очень активные, но даже они слушали не отрываясь. Время провели весело и с пользой. Всем советую!

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