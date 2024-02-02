Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Это один из лучших способов всей семьёй познакомиться с Москвой. В ходе квеста вы узнаете историю строительства Кремля, увлекательные факты о его башнях.
Познакомитесь с Красной площадью и памятниками в Александровском саду, пройдёте через Нулевой километр, послушаете бой курантов и загадаете 3 желания!
Познакомитесь с Красной площадью и памятниками в Александровском саду, пройдёте через Нулевой километр, послушаете бой курантов и загадаете 3 желания!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Наш путь пройдёт вдоль Александровского сада, мы посетим Красную площадь и закончим приключение в Зарядье на Парящем мосту. Ребятам предстоит разгадать хитроумные загадки, чтобы пройти маршрут и получить приз.
Юные путешественники узнают:
- Почему башни Кремля носят именно такие названия
- Где можно за руку поздороваться с Москвой
- Какая самая высокая башня Кремля, а какая самая низкая
- В какой части Красной площади находился банк
- Сколько часов было на Спасской башне и чем они отличались
- Где были древние темницы Кремля
- И многое другое
Детям будет интересно:
- Найти фантастических существ
- Отгадать сказки, спрятанные в комплексе фонтанов
- Узнать тайну солнечных часов
- Открыть хранилище банка
- Выяснить, что находится под Александровским садом
- Увидеть пост № 1 Почётного караула и посчитать, сколько у нас городов-героев
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида и призы для детей
- Квест будет интересен детям 7–12 лет
- Могу провести квест для группы больше 6 человек по предварительному согласованию. Подробности — в личной переписке.
- Одевайтесь, пожалуйста, по погоде! В холодное время года используйте несколько слоёв одежды, чтобы было комфортно. В жару не забудьте взять воду и головные уборы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Манежной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод (диплом Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов). Познакомлю вас с удивительными фактами из истории Москвы. Расскажу об особенностях архитектуры, выдающихся людях и событиях. Вместе со мной вы пройдёте увлекательные квесты по Москве для детей и взрослых. Имею опыт работы с детьми. Знаю, как интересно преподнести информацию и удержать внимание даже самых непоседливых ребят. Буду рада познакомить вас с Москвой. Давайте раскроем ее тайны вместе!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
2 фев 2024
Отличный способ познакомить ребенка с Московским кремлём и Красной площадью. Очень приятная девушка-гид) рассказывает просто и понятно детям, при этом мне и самой, взрослой, было интересно, некоторые факты узнала впервые. Поставила бы 5 звёзд, если бы дети не начали капризничать из-за холода ближе к концу прогулки. Но это скорее претензии к одежде, или к климату. Сама прогулка была организована оптимально, чтоб успеть пройти и узнать побольше.
К
Кирилл
28 янв 2024
Интересно и познавательно, видно что человек увлечён
М
Мария
21 янв 2024
Экскурсия очень понравилась. Были семьей. Детям 8 и 10 лет. Дети в восторге, слушали с удовольствием. Мне самой было интересно и узнала много нового. Дети у нас очень активные, но даже они слушали не отрываясь. Время провели весело и с пользой. Всем советую!
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