Царь-колокол – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Царь-колокол» в Москве, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сокровища Московского Кремля
Пешая
41 отзыв
5 часов
Аудиогид
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
9 авг в 13:00
10 авг в 13:00
4 100 за человека
Экскурсия по Соборной площади
Пешая
217 отзывов
1.5 часа
Билеты
Экскурсия по Соборной площади
Начало: Александровский сад
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 300 за билет
Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 22 чел.
Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
Начало: Московский Кремль, Москва
Расписание: Ежедневно, кроме четверга.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34 600 за всё до 22 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 июля 2024
    Сокровища Московского Кремля
    Хорошая экскурсия по территории Кремля и в Успенском соборе. Заботливое сопровождение: никто не потерялся по дороге. В Оружейной палате не хватило времени, чтобы спокойно с аудиогидом всë осмотреть. Пришлось пожертвовать парой залов ради Шапки Мономаха. Но, в целом, очень понравилось.
  • Г
    Георг
    15 июля 2024
    Сокровища Московского Кремля
    Замечательная экскурсия- зашли в Кремль быстро, минут за 15. Гид приятная, рассказывала очень патриотично и живо, так что даже дети не скучали. Повезло увидеть кортеж Владимира Владимировича 🤩🤩🤩
  • Е
    Елена
    14 сентября 2023
    Экскурсия по Соборной площади
    Отличный экскурсовод Юлия, большое спасибо за замечательную экскурсию, узнали очень много интересного!
  • Е
    Еена
    4 сентября 2023
    Входной билет на Соборную площадь
    Все понравилось
  • О
    Олег
    2 сентября 2023
    Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палате
    Хорошая организация, отличные экскурсоводы!
  • V
    Varlox
    1 сентября 2023
    Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палате
    Отлично провели время

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Царь-колокол»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровища Московского Кремля
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  3. Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Зарядье
  9. Храм Христа Спасителя
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Царь-колокол" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 34 600. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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