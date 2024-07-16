5 часов
Аудиогид
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
9 авг в 13:00
10 авг в 13:00
4 100₽ за человека
1.5 часа
Билеты
Экскурсия по Соборной площади
Начало: Александровский сад
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 300₽ за билет
3 часа
Индивидуальная
до 22 чел.
Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
Начало: Московский Кремль, Москва
Расписание: Ежедневно, кроме четверга.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34 600₽ за всё до 22 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 июля 2024Хорошая экскурсия по территории Кремля и в Успенском соборе. Заботливое сопровождение: никто не потерялся по дороге. В Оружейной палате не хватило времени, чтобы спокойно с аудиогидом всë осмотреть. Пришлось пожертвовать парой залов ради Шапки Мономаха. Но, в целом, очень понравилось.
- ГГеорг15 июля 2024Замечательная экскурсия- зашли в Кремль быстро, минут за 15. Гид приятная, рассказывала очень патриотично и живо, так что даже дети не скучали. Повезло увидеть кортеж Владимира Владимировича 🤩🤩🤩
- ЕЕлена14 сентября 2023Экскурсия по Соборной площадиОтличный экскурсовод Юлия, большое спасибо за замечательную экскурсию, узнали очень много интересного!
- ЕЕена4 сентября 2023Входной билет на Соборную площадьВсе понравилось
- ООлег2 сентября 2023Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палатеХорошая организация, отличные экскурсоводы!
- VVarlox1 сентября 2023Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палатеОтлично провели время
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Царь-колокол»
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