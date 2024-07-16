Т Татьяна

Хорошая экскурсия по территории Кремля и в Успенском соборе. Заботливое сопровождение: никто не потерялся по дороге. В Оружейной палате не хватило времени, чтобы спокойно с аудиогидом всë осмотреть. Пришлось пожертвовать парой залов ради Шапки Мономаха. Но, в целом, очень понравилось.