В удобное для вас время вы прогуляетесь по переулкам старого Арбата и пройдёте квест, поупражнявшись в логике, внимании и сообразительности. Вам понадобится только телефон или другой гаджет с подключением к интернету. Вы узнаете о новых технологиях изучения подводного мира, выращивании маков и хитростях ненормативной лексики.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Москве

Екатерина Ваш представитель в Москве

Время начала: 00:00, 21:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Квест вы проходите самостоятельно — без гида. Протяжённость маршрута — 2,5 км, примерное время прохождения — 1,5–2 часа.

Получайте задания, используйте подсказки, давайте ответы — и наслаждайтесь прогулкой. Вы можете начать квест в удобное время и прервать в любой момент.

Кому подойдёт квест

Уровень сложности — высокий. Вопросы квеста рассчитаны на взрослых, но на своё усмотрение вы можете взять с собой детей. Квест подходит для семейной, дружеской компании и романтического свидания.

Организационные детали