1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
«А также ощутите дух старины на улицах Варварка, Ильинка и Никольская и посетите парк Победы и Поклонную гору»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
«Храм Христа Спасителя, Зарядье, ГУМ, ЦУМ, Большой театр, Новодевичий монастырь, ГЭС-2, Воробьёвы горы, МГУ, парк Победы — все must-see-места столицы и ещё больше»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Прогуляться от Триумфальной арки до музея Победы и изучить один из самых знаковых мемориалов страны
Начало: У метро Парк Победы
«Далее мы попадем в Парк Победы — гулять по его территории можно весь день, площадь комплекса составляет 135 га, делая его одним из крупнейших мемориалов в мире»
16 июня в 08:30
19 июня в 17:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых
Начало: М. Парк Победы
«Прогулка по Парку Победы в Москве — это повод вспомнить о событиях и героях войны 1812 года, Первой мировой и Великой отечественной войны»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Храмы и памятники Парка Победы
Познакомиться с достопримечательностями одного из крупнейших мемориальных комплексов России и мира
Начало: у станции метро Парк Победы
«Кроме этого, вы услышите историю самого Парка Победы и развития мемориального комплекса, а также получите упорядоченное представление о событиях, с которыми связана Поклонная гора»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк Победы: экскурсия для школьников
Изучить символику мемориала, послушать военные песни, узнать о подвигах героев и почтить их память
Начало: У метро Парк Победы
«Парк Победы — с интересом и уважением»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
Узнать больше о важной вехе в истории нашей страны в интерактивном пространстве
Начало: У выхода из метро «Парк Победы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы
На 2 часа стать агентом разведки и раскрыть военную тайну
Начало: метро Парк Победы
«Знакомство с парком Победы через задания квеста»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Фотоквест на Поклонной горе «Мы пишем историю»
Почувствовать себя военкором: собрать информацию и выпустить боевой листок
Начало: В парке Победы
«Раскрыть тайны их ремесла поможет мой квест: на прогулке по Парку Победы нам предстоит собрать информацию, отснять фотоматериалы, испытать сложности полевых условий и в конце выпустить боевой листок»
11 июня в 10:30
14 июня в 10:30
70005 950₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
По парку Победы: групповая экскурсия
Осмотреть военную технику и посетить Центральный музей Великой Отечественной войны
Начало: На станции метро «Парк Победы»
«Приглашаем вас в парк Победы на Поклонной горе»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Несмотря на такой холод, прогулка 9 мая по парку Победы прошла замечательно! Маргарита спасибо большое за экскурсию 🌹!
- ААлексей2 июня 2024Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
- ООксана22 мая 2024Диана, умничка! Знание огромного количества информации! Подача непринужденная, комфортная, даже не смотря на контрольные вопросы))) Заставила немного повспоминать, пошевелить знания
- ЛЛюбовь21 мая 2024Здравствуйте! Заказывали квест для пятиклешек. Гидом у нас была Наталья - яркая, умная, увлекающая. Спасибо за эту экскурсию. Ребята были всегда вовлечены в процесс. Время пролетело незаметно! С удовольствием порекомендую этот маршрут!
- ЛЛеонид14 мая 2024Большое спасибо за великолепную экскурсию! Мы остались в полном восторге от самой экскурсии и рекомендаций, которые были даны Дианой в
- ИИльясов6 мая 2024Супер экскурсия! Всем все очень понравилось. Диана очень хороший рассказчик, аккуратный водитель, приятный собеседник. Рекомендую.
- ООксана4 мая 2024Спасибо Анне за очень познавательную экскурсию. Подача материала доступная, интересная. Время пролетело незаметно, оставив приятные впечатления.
- ССветлана28 апреля 2024Спасибо, за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного!
- ГГалина23 апреля 2024Спасибо огромное Анастасии, экскурсия прошла легко, на одной волне! Информации очень много, подаётся она доступным языком! Услышали голоса героев и вспомнили наши победы! Спасибо! Рекомендую!
- ААнна27 марта 2024Семья осталась довольна, небольшие накладки со временем и часами работы музея+ нетерпение детей, но в целом вполне…
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парк Победы»
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