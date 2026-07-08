Эта встреча — разговор с чаем и рассказами внутри одной из знаменитых сталинских высоток.
В квартире, где сама атмосфера становится частью истории, вы узнаете, как создавались московские небоскрёбы, какие легенды их окружают и как в них жили люди, для которых эти дома были построены.
В квартире, где сама атмосфера становится частью истории, вы узнаете, как создавались московские небоскрёбы, какие легенды их окружают и как в них жили люди, для которых эти дома были построены.
Описание экскурсии
Чай с угощениями, старые фото на проекторе, восхитительный интерьер — и рассказы:
- почему каждая высотка уникальна и какие исторические мотивы в ней заложены.
- какие инженерные прорывы сделали советские инженеры и строители.
- как возведение высоток повлияло на развитие всей строительной отрасли.
- какие тайны и легенды связаны с некоторыми из высотных зданий.
- почему появился Сити и какие у него планы на будущее.
Организационные детали
- Чай, печенье и пирог включены в стоимость.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Садовой-Спасской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1602 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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