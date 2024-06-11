Подосинки — излюбленное место походов многих поколений туристов. Давайте исследуем его красоты! В комфортном темпе мы пройдём около 7 км вдоль берега реки Нерская, любуясь её извилистыми склонами и живописными берегами. А по пути устроим обед-пикник: накроем общий стол и угостим друг друга вкусностями, которые захватим с собой, а ещё заварим ароматный чай с душистыми травами на костре.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В союзе звуков, чувств и дум

Сразу от станции «Подосинки» начинается густой лес, где так приятно побродить по чистым песчаным тропинкам и вдохнуть запах хвои. Гуляя по живописным лесам и полянам Мещёры, вы убедитесь, что за приключениями не обязательно ехать далеко — здесь интересные места поджидают на каждом шагу. Вот чем мы займёмся в пути:

Познакомимся с основными лекарственными травами Подмосковья

Поработаем с приложением по определению растений

Обсудим истории этого интересного старообрядческого края

Перейдём реку Нерская вброд, чтобы осмотреть группу курганов 11-13 веков (в тёплую погоду и по желанию участников)

Места на маршруте

Лес, где проводятся музыкальные фестивали

Родники и часовня Царственных Великомучеников

Урочище «Пять полян» — излюбленное место проведения туристических слётов

Организационные детали