Лесная сказка в Подосинках

Неторопливая пешая прогулка по местам туристических слётов и фестивалей авторской песни
Подосинки — излюбленное место походов многих поколений туристов.

Давайте исследуем его красоты! В комфортном темпе мы пройдём около 7 км вдоль берега реки Нерская, любуясь её извилистыми склонами и живописными берегами.

А по пути устроим обед-пикник: накроем общий стол и угостим друг друга вкусностями, которые захватим с собой, а ещё заварим ароматный чай с душистыми травами на костре.
Лесная сказка в Подосинках
Лесная сказка в Подосинках
Лесная сказка в Подосинках
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В союзе звуков, чувств и дум

Сразу от станции «Подосинки» начинается густой лес, где так приятно побродить по чистым песчаным тропинкам и вдохнуть запах хвои. Гуляя по живописным лесам и полянам Мещёры, вы убедитесь, что за приключениями не обязательно ехать далеко — здесь интересные места поджидают на каждом шагу. Вот чем мы займёмся в пути:

  • Познакомимся с основными лекарственными травами Подмосковья
  • Поработаем с приложением по определению растений
  • Обсудим истории этого интересного старообрядческого края
  • Перейдём реку Нерская вброд, чтобы осмотреть группу курганов 11-13 веков (в тёплую погоду и по желанию участников)

Места на маршруте

  • Лес, где проводятся музыкальные фестивали
  • Родники и часовня Царственных Великомучеников
  • Урочище «Пять полян» — излюбленное место проведения туристических слётов

Организационные детали

  • Идём на прогулку только при хорошей погоде и температуре не ниже -5 градусов
  • Костёр разводим только в пожаробезопасный сезон
  • Особая физическая подготовка не потребуется — будьте готовы пройти 7 километров по хорошей дороге в неторопливом темпе и с длительными привалами
  • Для перехода реки вброд и для купания потребуются купальные костюмы
  • Накануне необходимо созвониться и вместе уточнить расписание электричек и детали, связанные с погодой
  • У платформы «Подосинки» возможно припарковать автомобиль на неохраняемой стоянке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У платформы Подосинки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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