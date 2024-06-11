Подосинки — излюбленное место походов многих поколений туристов.
Давайте исследуем его красоты! В комфортном темпе мы пройдём около 7 км вдоль берега реки Нерская, любуясь её извилистыми склонами и живописными берегами.
А по пути устроим обед-пикник: накроем общий стол и угостим друг друга вкусностями, которые захватим с собой, а ещё заварим ароматный чай с душистыми травами на костре.
Давайте исследуем его красоты! В комфортном темпе мы пройдём около 7 км вдоль берега реки Нерская, любуясь её извилистыми склонами и живописными берегами.
А по пути устроим обед-пикник: накроем общий стол и угостим друг друга вкусностями, которые захватим с собой, а ещё заварим ароматный чай с душистыми травами на костре.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В союзе звуков, чувств и дум
Сразу от станции «Подосинки» начинается густой лес, где так приятно побродить по чистым песчаным тропинкам и вдохнуть запах хвои. Гуляя по живописным лесам и полянам Мещёры, вы убедитесь, что за приключениями не обязательно ехать далеко — здесь интересные места поджидают на каждом шагу. Вот чем мы займёмся в пути:
- Познакомимся с основными лекарственными травами Подмосковья
- Поработаем с приложением по определению растений
- Обсудим истории этого интересного старообрядческого края
- Перейдём реку Нерская вброд, чтобы осмотреть группу курганов 11-13 веков (в тёплую погоду и по желанию участников)
Места на маршруте
- Лес, где проводятся музыкальные фестивали
- Родники и часовня Царственных Великомучеников
- Урочище «Пять полян» — излюбленное место проведения туристических слётов
Организационные детали
- Идём на прогулку только при хорошей погоде и температуре не ниже -5 градусов
- Костёр разводим только в пожаробезопасный сезон
- Особая физическая подготовка не потребуется — будьте готовы пройти 7 километров по хорошей дороге в неторопливом темпе и с длительными привалами
- Для перехода реки вброд и для купания потребуются купальные костюмы
- Накануне необходимо созвониться и вместе уточнить расписание электричек и детали, связанные с погодой
- У платформы «Подосинки» возможно припарковать автомобиль на неохраняемой стоянке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У платформы Подосинки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 948 туристов
Выпускник Географического факультета МГУ. Член Русского Географического общества. Родился и вырос в Москве. Живу в Подмосковье. В прошлом журналист, писал об истории и проблемах сохранения культурного наследия Восточного Подмосковья. Люблю бродить по малоизвестным уголкам столицы и её окрестностей.Задать вопрос
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