Индивидуальная
Мастер-класс по виртуальным гонкам в Москве
Открыть для себя мир симрейсинга на сверхреалистичном оборудовании
Начало: У станции метро «Смоленская»
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
₽ за человека
Групповая
Мастер-класс по эпоксидной смоле в Москве
Создать уникальное изделие всего за одно занятие - без навыков рисования и подготовки
Начало: У метро "Октябрьское Поле" или "Тульская"
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
28 ноя в 11:00
29 ноя в 11:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс по озвучке в Москве
Подарить голос любимому персонажу фильма, мультфильма или аниме и овладеть секретами дубляжа
Начало: У метро «Белорусская»
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФатима3 ноября 2025У нас получилось и это круто
- ММила30 июня 2025Очень понравилась мастер Наталья! Обучила, помогла, всё получилось очень красиво ❤️
