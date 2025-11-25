Почувствуйте ритм ночной Москвы и магию ее огней с ветерком! Уникальная мотоэкскурсия для тех, кто хочет увидеть столицу с необычного ракурса.
Вы пронесетесь по легендарным набережным, увидите сияющие высотки, мосты, Кремль и парк Зарядье, сделаете потрясающие фото на лучших смотровых площадках. Безопасное пассажирское место, опытный гид-пилот и незабываемые эмоции гарантированы!
Вы пронесетесь по легендарным набережным, увидите сияющие высотки, мосты, Кремль и парк Зарядье, сделаете потрясающие фото на лучших смотровых площадках. Безопасное пассажирское место, опытный гид-пилот и незабываемые эмоции гарантированы!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Вы отправитесь в захватывающее путешествие на мотоцикле по вечерней Москве, когда зажигаются миллионы огней, преображая город. Ваш опытный гид-пилот проведет вас по живописному маршруту, где главные герои — набережные Москвы-реки. Во время мотопрогулки мы:
- Стартуем от Проспекта Мира и Рижского вокзала, пронесемся мимо монументальной гостиницы «Космос» и по Садовому кольцу.
- Погрузимся в атмосферу старины на Таганской площади и Гончарной набережной, чтобы затем встретить легендарную высотку на Котельнической набережной во всем ее ночном величии.
- Проедем по Москворецкой набережной с видами на парк «Зарядье» и его футуристический «Парящий мост», заглянем к стенам древнего Кремля по Кремлевской набережной.
Сияющий золотом Храм Христа Спасителя, элитная Пречистенская набережная, переливы огней на Крымском мосту, величественное здание МИД на Фрунзенской набережной — каждая точка маршрута откроет вам новую грань ночного города. Обязательно сделаем остановки на лучших смотровых:.
Сияющий золотом Храм Христа Спасителя, элитная Пречистенская набережная, переливы огней на Крымском мосту, величественное здание МИД на Фрунзенской набережной — каждая точка маршрута откроет вам новую грань ночного города. Обязательно сделаем остановки на лучших смотровых:.
• Сияющий золотом Храм Христа Спасителя, элитная Пречистенская набережная, переливы огней на Крымском мосту, величественное здание МИД на Фрунзенской набережной — каждая точка маршрута откроет вам новую грань ночного города. Обязательно сделаем остановки на лучших смотровых:
- Смотровая Качели — панорама Киевского вокзала, фонтанов и излучины реки как на ладони.
- «Балкон Москвы» у Башни 2000 — захватывающий вид на деловой центр Москва Сити (идеальное место для фото!).
- Мы проедем мимо спортивного сердца столицы — Лужников (Хамовнический вал), полюбуемся Новодевичьим монастырем с Новодевичьей набережной, промчимся по Савинской и Ростовской набережным.
• Завершим наш драйвовый тур, пронесясь по Новому Арбату, мимо «Ленинки» и гостиницы «Radisson», увидим подсвеченный Белый дом. Важная информация:
- Мы предоставляем шлемы, перчатки и дождевики в случае непогоды. Каждый из водителей возит с собой в багажнике комплекты теплой одежды (куртки, перчатки, шлемы, штаны). Если вы придете в легкой одежде, водитель полностью подготовит вас к поездке.
- Мы рекомендуем отказаться от платьев и юбок (не всегда комфортно на кожаном сидении летом в юбке). Желательно быть в джинсах — обо всем остальном позаботятся наши водители.
- По закону дети с 12 лет могут участвовать в поездке на пассажирском сидении. Участие в экскурсии для детей 12+ возможно с письменного разрешения родителей.
- Водительское удостоверение не требуется, так как туристы во время мото-прогулки находятся исключительно на пассажирском сидении.
- На всех локациях делаем остановки.
- Вес пассажира — до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам.
- С вами поедет опытный гид-водитель со стажем вождения от 8 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Мира
- Рижский вокзал
- Гостиница Космос
- Садовое кольцо
- Таганская площадь
- Гончарная набережная
- Котельническая набережная
- Высотка на Котельнической набережной
- Москворецкая Набережная
- Парк Зарядье (Парящий Мост)
- Кремлевская набережная (стены Кремля)
- Храм Христа Спасителя
- Пречистенская набережная
- Крымский мост
- Фрунзенская набережная (МИД РФ)
- Смотровая РАН
- Хамовнический вал (Лужники)
- Новодевичья набережная
- Савинская набережная
- Ростовская набережная
- Смотровая площадка с видом на Киевский вокзал (остановка для фото)
- Новый Арбат
- Библиотека им. Ленина
- Гостиница Radisson (Сталинская высотка)
- Белый дом
- Смотровая площадка около Башни 2000 (остановка для фото)
Что включено
- Мотоцикл
- Защитная экипировка - шлемы, куртки, перчатки
- Теплая одежда (куртки, перчатки, штаны - у гидов с собой)
- Гид-пилот в поездке
- Экскурсионное сопровождение
- Дождевики (в случае непогоды)
- Гарнитуры со связью
Место начала и завершения?
Проспект Мира, д. 121А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Мы предоставляем шлемы, перчатки и дождевики в случае непогоды. Каждый из водителей возит с собой в багажнике комплекты теплой одежды (куртки, перчатки, шлемы, штаны). Если вы придете в легкой одежде, водитель полностью подготовит вас к поездке
- Мы рекомендуем отказаться от платьев и юбок (не всегда комфортно на кожаном сидении летом в юбке). Желательно быть в джинсах - обо всем остальном позаботятся наши водители
- По закону дети с 12 лет могут участвовать в поездке на пассажирском сидении. Участие в экскурсии для детей 12+ возможно с письменного разрешения родителей
- Водительское удостоверение не требуется, так как туристы во время мото-прогулки находятся исключительно на пассажирском сидении
- На всех локациях делаем остановки
- Вес пассажира - до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам
- С вами поедет опытный гид-водитель со стажем вождения от 8 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Групповая
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 18:45
Завтра в 18:45
1260 ₽
1400 ₽ за человека
Групповая
Огни новогодней Москвы: на автобусе по праздничным символам столицы
Начало: СТ.М. Краснопресненская
Расписание: С 13 декабря по 13 января.
15 дек в 19:00
16 дек в 19:00
1700 ₽ за человека