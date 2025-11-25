Что вас ожидает: Вы отправитесь в захватывающее путешествие на мотоцикле по вечерней Москве, когда зажигаются миллионы огней, преображая город. Ваш опытный гид-пилот проведет вас по живописному маршруту, где главные герои — набережные Москвы-реки. Во время мотопрогулки мы:

Стартуем от Проспекта Мира и Рижского вокзала, пронесемся мимо монументальной гостиницы «Космос» и по Садовому кольцу.

Погрузимся в атмосферу старины на Таганской площади и Гончарной набережной, чтобы затем встретить легендарную высотку на Котельнической набережной во всем ее ночном величии.

Проедем по Москворецкой набережной с видами на парк «Зарядье» и его футуристический «Парящий мост», заглянем к стенам древнего Кремля по Кремлевской набережной.

• Сияющий золотом Храм Христа Спасителя, элитная Пречистенская набережная, переливы огней на Крымском мосту, величественное здание МИД на Фрунзенской набережной — каждая точка маршрута откроет вам новую грань ночного города. Обязательно сделаем остановки на лучших смотровых:

Смотровая Качели — панорама Киевского вокзала, фонтанов и излучины реки как на ладони.

«Балкон Москвы» у Башни 2000 — захватывающий вид на деловой центр Москва Сити (идеальное место для фото!).

Мы проедем мимо спортивного сердца столицы — Лужников (Хамовнический вал), полюбуемся Новодевичьим монастырем с Новодевичьей набережной, промчимся по Савинской и Ростовской набережным.

• Завершим наш драйвовый тур, пронесясь по Новому Арбату, мимо «Ленинки» и гостиницы «Radisson», увидим подсвеченный Белый дом. Важная информация: