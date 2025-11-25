Мои заказы

Мотопрогулка «Огни Москвы»

Почувствуйте ритм ночной Москвы и магию ее огней с ветерком! Уникальная мотоэкскурсия для тех, кто хочет увидеть столицу с необычного ракурса.

Вы пронесетесь по легендарным набережным, увидите сияющие высотки, мосты, Кремль и парк Зарядье, сделаете потрясающие фото на лучших смотровых площадках. Безопасное пассажирское место, опытный гид-пилот и незабываемые эмоции гарантированы!
Мотопрогулка «Огни Москвы»

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Вы отправитесь в захватывающее путешествие на мотоцикле по вечерней Москве, когда зажигаются миллионы огней, преображая город. Ваш опытный гид-пилот проведет вас по живописному маршруту, где главные герои — набережные Москвы-реки. Во время мотопрогулки мы:
  • Стартуем от Проспекта Мира и Рижского вокзала, пронесемся мимо монументальной гостиницы «Космос» и по Садовому кольцу.
  • Погрузимся в атмосферу старины на Таганской площади и Гончарной набережной, чтобы затем встретить легендарную высотку на Котельнической набережной во всем ее ночном величии.
  • Проедем по Москворецкой набережной с видами на парк «Зарядье» и его футуристический «Парящий мост», заглянем к стенам древнего Кремля по Кремлевской набережной.
Сияющий золотом Храм Христа Спасителя, элитная Пречистенская набережная, переливы огней на Крымском мосту, величественное здание МИД на Фрунзенской набережной — каждая точка маршрута откроет вам новую грань ночного города. Обязательно сделаем остановки на лучших смотровых:.
Сияющий золотом Храм Христа Спасителя, элитная Пречистенская набережная, переливы огней на Крымском мосту, величественное здание МИД на Фрунзенской набережной — каждая точка маршрута откроет вам новую грань ночного города. Обязательно сделаем остановки на лучших смотровых:.
• Сияющий золотом Храм Христа Спасителя, элитная Пречистенская набережная, переливы огней на Крымском мосту, величественное здание МИД на Фрунзенской набережной — каждая точка маршрута откроет вам новую грань ночного города. Обязательно сделаем остановки на лучших смотровых:
  • Смотровая Качели — панорама Киевского вокзала, фонтанов и излучины реки как на ладони.
  • «Балкон Москвы» у Башни 2000 — захватывающий вид на деловой центр Москва Сити (идеальное место для фото!).
  • Мы проедем мимо спортивного сердца столицы — Лужников (Хамовнический вал), полюбуемся Новодевичьим монастырем с Новодевичьей набережной, промчимся по Савинской и Ростовской набережным.

• Завершим наш драйвовый тур, пронесясь по Новому Арбату, мимо «Ленинки» и гостиницы «Radisson», увидим подсвеченный Белый дом. Важная информация:

  • Мы предоставляем шлемы, перчатки и дождевики в случае непогоды. ⁠Каждый из водителей возит с собой в багажнике комплекты теплой одежды (куртки, перчатки, шлемы, штаны). Если вы придете в легкой одежде, водитель полностью подготовит вас к поездке.
  • Мы рекомендуем отказаться от платьев и юбок (не всегда комфортно на кожаном сидении летом в юбке). Желательно быть в джинсах — обо всем остальном позаботятся наши водители.
  • По закону дети с 12 лет могут участвовать в поездке на пассажирском сидении. Участие в экскурсии для детей 12+ возможно с письменного разрешения родителей.
  • Водительское удостоверение не требуется, так как туристы во время мото-прогулки находятся исключительно на пассажирском сидении.
  • На всех локациях делаем остановки.
  • Вес пассажира — до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам.
  • С вами поедет опытный гид-водитель со стажем вождения от 8 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Проспект Мира
  • Рижский вокзал
  • Гостиница Космос
  • Садовое кольцо
  • Таганская площадь
  • Гончарная набережная
  • Котельническая набережная
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Москворецкая Набережная
  • Парк Зарядье (Парящий Мост)
  • Кремлевская набережная (стены Кремля)
  • Храм Христа Спасителя
  • Пречистенская набережная
  • Крымский мост
  • Фрунзенская набережная (МИД РФ)
  • Смотровая РАН
  • Хамовнический вал (Лужники)
  • Новодевичья набережная
  • Савинская набережная
  • Ростовская набережная
  • Смотровая площадка с видом на Киевский вокзал (остановка для фото)
  • Новый Арбат
  • Библиотека им. Ленина
  • Гостиница Radisson (Сталинская высотка)
  • Белый дом
  • Смотровая площадка около Башни 2000 (остановка для фото)
Что включено
  • Мотоцикл
  • Защитная экипировка - шлемы, куртки, перчатки
  • Теплая одежда (куртки, перчатки, штаны - у гидов с собой)
  • Гид-пилот в поездке
  • Экскурсионное сопровождение
  • Дождевики (в случае непогоды)
  • Гарнитуры со связью
Место начала и завершения?
Проспект Мира, д. 121А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

