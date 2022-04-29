Что вас ожидает

Круговой речной круиз

За одну поездку вы увидите самые топовые, самые живописные локации Москвы. Оцените архитектуру Делового центра столицы, и видом на Новодевичий монастырь, полюбуетесь видом МГУ и увидите еще две сталинские высотки. Увидите ажурный Патриарший мост и, конечно, красные стены кремля.

Чтобы вы не проголодались, наш шеф-повар приготовит для вас вкусные блюда. А во время вечерних рейсов (в 21:00) диджей поставит треки для настроения!

Меню от шеф-повара

Взрослым: салат «Греческий»; стейк из курочки с черри-картофелем; рахат-лукум; чай, кофе, сок, вода (на выбор)

Детское меню: овощные палочки с соусом тар-тар; куриное филе на шпажке с картофелем фри; пирожное/мороженое; сок яблочный или вода без газа

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» (посадка) — Площадь Европы — Новодевичий монастырь — МГУ им. М. В. Ломоносова — Стадион «Лужники» — Канатная дорога на Воробьёвых горах — Воробьёвы горы — Нескучный сад — ЦПКиО им. М. Горького — Крымский мост — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Ландшафтный парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Причал «Международная выставка» (высадка).

Организационные детали