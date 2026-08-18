Комфортабельный двухпалубный теплоход вместимостью до 100 человек ждет вас на борту! Вы проплывете от Китай-города до Киевского вокзала, а после отправитесь обратно. Вам предложат вкусный обед или ужин, а на вечернем рейсе диджей (по пт, сб и вс) создаст нужную атмосферу для любования огнями столицы.

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Описание экскурсии

Круговой речной круиз

За одну поездку вы увидите самые топовые, самые живописные локации Москвы. Оцените архитектуру сталинских высоток, МГУ и гостиницы «Украина», полюбуетесь густой зеленью Парка Горького и Воробьевых гор.

Чтобы вы не проголодались, наш шеф-повар приготовит для вас вкусные блюда. А во время вечерних рейсов (в 21:00) диджей поставит треки для настроения!

Меню от шеф-повара

Салат «Овощной», стейк из курочки с черри-картофелем, рахат-лукум; сок или вода.

Маршрут прогулки

Причал «Китай-город/Устьинский» — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — памятник Петру I — Дом Художника — Нескучный сад — Воробьевы горы — Стадион «Лужники» — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — причал «Киевский» (разворот) — причал «Китай-город/Устьинский» (прибытие).

Организационные детали