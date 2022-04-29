«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином

Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды

Групповая
Комфортабельный двухпалубный теплоход вместимостью до 150 человек ждет вас на борту! Вы проплывете от причала Москва-Сити до Парка Зарядье, сделаете снимки знаменитой высотки на Котельнической набережной, а после отправитесь обратно.

Вам предложат вкусный обед или ужин, а вечером диджей создаст нужную атмосферу для любования огнями столицы.
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Круговой речной круиз

За одну поездку вы увидите самые топовые, самые живописные локации Москвы. Оцените архитектуру Делового центра столицы, и видом на Новодевичий монастырь, полюбуетесь видом МГУ и увидите еще две сталинские высотки. Увидите ажурный Патриарший мост и, конечно, красные стены кремля.
Чтобы вы не проголодались, наш шеф-повар приготовит для вас вкусные блюда. А во время вечерних рейсов (в 21:00) диджей поставит треки для настроения!

Меню от шеф-повара

Взрослым: салат «Греческий»; стейк из курочки с черри-картофелем; рахат-лукум; чай, кофе, сок, вода (на выбор)
Детское меню: овощные палочки с соусом тар-тар; куриное филе на шпажке с картофелем фри; пирожное/мороженое; сок яблочный или вода без газа

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» (посадка) — Площадь Европы — Новодевичий монастырь — МГУ им. М. В. Ломоносова — Стадион «Лужники» — Канатная дорога на Воробьёвых горах — Воробьёвы горы — Нескучный сад — ЦПКиО им. М. Горького — Крымский мост — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Ландшафтный парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Причал «Международная выставка» (высадка).

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Москва-21» или «Москва-24» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • Теплоход идет до парка Зарядья, разворачивается обратно и возвращается к причалу «Международная выставка»
  • Сопровождение гида не предполагается
  • С собой можно принести алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Приносить свои продукты питания на борт не разрешается.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Международная выставка»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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