Комфортабельный двухпалубный теплоход вместимостью до 100 человек ждет вас на борту! Вы проплывете от Китай-города до Киевского вокзала, а после отправитесь обратно.
Вам предложат вкусный обед или ужин, а на вечернем рейсе диджей (по пт, сб и вс) создаст нужную атмосферу для любования огнями столицы.
Вам предложат вкусный обед или ужин, а на вечернем рейсе диджей (по пт, сб и вс) создаст нужную атмосферу для любования огнями столицы.
Описание экскурсии
Круговой речной круиз
За одну поездку вы увидите самые топовые, самые живописные локации Москвы. Оцените архитектуру сталинских высоток, МГУ и гостиницы «Украина», полюбуетесь густой зеленью Парка Горького и Воробьевых гор.
Чтобы вы не проголодались, наш шеф-повар приготовит для вас вкусные блюда. А во время вечерних рейсов (в 21:00) диджей поставит треки для настроения!
Меню от шеф-повара
Салат «Овощной», стейк из курочки с черри-картофелем, рахат-лукум; сок или вода.
Маршрут прогулки
Причал «Китай-город/Устьинский» — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — памятник Петру I — Дом Художника — Нескучный сад — Воробьевы горы — Стадион «Лужники» — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — причал «Киевский» (разворот) — причал «Китай-город/Устьинский» (прибытие).
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Прага» или «Добрыня» вместимостью до 100 человек. На борту есть кондиционер, уборная, кафе-бар и ресторан; с собой можно взять детскую коляску, велосипед или самокат
- С собой можно принести алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Приносить свои продукты питания на борт не разрешается
- Диджей на вечерних рейсах работает по пятницам, субботам и воскресеньям
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|С питанием, Круговой взрослые / дети с 6 до 12 лет, Питание включено
|2390 ₽
|Без питания, Круговой взрослые / дети с 6 до 12 лет
|1290 ₽
|Детский, до 6 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Китай-город/Устьинский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 22161 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хорошо организованно, вкусный ужин, красивые воды ночного города
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Е
Прогулка как в описании, однако не было диджея. Озвучка гида была, но с опозданием ее включили, поэтому приходилось сначала смотреть на объекты, потом узнавать о них.
Еда сносная, обслуживание хорошее. Помадка и высадка четко по времени
Еда сносная, обслуживание хорошее. Помадка и высадка четко по времени
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Е
Все получилось как было заявлено. Организация на уровне. Рекомендую.
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З
Огромное спасибо, моя семья была очень довольна, и они отметили, что было очень чисто, и страна показалась им очень интересной, это был лучший опыт. Превзошло все ожидания.
❤️ ❤️ ❤️
❤️ ❤️ ❤️
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Просто супер! Мне очень понравилась)) с музыкой, все радостно танцевали. Спасибо большое вам🙏🏼❤️.
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В
Мы в восторге!
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