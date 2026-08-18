«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином

Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Комфортабельный двухпалубный теплоход вместимостью до 100 человек ждет вас на борту! Вы проплывете от Китай-города до Киевского вокзала, а после отправитесь обратно.

Вам предложат вкусный обед или ужин, а на вечернем рейсе диджей (по пт, сб и вс) создаст нужную атмосферу для любования огнями столицы.
4.3
47 отзывов
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином

Описание экскурсии

Круговой речной круиз

За одну поездку вы увидите самые топовые, самые живописные локации Москвы. Оцените архитектуру сталинских высоток, МГУ и гостиницы «Украина», полюбуетесь густой зеленью Парка Горького и Воробьевых гор.
Чтобы вы не проголодались, наш шеф-повар приготовит для вас вкусные блюда. А во время вечерних рейсов (в 21:00) диджей поставит треки для настроения!

Меню от шеф-повара

Салат «Овощной», стейк из курочки с черри-картофелем, рахат-лукум; сок или вода.

Маршрут прогулки

Причал «Китай-город/Устьинский» — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — памятник Петру I — Дом Художника — Нескучный сад — Воробьевы горы — Стадион «Лужники» — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — причал «Киевский» (разворот) — причал «Китай-город/Устьинский» (прибытие).

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Прага» или «Добрыня» вместимостью до 100 человек. На борту есть кондиционер, уборная, кафе-бар и ресторан; с собой можно взять детскую коляску, велосипед или самокат
  • С собой можно принести алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Приносить свои продукты питания на борт не разрешается
  • Диджей на вечерних рейсах работает по пятницам, субботам и воскресеньям

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
С питанием, Круговой взрослые / дети с 6 до 12 лет, Питание включено2390 ₽
Без питания, Круговой взрослые / дети с 6 до 12 лет1290 ₽
Детский, до 6 лет10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале Китай-город/Устьинский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 22161 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
9
3
6
2
2
1
2
Елена
Хорошо организованно, вкусный ужин, красивые воды ночного города
Хорошо организованно, вкусный ужин, красивые воды ночного города
Хорошо организованно, вкусный ужин, красивые воды ночного города
Хорошо организованно, вкусный ужин, красивые воды ночного города
Хорошо организованно, вкусный ужин, красивые воды ночного города
Хорошо организованно, вкусный ужин, красивые воды ночного города
Хорошо организованно, вкусный ужин, красивые воды ночного города
Хорошо организованно, вкусный ужин, красивые воды ночного города
Хорошо организованно, вкусный ужин, красивые воды ночного города
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Е
Прогулка как в описании, однако не было диджея. Озвучка гида была, но с опозданием ее включили, поэтому приходилось сначала смотреть на объекты, потом узнавать о них.
Еда сносная, обслуживание хорошее. Помадка и высадка четко по времени
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Е
Все получилось как было заявлено. Организация на уровне. Рекомендую.
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З
Огромное спасибо, моя семья была очень довольна, и они отметили, что было очень чисто, и страна показалась им очень интересной, это был лучший опыт. Превзошло все ожидания.
❤️ ❤️ ❤️
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Шахзода
Просто супер! Мне очень понравилась)) с музыкой, все радостно танцевали. Спасибо большое вам🙏🏼❤️.
Просто супер! Мне очень понравилась)) с музыкой, все радостно танцевали. Спасибо большое вам🙏🏼❤️.
Просто супер! Мне очень понравилась)) с музыкой, все радостно танцевали. Спасибо большое вам🙏🏼❤️.
Просто супер! Мне очень понравилась)) с музыкой, все радостно танцевали. Спасибо большое вам🙏🏼❤️.
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В
Мы в восторге!
Мы в восторге!
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Мы в восторге!
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