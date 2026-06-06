Самюэл Морзе был успешным художником и до 41 года даже не задумывался об изобретении телеграфного кода.
А потом всё изменилось… Вы узнаете историю создания знаменитой азбуки, поймёте, как её применять, а потом создадите браслет с зашифрованным в нём посланием.
А потом всё изменилось… Вы узнаете историю создания знаменитой азбуки, поймёте, как её применять, а потом создадите браслет с зашифрованным в нём посланием.
Описание мастер-класса
- Вы узнаете о Сэмюэле Морзе и его главном изобретении.
- Попробуете себя в роли телеграфиста.
- Сделаете браслет, в котором с помощью азбуки Морзе закодируете любое послание.
Организационные детали
- Для участия в мастер-классе в кассе музея нужно приобрести входной билет на экспозицию для каждого участника: взрослый билет — 1000 ₽, льготный и школьный — 500 ₽.
- Браслет с зашифрованным посланием вы забираете с собой.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в четверг в 18:00, в субботу в 14:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее криптографии
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 18:00, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Музей криптографии — первый и единственный в России научно-технологический музей, посвященный криптографии. Экспозиция рассказывает о прошлом, настоящем и будущем криптографии, о людях и изобретениях, изменивших мир. У нас вы увидите
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