Матушка Москва - золотая голова: семейная экскурсия вокруг Кремля

Что вас ожидает:Мы прогуляемся вокруг Кремля, посетим Александровский сад и кольцо центральных площадей Москвы: Боровицкая, Сапожковская, Манежная, Революции, и, конечно, Красная. Я расскажу и покажу самое древнее место города, башни и стены мощной крепости, речку, спрятанную под землей, и фонтаны над ней. Объясню, как здесь раньше жили люди и почему они строили так много храмов? Мы поговорим о гербе Москвы и гербе России, о святых заступниках земли русской, о силе духа и единстве нашего народа. Важная информация:

Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь, пожалуйста, по погоде.