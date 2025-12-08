Матушка Москва - золотая голова: семейная экскурсия вокруг Кремля

Матушка-Москва белокаменная, златоглавая, хлебосольная, православная, словоохотливая. Она всем городам мать. Это можно понять только прогулявшись по самому сердцу столицы.
На экскурсии юные путешественники узнают историю нашей родины, русские обычаи и традиции, основы православной культуры.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Мы прогуляемся вокруг Кремля, посетим Александровский сад и кольцо центральных площадей Москвы: Боровицкая, Сапожковская, Манежная, Революции, и, конечно, Красная. Я расскажу и покажу самое древнее место города, башни и стены мощной крепости, речку, спрятанную под землей, и фонтаны над ней. Объясню, как здесь раньше жили люди и почему они строили так много храмов? Мы поговорим о гербе Москвы и гербе России, о святых заступниках земли русской, о силе духа и единстве нашего народа. Важная информация:
Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь, пожалуйста, по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Покровский собор
- Казанский собор
- Воскресенские ворота
- Башни Московского Кремля
- Александровский сад
- Могила Неизвестного солдата и Вечный Огонь
- Фонтанный комплекс
- ГИМ
- ГУМ
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Александровский сад
Завершение: СТ.М. Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Поэтому одевайтесь
- Пожалуйста
- По погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
