Ваганьковский холм в Москве всегда невольно оказывался в эпицентре событий.
С его историей связаны легенды о древнем колодце в толщах земли, любопытный факт передвижения храма в 18 веке, происшествия при строительстве московского метрополитена, и сказка, воплощённая в жизнь. Всех тайн нам, скорее всего, не узнать — но попробовать стоит!
С его историей связаны легенды о древнем колодце в толщах земли, любопытный факт передвижения храма в 18 веке, происшествия при строительстве московского метрополитена, и сказка, воплощённая в жизнь. Всех тайн нам, скорее всего, не узнать — но попробовать стоит!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание квеста
Что вас ожидает
Сегодня Ваганьковский холм — это небольшой островок земли, опоясанный Моховой, Знаменкой, Воздвиженкой и Староваганьковским переулком. Именно здесь загадочным ожерельем сплелись десятки удивительных судеб. О них расскажут бывшие капища московитов-язычников и роскошные усадьбы влиятельных вельмож. Вы увидите:
- Один из самых загадочных и красивейших домов Москвы
- Место расположения опричного двора Ивана Грозного
- Дом, где останавливался Достоевский и где рождались страницы «Братьев Карамазовых» и «Бесов»
- Старый Аптекарский огород
- Дом, в котором провёл свои последние годы живописец Серов
- Два здания, которые упоминаются в романе «Мастер и Маргарита»
В формате квеста вы узнаете
- Чем запомнилось село Ваганьково (кроме того, что его снесли)
- Какого призрака нужно просить о помощи, если экзамен завтра, а вам хочется спать
- Где стоит памятник русской депрессии
- Почему в истории Дома Пашкова так много дремучих туманов
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Удобная обувь и одежда по погоде сделают вашу прогулку ещё более приятной и интересной
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Боровицкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1383 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!Задать вопрос
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