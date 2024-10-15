Знаете ли вы, что Останкино в народе называют проклятым местом? Несметное количество леденящих душу легенд связано именно с этим районом. Во время квеста вы посетите самые интересные локации, узнаете необычные факты и познакомитесь с историями, неразрывно связанными с Останкино. Будьте готовы напрячь мозг и разгадать все загадки!

Описание квеста

Легенда

Анна вновь проснулась в холодном поту. Ночные кошмары вот уже месяц мучили её. И всегда в них было одно и то же: земля разверзлась, и первобытное зло чёрными массами выходило из неё. Во всех снах Анна всегда была в Останкино, только ей казалось, что она то в прошлом, то в будущем, то в настоящем. Но конец всегда был один — чёрная мгла.

Анна решилась: ей нужно найти ответы на все вопросы. Для смелости она позвала вас — её ближайших друзей, чтобы вместе выяснить, что скрывается за ночными кошмарами, и посмотреть страху в глаза.

Маршрут

Квест начинается на улице Академика Королёва, напротив телецентра Останкино АСК-3, а заканчивается у Останкинской башни. Вам предстоит 4-километровая неспешная прогулка в поисках мрачных легенд.

Организационные детали