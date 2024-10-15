Знаете ли вы, что Останкино в народе называют проклятым местом? Несметное количество леденящих душу легенд связано именно с этим районом.
Во время квеста вы посетите самые интересные локации, узнаете необычные факты и познакомитесь с историями, неразрывно связанными с Останкино. Будьте готовы напрячь мозг и разгадать все загадки!
Во время квеста вы посетите самые интересные локации, узнаете необычные факты и познакомитесь с историями, неразрывно связанными с Останкино. Будьте готовы напрячь мозг и разгадать все загадки!
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 15:00
Описание квеста
Легенда
Анна вновь проснулась в холодном поту. Ночные кошмары вот уже месяц мучили её. И всегда в них было одно и то же: земля разверзлась, и первобытное зло чёрными массами выходило из неё. Во всех снах Анна всегда была в Останкино, только ей казалось, что она то в прошлом, то в будущем, то в настоящем. Но конец всегда был один — чёрная мгла.
Анна решилась: ей нужно найти ответы на все вопросы. Для смелости она позвала вас — её ближайших друзей, чтобы вместе выяснить, что скрывается за ночными кошмарами, и посмотреть страху в глаза.
Маршрут
Квест начинается на улице Академика Королёва, напротив телецентра Останкино АСК-3, а заканчивается у Останкинской башни. Вам предстоит 4-километровая неспешная прогулка в поисках мрачных легенд.
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
- Время не ограничено: вы можете пройти задания за 1,5 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
- Квест рассчитан на аудиторию 16+
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У телецентра Останкино АСК-3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 114 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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