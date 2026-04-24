Мобильный квест с Фаролеро «В поисках утраченного полотна»

Пройти по Пушкинскому музею, узнать о художественных открытиях и разгадать загадку (без гида)
Фонарщик Фаролеро — хранитель тайн искусства — расскажет вам легенду о картине-призраке. Она хоть и находится в галерее, но открывается лишь самым вдумчивым взглядам. Это полотно — ключ, связывающий все великие художественные открытия столетия. Ваша миссия — следовать за фонарём, собирать подсказки. Отыскать эту картину и по-настоящему понять её смысл.
Мобильный квест с Фаролеро «В поисках утраченного полотна»
Мобильный квест с Фаролеро «В поисках утраченного полотна»
Мобильный квест с Фаролеро «В поисках утраченного полотна»

Описание квеста

Обратите внимание: квест проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Что вас ожидает

  • Вместе с Фаролеро вы пройдёте по залам музея и выполните несложные задания
  • Вы будете не просто искать ответы на вопросы, а анализировать, сравнивать и чувствовать искусство
  • Весь маршрут — это цепь логических и интуитивных шагов. Вы будете переходить от одной картины-улики к другой, пока финальная картина не откроет вам свою тайну!

Вы узнаете:

  • почему Дега всю жизнь рисовал балерин
  • после чего Пикассо несколько лет не выходил из «голубого периода»
  • что такое фовизм и чем он отличается от импрессионизма
  • зачем пуантилистам понадобилось рисовать точками
  • почему Моне писал один и тот же вид снова и снова
  • почему Шагал начал изображать сны наяву
  • кто такой синестетик — и как он может слышать цвета
  • какую картину Ван Гог написал всего за несколько дней до своей смерти

И не только!

Организационные детали

  • После оплаты вы получите доступ к квесту на одном устройстве
  • Квест подходит взрослым и детям 14+
  • Входные билеты оплачиваются отдельно — их можно купить на официальном сайте или в кассах музея

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 6506 туристов
Международный проект театрализованных прогулок Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши прогулки — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.

от 1990 ₽ за человека