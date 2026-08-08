Мобильный квест в Москве «Астерикс и Обеликс: пропажа на Бауманской»

Знаменитые персонажи Астерикс и Обеликс и подумать не могли, что окажутся в Москве. Пропал их верный друг — пёс Индефикс.
Разъярённый бог времени Янус, не получив желаемого, унёс Индефикса с собой в 21 век, в московскую резиденцию. Отважные галлы решили вернуть пёсика. Но в современной столице так сложно ориентироваться… Поможете галлам преодолеть городской лабиринт?
Разъярённый бог времени Янус, не получив желаемого, унёс Индефикса с собой в 21 век, в московскую резиденцию. Отважные галлы решили вернуть пёсика. Но в современной столице так сложно ориентироваться… Поможете галлам преодолеть городской лабиринт?
Описание квеста
Маршрут квеста проходит по Бауманской улице и её окрестностям. Вы прогуляетесь по одному из старейших районов Москвы и откроете малоизвестные уголки столицы. Готовьтесь проявить смекалку и наблюдательность — только так вы сможете найти слабое место Януса и вернуть Астериксу и Обеликсу любимого питомца. Вперёд!
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Длина маршрута — 2,2 км
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Бауманской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4826 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Входит в следующие категории Москвы
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