Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Продолжение экскурсии, посвященной архитектурному наследию архитектора Л. Н. Кекушева. На этот раз мы посетим дома, созданные по его проектам, в районе Театральной площади, Никольской и Поварской улиц.
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Площадь Революции (3) , выход № 11
Завершение: Поварская ул. , 44 / 2, стр. 1
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно, с 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.