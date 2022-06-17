Посетите самые интересные павильоны и живописные места легендарного зоопарка Москвы и познакомьтесь с удивительными животными со всего мира и забавными фактами о них.

Этот оригинальный тур для всей семьи включает в себя самые популярные места зоопарка и понятный маршрут. Вы услышите увлекательные истории о животных из разных уголков планеты и заглянете в павильоны «Южная Америка», «Полярный мир» и Павильон рептилий.

Маршрут начнется у входа в Московский зоопарк и завершится уже внутри, у павильона «Арахноландия».

В ходе экскурсии вы узнаете, кто и зачем создал в Москве зоопарк более 150 лет назад, и как традиции царского времени в зоопарке были связаны с английской королевской семьей.

Присоединяйтесь к познавательному и образовательному туру по одному из крупнейших зоопарков Европы!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику зоопарка на своём смартфоне.

5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).