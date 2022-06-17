Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи

Московский зоопарк

Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи

Что вас ожидает 🤩

  • Павильон"Южная Америка"
  • Павильон"Полярный мир"
  • Музей слонов
  • Африканская поляна
  • Павильон рептилий
Посетите самые интересные павильоны и живописные места легендарного зоопарка Москвы и познакомьтесь с удивительными животными со всего мира и забавными фактами о них.
Этот оригинальный тур для всей семьи включает в себя самые популярные места зоопарка и понятный маршрут. Вы услышите увлекательные истории о животных из разных уголков планеты и заглянете в павильоны «Южная Америка», «Полярный мир» и Павильон рептилий.
Маршрут начнется у входа в Московский зоопарк и завершится уже внутри, у павильона «Арахноландия».
В ходе экскурсии вы узнаете, кто и зачем создал в Москве зоопарк более 150 лет назад, и как традиции царского времени в зоопарке были связаны с английской королевской семьей.
Присоединяйтесь к познавательному и образовательному туру по одному из крупнейших зоопарков Европы!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику зоопарка на своём смартфоне.
5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Московский зоопарк
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Лайфхаки как правильно обойти территорию зоопарка, чтобы не пропустить основные павильоны
  • Подсказки, где и кого искать в каждом из павильонов зоопарка
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Грузинская улица, 1
Завершение: Павильон «Арахноландия»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В ЗООПАРК. Данный ваучер не является входным билетом в зоопарк. Входной билет в зоопарк доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику зоопарка.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в зоопарк.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в зоопарк доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику зоопарка.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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