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По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ

Погрузитесь в мир природы Царицына с экспертом МГУ. Узнайте о птицах, растениях и насекомых в увлекательной форме! Подходит для детей и взрослых
Экскурсия по Царицынскому парку с экспертом МГУ - это уникальная возможность познакомиться с природой Москвы.

Под руководством выпускника биофака МГУ участники узнают о птицах, таких как синицы и трясогузки, изучат мхи,
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лишайники и грибы, а также смогут наблюдать за жизнью водоёмов. Программа включает квесты и квизы, что делает её увлекательной для детей. Экскурсия длится 1,5-2 часа и подходит для детей от 8 до 12 лет. Взрослые сопровождающие участвуют бесплатно

5
18 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🦉 Увлекательный квест с экспертом
  • 🌿 Изучение природы в интерактивной форме
  • 📚 Подходит для школьных программ
  • 🦋 Возможность собрать коллекцию растений
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для квеста в Царицынском парке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа парка раскрывается во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой парк теряет часть своего очарования, но для любителей спокойных прогулок без толп туристов это может быть интересным опытом.
Сейчас июнь — это идеальное время.
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ

Что можно увидеть

  • Царицынский парк

Описание билета

Ведёт экскурсию выпускник биологического факультета МГУ с большим опытом проведения программ для взрослых и детей.

Что вас ожидает

Прогулка в формате edutainment

Мы предлагаем работающий формат экскурсий по школьной программе для детей: игровое обучение. В интерактивную программу включены увлекательные задания, наглядный реквизит, с которым можно взаимодействовать, и разноплановые объекты для визуального закрепления знаний.

В нашей программе:
🔶 увлекательный квест
🔶 квиз с каверзными вопросами
🔶 изучение повадок животных, обитающих в Царицыне
🔶 исследование растений в живой природе, а не на картинках

🌿 Ребята узнают, почему вода в фонтане такая прозрачная.
🌿 Раскроют суть опытов с горошком, которые привели к знаменитым открытиям в генетике.
🌿 Соберут свою коллекцию растений.
🌿 А также потрогают всё то, о чём читают в учебниках: лишайники, мхи, грибы и не только!

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии 1,5–2 часа. Маршрут 2 км.
  • Начинаем и заканчиваем экскурсию в одной точке (маршрут круговой)
  • Перед началом экскурсии и в конце будет возможность посетить туалет
  • Рекомендуемый возраст детей 8–12 лет
  • Мы будем рады провести экскурсию для школьных классов и предложим скидку для групп от 10 человек. Уточняйте детали в переписке.
  • Сопровождение взрослых обязательно. Если вы идёте только с своим ребёнком, нужно купить билет на каждого. Если на экскурсию идёт организованная группа детей — сопровождающие взрослые участвуют бесплатно.
  • Как продолжение прогулки можно самостоятельно погулять по парку или посетить дворцово-выставочный комплекс
  • Экскурсию проводят биологи-эксперты из нашей команды: Александр или Екатерина.

По вашему выбору для организованных групп от 10 человек прогулку можно провести в Нескучном саду парка Горького (доплата 3500 рублей независимо от числа участников). Или в любом лесном массиве Москвы. Подробности выясняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центральных ворот парка
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1879 туристов
Я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка и литературы и
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имея большой опыт работы в туризме, я хотела сделать продукт, где будет и польза, и развлечение. Привлекая вовлеченных педагогов в качестве гидов, мы показываем детям другую плоскость изучаемых в школе предметов — нескучную и применимую в жизни. Но по-прежнему соответствующую ФГОС:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
В
Прекрасная прогулка! Спасибо большое организаторам за такую возможность! Дети 10 и 12 лет слушали Александра с открытым ртом) родителям тоже многое было ново и познавательно.
Прекрасная прогулка! Спасибо большое организаторам за такую возможность! Дети 10 и 12 лет слушали Александра с
Прекрасная прогулка! Спасибо большое организаторам за такую возможность! Дети 10 и 12 лет слушали Александра с
Прекрасная прогулка! Спасибо большое организаторам за такую возможность! Дети 10 и 12 лет слушали Александра с
Прекрасная прогулка! Спасибо большое организаторам за такую возможность! Дети 10 и 12 лет слушали Александра с
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Лена
Были большой компанией родителей с детьми. Пришлось взять и младших детей (5 лет) с нашими девятилетками🤪 Старшие дети поставили высокие баллы и гиду, и самой экскурсии. Некоторые младшие дети участвовали,
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некоторым было совсем не интересно - это и понятно, не зря в описании указан минимальный возраст детей, совершенно оправдана эта рекомендация👍 Дети многое узнали, и закрепили полученные знания в викторине. Понравилась и сама организация экскурсии, и готовность гидов идти на встречу по разным вопросам - собрать большую компанию на подобное мероприятие не так и легко😀

Были большой компанией родителей с детьми. Пришлось взять и младших детей (5 лет) с нашими девятилетками🤪
Были большой компанией родителей с детьми. Пришлось взять и младших детей (5 лет) с нашими девятилетками🤪
Были большой компанией родителей с детьми. Пришлось взять и младших детей (5 лет) с нашими девятилетками🤪
Были большой компанией родителей с детьми. Пришлось взять и младших детей (5 лет) с нашими девятилетками🤪
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Е
Большое спасибо за экскурсию, мне и 11-летней дочке очень понравилось! Гид Екатерина интересно рассказывала о растениях, птицах, насекомых, научила правильно орудовать сачком. Раздала нам бинокли, чтобы мы хорошенько рассмотрели пернатых.
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Мы узнали, откуда родился миф, что мох на деревьях растёт только с северной стороны, почему воробьи в городе так громко чирикают и ещё много всего увлекательного. Мою дочь непросто заинтересовать, но эта экскурсия оказалась в числе исключений:)

Большое спасибо за экскурсию, мне и 11-летней дочке очень понравилось! Гид Екатерина интересно рассказывала о растениях,
Большое спасибо за экскурсию, мне и 11-летней дочке очень понравилось! Гид Екатерина интересно рассказывала о растениях,
Большое спасибо за экскурсию, мне и 11-летней дочке очень понравилось! Гид Екатерина интересно рассказывала о растениях,
Большое спасибо за экскурсию, мне и 11-летней дочке очень понравилось! Гид Екатерина интересно рассказывала о растениях,
Большое спасибо за экскурсию, мне и 11-летней дочке очень понравилось! Гид Екатерина интересно рассказывала о растениях,
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Л
И детям, и взрослым очень понравилась экскурсия, интересный материал, очень все логично - старшекласснику возможность повторить и структурировать биологию, младшему школьнику много возможностей узнать новое. И очень чувствуется увлеченность и энтузиазм гида Александра!
И детям, и взрослым очень понравилась экскурсия, интересный материал, очень все логично - старшекласснику возможность повторить
И детям, и взрослым очень понравилась экскурсия, интересный материал, очень все логично - старшекласснику возможность повторить
И детям, и взрослым очень понравилась экскурсия, интересный материал, очень все логично - старшекласснику возможность повторить
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С
Супер!

Ребенку 9 лет и взрослым очень понравилось.
Экскурсовод Александр может буквально на каждом шагу найти что-то интересное и об этом рассказать. Маршрут очень комфортный, устать не успеваешь.

Большое спасибо!
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А
Оказалось, что на экскурсию мы пришли вдвоём, но это было даже интереснее, можно было задавать возникающие вопросы и тут же получать на них ответ:)
Были с сыном 11 лет, ему очень
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понравилось, старательно выполнял задания, с удовольствием кормил птиц и белочку, нам попалась только одна, т. к. к вечеру стало пасмурно и начался небольшой дождь.
Материал экскурсии структурирован, много интересных дополнительных фактов. Замечательный вариант для наглядного изучения и повторения младшими школьниками материала по окружающему миру, взрослым тоже будет интересно, не всегда находились ответы на вроде бы простые вопросы. Экскурсовод Екатерина интересно подаёт материал и готова ответить на все ваши вопросы.
Отдельно отмечу организатора Анну, всегда на связи по всем вопросам, предварительно отзвонилась нам по экскурсии.

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Входит в следующие категории Москвы

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