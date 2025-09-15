Сейчас июнь — это идеальное время.

Лучшее время для квеста в Царицынском парке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа парка раскрывается во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой парк теряет часть своего очарования, но для любителей спокойных прогулок без толп туристов это может быть интересным опытом.

Экскурсия по Царицынскому парку с экспертом МГУ - это уникальная возможность познакомиться с природой Москвы.Под руководством выпускника биофака МГУ участники узнают о птицах, таких как синицы и трясогузки, изучат мхи,

лишайники и грибы, а также смогут наблюдать за жизнью водоёмов. Программа включает квесты и квизы, что делает её увлекательной для детей. Экскурсия длится 1,5-2 часа и подходит для детей от 8 до 12 лет. Взрослые сопровождающие участвуют бесплатно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

за 1–4 человек или 1700 ₽ за человека, если вас больше

от 6800 ₽ за 1–4 человек или 1700 ₽ за человека, если вас больше

Описание билета

Ведёт экскурсию выпускник биологического факультета МГУ с большим опытом проведения программ для взрослых и детей.

Что вас ожидает

Прогулка в формате edutainment

Мы предлагаем работающий формат экскурсий по школьной программе для детей: игровое обучение. В интерактивную программу включены увлекательные задания, наглядный реквизит, с которым можно взаимодействовать, и разноплановые объекты для визуального закрепления знаний.

В нашей программе:

🔶 увлекательный квест

🔶 квиз с каверзными вопросами

🔶 изучение повадок животных, обитающих в Царицыне

🔶 исследование растений в живой природе, а не на картинках

🌿 Ребята узнают, почему вода в фонтане такая прозрачная.

🌿 Раскроют суть опытов с горошком, которые привели к знаменитым открытиям в генетике.

🌿 Соберут свою коллекцию растений.

🌿 А также потрогают всё то, о чём читают в учебниках: лишайники, мхи, грибы и не только!

Организационные детали

Продолжительность экскурсии 1,5–2 часа. Маршрут 2 км.

Начинаем и заканчиваем экскурсию в одной точке (маршрут круговой)

Перед началом экскурсии и в конце будет возможность посетить туалет

Рекомендуемый возраст детей 8–12 лет

Мы будем рады провести экскурсию для школьных классов и предложим скидку для групп от 10 человек. Уточняйте детали в переписке.

Сопровождение взрослых обязательно. Если вы идёте только с своим ребёнком, нужно купить билет на каждого. Если на экскурсию идёт организованная группа детей — сопровождающие взрослые участвуют бесплатно.

Как продолжение прогулки можно самостоятельно погулять по парку или посетить дворцово-выставочный комплекс

Экскурсию проводят биологи-эксперты из нашей команды: Александр или Екатерина.

По вашему выбору для организованных групп от 10 человек прогулку можно провести в Нескучном саду парка Горького (доплата 3500 рублей независимо от числа участников). Или в любом лесном массиве Москвы. Подробности выясняйте в переписке.