Идём гулять по самым элегантным уголкам старой Москвы — от Кузнецкого Моста до Красной площади.
Вы увидите шикарные пассажи, легендарные гостиницы, старинные торговые дворы и места, где столетиями кипела светская и купеческая жизнь.
Поговорим о московской моде, богатстве, иностранцах, купцах — и ощутим дух города, где роскошь была частью быта.
Описание экскурсии
Пройдём по самым модным историческим уголкам Москвы — на нашем пути:
- улица Кузнецкий Мост
- ЦУМ
- Петровский пассаж
- ЦДМ
- отель «Савой»
- Третьяковский проезд
- гостиница «Метрополь»
- ГУМ
- Красная площадь
- Гостиный Двор
Вы узнаете:
- кто такие вечные французы, которых прославлял Грибоедов
- что гласит легенда о русском гостеприимстве и гостинице «Савой»
- как шотландцы покорили Москву и кто такие мюрмерилизочки
- где находится проезд богатства и роскоши
- кого называли гостями в старинной Москве
- где сейчас можно увидеть, восхититься и купить прекрасные творения современных мастеров и художников
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кузнецкий Мост»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 326 туристов
Я представляю команду профессиональных сертифицированных гидов в Москве с многолетним стажем работы. Мы собрали информацию об уникальных и наиболее интересных объектах нашей столицы — будь то памятники, дома, музеи, кафе или магазины.
Входит в следующие категории Москвы
