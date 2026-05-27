Москва элегантная: французы, мюрмерилизочки и гости

Пройти там, где рождались мода, роскошь и стиль
Идём гулять по самым элегантным уголкам старой Москвы — от Кузнецкого Моста до Красной площади.

Вы увидите шикарные пассажи, легендарные гостиницы, старинные торговые дворы и места, где столетиями кипела светская и купеческая жизнь.

Поговорим о московской моде, богатстве, иностранцах, купцах — и ощутим дух города, где роскошь была частью быта.
Описание экскурсии

Пройдём по самым модным историческим уголкам Москвы — на нашем пути:

  • улица Кузнецкий Мост
  • ЦУМ
  • Петровский пассаж
  • ЦДМ
  • отель «Савой»
  • Третьяковский проезд
  • гостиница «Метрополь»
  • ГУМ
  • Красная площадь
  • Гостиный Двор

Вы узнаете:

  • кто такие вечные французы, которых прославлял Грибоедов
  • что гласит легенда о русском гостеприимстве и гостинице «Савой»
  • как шотландцы покорили Москву и кто такие мюрмерилизочки
  • где находится проезд богатства и роскоши
  • кого называли гостями в старинной Москве
  • где сейчас можно увидеть, восхититься и купить прекрасные творения современных мастеров и художников

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кузнецкий Мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 326 туристов
Я представляю команду профессиональных сертифицированных гидов в Москве с многолетним стажем работы. Мы собрали информацию об уникальных и наиболее интересных объектах нашей столицы — будь то памятники, дома, музеи, кафе или магазины.

